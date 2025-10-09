Ca sĩ Jack bị phạt 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo gây ồn ào

Phía sở cho biết: "Vào ngày 6/10, Sở VH&TT TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty J97 Promotion do tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận. Tổng mức xử phạt là 4 triệu đồng".

Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Sở VH&TT TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân sau khi được chấp thuận tổ chức họp báo cần tuân thủ đúng nội dung đã thông báo với sở, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM - tại cuộc họp báo chiều 9/10 (Ảnh: Bích Phương).

Hôm 6/10, Công ty J97 Promotion của ca sĩ Jack cũng thông báo, phía công ty đã chấp hành quyết định xử phạt của Sở VH&TT TPHCM.

Về tranh cãi liên quan việc "Jack chủ yếu nói về đời tư, ít thông tin về sản phẩm âm nhạc" trong họp báo, phía công ty giải thích: "Những chia sẻ này được đưa ra nhằm trả lời các câu hỏi mà chính các cơ quan báo chí đã gửi trước qua email đăng ký tham dự.

Toàn bộ thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất J97 Promotion lên tiếng chính thức, đầy đủ và rõ ràng, nhằm khép lại những hiểu lầm và sự việc không đáng có trong thời gian qua".

Ca sĩ Jack tại buổi họp báo gây tranh cãi, tổ chức hôm 16/7 ở TPHCM (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ngày 16/7, ca sĩ Jack gây chú ý khi tổ chức họp báo tại TPHCM. Đây là lần đầu nam ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau nhiều năm vướng ồn ào liên quan đến đời tư và sự nghiệp.

Sau đó, mạng xã hội rộ tranh cãi khi buổi họp báo của Jack được giới thiệu là để chia sẻ về dự án mới, song suốt 2 tiếng đồng hồ nam ca sĩ và ê-kíp tập trung chia sẻ về các tranh cãi đời tư. Thời lượng giới thiệu về sản phẩm chỉ vỏn vẹn vài phút.

Hôm 24/7, ông Trần Minh Khiêm - Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản (thuộc Sở VH&TT TPHCM) - xác nhận đã chấp thuận cho Công ty J97 Promotion tổ chức họp báo vào ngày 16/7 để công bố dự án mới của ca sĩ Jack.

Về phản ánh của truyền thông cho rằng tại họp báo, Jack chủ yếu nói về đời tư, ít thông tin về sản phẩm âm nhạc, đại diện Sở VH&TT TPHCM tiếp nhận thông tin. Sở sau đó đã tiến hành rà soát, đánh giá lại nội dung tại họp báo xem những chia sẻ của phía ca sĩ Jack có phù hợp với nội dung xin cấp phép hay không.