Tài tử Hyun Bin bảnh bao tới ủng hộ bà xã Son Ye Jin

Sự hiện diện của Hyun Bin tại buổi ra mắt phim thu hút sự quan tâm của truyền thông. Đây là lần thứ hai cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc công khai ủng hộ sự nghiệp của nhau, sau lần Son Ye Jin đến ủng hộ bộ phim Cáp Nhĩ Tân của Hyun Bin vào năm 2024.

Tài tử Hàn Quốc mặc nguyên cây nhung, khoe vẻ phong độ, nam tính. Hình ảnh của anh tại sự kiện gây sốt trên các mạng xã hội châu Á. Nhiều khán giả trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) khen Hyun Bin đẹp trai và chu đáo với vợ.

Hyun Bin tới ủng hộ bộ phim mới của vợ, nữ diễn viên Son Ye Jin (Ảnh: Spotvnews).

Tại sự kiện, Son Ye Jin cho biết, Hyun Bin thường gửi xe cà phê đến ủng hộ cô, thay mặt con trai. “Anh ấy luôn âm thầm ủng hộ sự nghiệp của tôi”, cô nói.

Chia sẻ với truyền thông, Hyun Bin giải thích, anh có mặt tại sự kiện vì muốn ủng hộ vợ yêu, Son Ye Jin.

Hyun Bin luôn tự hào về gia đình nhỏ của anh. Tháng 12/2024, khi tham gia một cuộc phỏng vấn, Hyun Bin đã gửi một bức tâm thư cho Son Ye Jin: "Khi anh thấy những gì em làm cho gia đình chúng ta, anh rất kinh ngạc, kính trọng và vô cùng biết ơn.

Em đã rất khó khăn để có thể hoàn thành tốt tất cả công việc gia đình trong thời gian anh đi quay phim ở nước ngoài. Chính vì vậy, anh muốn cảm ơn em vì đã âm thầm chịu đựng và vượt qua tất cả".

Son Ye Jin sành điệu và duyên dáng tại buổi họp báo giới thiệu phim "No Other Choice" tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 22/9 (Ảnh: Newsen).

No Other Choice là tác phẩm mới của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook. Bạn diễn của Son Ye Jin trong phim là tài tử Lee Byung Hun. Trong phim, cô vào vai người vợ đang khủng hoảng vì chồng thất nghiệp.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Son Ye Jin với điện ảnh sau gần 3 năm nghỉ ngơi để tập trung chăm sóc gia đình và làm mẹ. Tác phẩm lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Venice 2025 (Italy) hồi tháng 8 vừa rồi.

Chia sẻ tại buổi họp báo, nữ diễn viên xứ Hàn nói: “Khi bước sang tuổi 40, lập gia đình và có con, tôi càng mong muốn gắn bó với công việc diễn viên. Để làm như vậy, tôi nghĩ mình phải sống cho bản thân nhiều hơn là để ý đến ánh nhìn của người khác. Khi làm việc thì tận hưởng, nếu thấy mệt thì cho phép bản thân nghỉ ngơi vì con đường này là một cuộc chạy đường dài”.

"No Other Choice" đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Son Ye Jin sau 3 năm nghỉ ngơi (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên xinh đẹp cũng thừa nhận rằng, khi có tuổi, cô càng có nhiều trải nghiệm và khắc họa nhiều dạng nhân vật, đặc biệt là hình ảnh “người mẹ thực sự” trên màn ảnh.

Tham gia các cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên của Hạ cánh nơi anh cũng dành cho chồng nhiều lời khen và khẳng định, bình yên hiện tại của cô là ngắm nhìn chồng con vui chơi trên sân hay có những bữa cơm gia đình 3 người ấm áp.

“Dạo này tôi thấy rất hạnh phúc. Cảm giác đấy là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được. Vì con tôi. Chỉ cần được ra sân chơi cùng con và chồng, tôi đã thấy thật tuyệt vời. Chỉ cần 3 người ngồi ăn cùng nhau, tôi cũng thấy một niềm hạnh phúc lớn lao”, cô nói.

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh, truyền hình: Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh (đóng chính với Hyun Bin)...

Khoảnh khắc Son Ye Jin và Hyun Bin chung khung hình tại bữa tiệc hậu công chiếu bộ phim "No Other Choice" vào ngày 22/9 gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên 8X còn là một biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn nhiều năm qua. Son Ye Jin làm đám cưới với tài tử Hyun Bin vào năm 2022 tại Seoul (Hàn Quốc). Sau đó vài tháng, cặp sao tiết lộ mang thai con đầu lòng. Họ đón bé trai vào tháng 11/2022.

Hyun Bin bằng tuổi Son Ye Jin. Anh cũng là một diễn viên hạng A của làng giải trí Hàn Quốc và nằm trong danh sách những ngôi sao đóng phim truyền hình nhận cát-xê cao nhất. Theo báo cáo của GQ Ấn Độ, giá trị tài sản ròng của Hyun Bin hiện tại ước tính khoảng 21 triệu USD.

Với số tiền khổng lồ thu được từ sự nghiệp diễn xuất và việc kinh doanh bất động sản, Hyun Bin và Son Ye Jin hiện được xem là cặp đôi quyền lực của làng giải trí xứ Hàn. Họ không chỉ nổi tiếng, tài năng, giàu có mà còn có một gia đình hạnh phúc.