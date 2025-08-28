Giữa ồn ào thái độ “khó gần”, tài khoản mạng xã hội của Son Ye Jin biến mất

Được biết, thời gian qua, nữ diễn viên sử dụng 2 tài khoản là yejinhand và yejinfoot_official. Đây là những công cụ giúp cô tương tác với người hâm mộ. Tuy nhiên, gần đây tài khoản yejinfoot_official của cô bất ngờ biến mất khiến người theo dõi tò mò.

Một tài khoản mạng xã hội của Son Ye Jin bất ngờ biến mất khiến nữ diễn viên phải lên tiếng giải thích (Ảnh: Instagram).

Ngay lập tức, MSTeam - công ty quản lý của Son Ye Jin - đưa ra thông báo: “Tài khoản không phải do nữ diễn viên xóa. Cô ấy cũng không biết tại sao nó lại biến mất nên chúng tôi đang kiểm tra.

Chúng tôi đang xem xét nhiều hướng như tài khoản bị hack (tấn công bất hợp pháp) hoặc tự động khóa do các sự cố liên quan đến AI (trí tuệ nhân tạo). Sau khi xác định được nguyên nhân, tài khoản sẽ được khôi phục nhưng chúng tôi chưa biết, việc này sẽ mất bao lâu”.

Nữ diễn viên xứ Hàn cũng lên tiếng giải thích, cô cũng không biết tại sao tài khoản mạng xã hội của mình lại biến mất và hứa khôi phục thật sớm. Mọi chuyện diễn ra vào đúng thời điểm cái tên Son Ye Jin đang là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội xứ Hàn.

Mọi chuyện bắt nguồn từ phát ngôn của nam diễn viên Lee Byung Heon, bạn diễn của Son Ye Jin, tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim No Other Choice tại Hàn Quốc vào ngày 19/8.

Tại sự kiện này, Son Ye Jin nói: “Trở thành một người mẹ ngoài đời thực đã giúp tôi rất nhiều trong việc thể hiện nhân vật lần này trong phim”. No Other Choice đánh dấu sự trở lại của cô với điện ảnh sau gần 3 năm nghỉ sinh và chăm sóc con đầu lòng.

Son Ye Jin và Lee Byung Heon trong buổi ra mắt phim "No Other Choice" tại Hàn Quốc (Ảnh: Chosun).

Tuy nhiên, phát ngôn của bạn diễn Lee Byung Heon ngay sau đó đã thổi bùng tranh cãi trong dư luận xứ Hàn.

Anh tiết lộ: “Diễn viên nhí đóng vai con gái tôi (Choi So Yul) thường xuyên đặt nhiều câu hỏi, tôi đều kiên nhẫn trả lời. Nhưng Son Ye Jin chưa từng đáp lại bé một lần nào. Tôi từng hỏi: “Em không thể trả lời bé vài câu sao?” và em ấy nói: “Anh trả lời giúp em đi”. Khi nghe Ye Jin nói hôm nay, tôi nhận ra em ấy có cách riêng để trân trọng khoảnh khắc đó”.

Lời chia sẻ của Lee Byung Heon đã khiến một bộ phận khán giả “đặt dấu chấm hỏi” về cách ứng xử của Son Ye Jin. Có bình luận cho rằng, Son Ye Jin khó gần, kiêu ngạo, không thân thiện với đồng nghiệp.

Ngay lập tức, nữ diễn viên phải lên tiếng giải thích. Bà xã của Hyun Bin cho biết, do nhiều cảnh quay cảm xúc cần tập trung cao độ nên cô buộc phải giữ sự tập trung tuyệt đối theo chỉ đạo của đạo diễn, không thể phân tâm.

"No Other Choice" đánh dấu sự trở lại của Son Ye Jin với điện ảnh sau gần 3 năm tạm vắng (Ảnh: News1).

Mẹ của nữ diễn viên nhí Choi So Yul cũng phải lên tiếng bênh vực nữ diễn viên: “Đó chỉ là một câu chuyện vui, nhẹ nhàng mà Lee Byung Heon kể ra để đùa. Tôi nghĩ có phần bất công khi mọi chuyện bị thổi phồng. Sự thật là Son Ye Jin rất tốt bụng”.

Bà còn tiết lộ Son Ye Jin từng kỳ công chuẩn bị một món đồ chơi phiên bản giới hạn làm quà cho con gái mình trong dịp Giáng sinh. Hai bên vẫn thường nhắn tin hỏi han nhau sau khi bộ phim hoàn thành. Bà khuyên mọi người không nên thổi phồng mọi chuyện và khiến nữ diễn viên bị tổn thương.

Truyền thông Hàn Quốc cũng vào cuộc bảo vệ Ye Jin. Họ cho biết, phần lớn đồng nghiệp làm việc với chị đẹp xứ kim chi đều có ấn tượng tốt với cô bởi sự dịu dàng, khéo léo trong ứng xử. Tờ MK ghi nhận, chia sẻ của Son Ye Jin về vai trò làm mẹ thật sự đã tạo nên sự đồng cảm, khiến khán phòng xúc động.

Tờ Times of India cho biết, Son Ye Jin từng dành gần 3 tháng luyện tập vũ đạo cho một phân cảnh, nhưng cuối cùng cảnh này bị đạo diễn Park Chan Wook loại bỏ vì không đạt hiệu quả mong muốn. Son Ye Jin kể lại việc này một cách vui vẻ trong buổi họp báo.

Son Ye Jin được các đồng nghiệp bảo vệ sau ồn ào hiểu lầm về thái độ (Ảnh: News1).

Son Ye Jin là nữ diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn với những vai diễn nổi tiếng như: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Em đến cùng cơn mưa, Hạ cánh nơi anh, Cuộc đàm phán sinh tử...

Ngoài việc là một ngôi sao tài năng và nổi tiếng, Son Ye Jin còn là một biểu tượng về sắc đẹp của làng giải trí xứ kim chi. Minh tinh 43 tuổi còn là hình mẫu phụ nữ dung hòa khéo léo sự nghiệp và gia đình.

Cô kết hôn với tài tử Hyun Bin vào năm 2022 và đón con trai đầu lòng trong năm đó. Họ được xem là cặp đôi quyền lực của làng giải trí xứ Hàn bởi tài năng, độ nổi tiếng và khối tài sản đáng nể.

Sắp tới, nữ diễn viên sẽ tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim No Other Choice, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 24/9. Trong phim, Son Ye Jin đóng chính cùng Lee Byung Heon.

No Other Choice kể về câu chuyện của Man Soo (Lee Byung Heon đóng), một nhân viên văn phòng từng rất hài lòng với cuộc sống của mình, cho đến khi anh đột ngột bị sa thải. Man Soo phải bắt đầu cuộc chiến để tìm công việc mới, bảo vệ vợ, hai đứa con và cả ngôi nhà mới của họ.

Son Ye Jin và Lee Byung Heon trong "No Other Choice" (Ảnh: News).

Son Ye Jin thủ vai Miri, vợ của Man Soo. Cô là người phụ nữ lý trí, luôn kiên định trong mọi tình huống. Dù phải từ bỏ sở thích cá nhân và lao vào kiếm sống giữa lúc khó khăn tài chính bất ngờ ập đến, cô vẫn giữ được thái độ tích cực. Cô luôn kiên nhẫn ở bên động viên chồng và cùng anh bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Ngày 27/8, nữ diễn viên và Lee Byung Heon, Park Hee Soon đã lên đường tới tham dự Liên hoan phim Quốc tế Venice tại Italy thời gian tới.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Liên hoan phim Venice và tôi rất háo hức. Hẹn gặp lại các bạn ở Venice với diện mạo ấn tượng nhất”, Son Ye Jin chia sẻ.

Ngoài No Other Choice, sắp tới, minh tinh Hàn Quốc sẽ góp mặt trong 2 tác phẩm mới là Scandal và Variety của Netflix.