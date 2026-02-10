Hyun Bin chia sẻ điều mê nhất ở người bạn đời Son Ye Jin

Tham gia chương trình để quảng bá cho dự án điện ảnh mới Made in Korea, Hyun Bin nhận được câu hỏi về đời sống gia đình sau khi kết hôn.

Nam diễn viên cho biết, vợ anh luôn tự tay chuẩn bị những bữa ăn truyền thống cho các thành viên trong gia đình vào dịp năm mới. Theo Hyun Bin, Son Ye Jin đặc biệt coi trọng những khoảnh khắc sum họp và thường nấu ăn để cả gia đình quây quần trong không khí ấm cúng.

Son Ye Jin và Hyun Bin có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào (Ảnh: Naver).

Tài tử Hàn Quốc không giấu được sự tự hào khi nhắc đến bà xã, liên tục khen ngợi tài nấu nướng của Son Ye Jin và dành cho cô ánh mắt ngập tràn yêu thương khi nhắc đến. Khoảnh khắc Hyun Bin giơ ngón tay cái tán thưởng vợ trên sóng truyền hình nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Trước đó, Son Ye Jin cũng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn của mình. Trong cuộc trò chuyện với Vogue Hàn Quốc, nữ diễn viên cho biết những trải nghiệm đời thường, từ việc làm mẹ đến việc chia sẻ niềm vui hay đối mặt với mâu thuẫn, đều giúp cô trưởng thành hơn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp diễn xuất.

Son Ye Jin khẳng định con trai hiện là ưu tiên hàng đầu của cô. “Chỉ cần con khỏe mạnh, ăn uống tốt và cả gia đình có thể tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau là tôi đã hạnh phúc”, nữ diễn viên chia sẻ.

Hyun Bin tự hào vì tài nấu ăn của bà xã (Ảnh chụp màn hình).

Hyun Bin và Son Ye Jin bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim đình đám Hạ cánh nơi anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 3/2022 và chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm.

Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên hạng A của làng giải trí Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Em đến cùng cơn mưa, Hạ cánh nơi anh, Cuộc đàm phán sinh tử…

Ngoài việc là một diễn viên tài năng, Son Ye Jin còn là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn nhiều năm qua. Vẻ ngoài của "chị đẹp" vẫn vẹn nguyên sự trong trẻo, mong manh và nữ tính. Điều này giúp cô luôn có mặt trong danh sách những "tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc" hơn 20 năm qua.

Hyun Bin và Son Ye Jin vừa là vợ chồng, vừa là đồng nghiệp thân thiết (Ảnh: Newsen).

Sau gần 2 năm nghỉ ngơi tập trung chăm sóc gia đình, Son Ye Jin trở lại hoạt động nghệ thuật trong năm vừa qua và nhanh chóng gặt hái thành tích mới trong sự nghiệp. Bộ phim điện ảnh No other choice mà cô góp mặt gây tiếng vang tại Hàn Quốc và thị trường quốc tế.

Trong khi đó, Hyun Bin là nam diễn viên hàng đầu xứ kim chi với loạt phim ăn khách như Tên tôi là Kim Sam Soon, Khu vườn bí mật, Hạ cánh nơi anh và nhiều dự án điện ảnh nổi bật.

Dù đã lập gia đình, Hyun Bin vẫn có sức hút mạnh mẽ với khán giả và luôn có tên trong danh sách những nam diễn viên hấp dẫn nhất Hàn Quốc. Anh cũng là thuộc nhóm nhận cát-xê phim truyền hình ấn tượng.

Theo tạp chí GQ Ấn Độ, giá trị tài sản ròng của Hyun Bin hiện ước tính khoảng 21 triệu USD, còn Son Ye Jin sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD.