Thiên An có bị cắt vai trong "Cải mả" sau lùm xùm với Jack?

Phim điện ảnh Cải mả thuộc thể loại tâm linh, khai thác đề tài về phong tục cải táng - một tín ngưỡng lâu đời của người Việt.

Ban đầu, ê-kíp phim công bố Thiên An đóng một vai diễn quan trọng, bên cạnh dàn diễn viên Rima Thanh Vy, Avin Lu, Kiều Trinh, Hoàng Mèo... Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên vướng ồn ào đời tư với ca sĩ Jack vài tháng gần đây, nhiều khán giả bình luận trên fanpage phim, yêu cầu cắt vai Thiên An.

Thiên An vắng mặt trong dàn diễn viên dự họp báo ra mắt phim "Cải mả", tổ chức chiều 7/10 ở TPHCM (Ảnh: Bích Phương).

Tại buổi họp báo giới thiệu phim Cải mả tổ chức chiều 7/10 ở TPHCM, diễn viên Thiên An không xuất hiện. Poster quảng bá phim cũng không có hình ảnh Thiên An.

Trước câu hỏi của truyền thông về vai diễn của Thiên An trong phim bị ảnh hưởng ra sao, thay đổi như thế nào sau lùm xùm, đạo diễn Thắng Vũ không có câu trả lời rõ ràng.

Anh cho biết: "Sau 2 năm đi cùng dự án, đến hôm nay tinh thần của ê-kíp là điều quan trọng nhất đối với tôi. Trong phim, mọi người đều đóng vai trò như nhau, dù thời lượng lên hình ít hay nhiều.

Tôi hy vọng vụ lùm xùm vừa rồi không ảnh hưởng đến công sức của những người còn lại. Việc vai diễn của Thiên An bị cắt hay không, thời lượng ít hay nhiều, không phải là điều quan trọng nhất. Mọi nhân vật xuất hiện được quyết định dựa trên mạch phim, chứ không phải ảnh hưởng vì chuyện của Thiên An".

Đạo diễn lên tiếng về tranh cãi liên quan Thiên An (Ảnh: Ban tổ chức).

Đạo diễn Thắng Vũ cho biết thêm, trong quá trình tìm kiếm diễn viên cho Cải mả anh không có ý định dùng ồn ào đời tư của Thiên An để làm chiêu trò quảng bá phim.

"Trong buổi thử vai, khi Thiên An bước vào, thú thực tôi cũng không biết cô ấy là ai. Thậm chí đến lúc ghi hình phim, tôi mới bắt đầu biết về những thông tin đời tư của Thiên An", đạo diễn Thắng Vũ nói.

Đoàn phim "Cải mả" phủ nhận sao chép "Quật mộ trùng ma" (Ảnh: Bích Phương).

Trong buổi họp báo, ê-kíp phim cũng phản hồi những ý kiến cho rằng poster phim Cải mả có nét tương đồng với poster phim Quật mộ trùng ma của Hàn Quốc.

Đại diện phim cho biết, Cải mả có câu chuyện thuần Việt, nhưng quá trình sản xuất được thực hiện dưới sự cố vấn của nhà sản xuất người Hàn Quốc Kim Young Min - người đứng sau thành công của Quật mộ trùng ma.

"Chúng tôi không sao chép phim Quật mộ trùng ma. Tại thời điểm Quật mộ trùng ma ra mắt và gặt hái thành công toàn cầu, kịch bản của Cải mả đã được hoàn thiện.

Anh Kim Young Min - một người bạn của tôi - hứng thú trước sự tương đồng trong văn hóa, tập tục cải táng của người Việt và người Hàn. Vì vậy, khi tôi ngỏ lời mời cố vấn, anh Kim Young Min rất sẵn lòng bay sang Việt Nam để hỗ trợ ê-kíp về mặt chuyên môn", nhà sản xuất Emily Lê cho hay.

Đạo diễn cho biết thêm, sự khác biệt của Cải mả so với những phim tâm linh khác nằm ở hệ thống nhân vật. Phim không tập trung khai thác câu chuyện theo một nhân vật chính nào, mà len lỏi góc nhìn qua nhiều người, đan xen giữa quá khứ và hiện tại.