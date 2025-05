Huyền thoại làm nên ca khúc thành công của The Carpenters qua đời ở tuổi 85

Paul Williams, một cộng sự lâu năm của Roger Nichols, đã xác nhận tin tức này trong một bài đăng trên trang cá nhân vào ngày 23/5.

Huyền thoại âm nhạc Roger Nichols vừa qua đời, thọ 85 tuổi (Ảnh: AnythingGoes).

Ông viết: "Bài hát đầu tiên mà Roger Nichols và tôi viết có tên là It's hard to say goodbye (Thật khó để nói lời tạm biệt). Thật buồn, đây đúng là hoàn cảnh của chúng tôi lúc này.

Roger Nichols đã ra đi thanh thản cách đây vài ngày, tại nhà riêng bên những người thân yêu của anh ấy. Đó là vợ anh ấy, Terry, và những cô con gái mà anh ấy luôn tự hào, Claire và Caitlin. Họ chính là những giấc mơ thành hiện thực của Roger và là niềm vui lớn nhất cuộc đời anh ấy".

Trong bài viết của mình, Paul Williams cũng chia sẻ về những kỷ niệm của 2 người khi còn cộng tác, quá trình biến họ thành những cộng sự ăn ý. Trong mắt của Paul, Roger là một đồng nghiệp thân thiết và là người thầy của chính ông.

"Anh ấy là cộng sự nhiều năm và là người bạn thân thiết của tôi. Khi tôi đang là một diễn viên thất nghiệp và tìm kiếm sự nghiệp âm nhạc, tôi đã ký hợp đồng với hãng thu âm A&M. Họ đang tìm một người viết lời cho Roger Nichols. Đó là bước ngoặt may mắn và lớn trong cuộc đời tôi", Paul viết.

Paul kể lại rằng, ông và nhạc sĩ huyền thoại đã viết nhạc mỗi ngày cùng nhau trong nhiều năm. Trong trí nhớ của Paul, Roger là người vừa kỷ luật vừa tài năng. Sự ra đi của Roger Nichols khiến nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí tiếc nuối.

Roger Nichols (SN 1940) là một nhạc sĩ người Mỹ. Ông còn có khả năng chơi nhiều nhạc cụ như violin, guitar, bass và piano. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ huyền thoại từng hợp tác với các đồng nghiệp nổi tiếng như: Paul Williams, Tony Asher và Bill Lane.

Ông cũng là người đồng sáng tác các tác phẩm nổi tiếng như: We've Only Just Begun, I Won't Last a Day Without You do nhóm The Carpenters trình bày; ca khúc Times of Your Life do Paul Anka thể hiện; I Never Had It So Good do Barbra Streisand hát.

Bên cạnh sự nghiệp sáng tác nhạc đình đám, Roger Nichols còn là một nghệ nhân chế tác trang sức thành công. Về đời tư, ông kết hôn một lần và có 2 con gái.