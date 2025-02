Ngôi sao của phim "Gossip Girl" đột ngột qua đời ở tuổi 39

Đại diện của nữ diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi xác nhận rằng Michelle Trachtenberg đã qua đời. Gia đình của Michelle muốn có được sự riêng tư trước mất mát lớn".

Theo NY Post, Michelle Trachtenberg được mẹ ruột phát hiện rơi vào hôn mê tại căn hộ riêng nằm trong một khu chung cư cao cấp ở Manhattan vào sáng 26/2 (giờ Mỹ).

Michelle Trachtenberg, ngôi sao nhí một thời của Hollywood, qua đời tại nhà riêng, ngày 26/2 (Ảnh: Getty Images).

Theo thông tin từ cảnh sát, Michelle Trachtenberg bất tỉnh, không có phản ứng và được xác định đã tử vong vào thời điểm nhân viên y tế cấp cứu cho cô.

Cuộc gọi cho 911 cũng báo cáo về trường hợp một người phụ nữ bị ngừng tim. Hiện trường không ghi nhận dấu vết phạm tội.

Được biết, năm ngoái, nữ diễn viên vừa trải qua một ca ghép gan và có dấu hiệu đào thải nội tạng mới. Cô cũng xuất hiện với vẻ ngoài nhợt nhạt, yếu ớt sau ca phẫu thuật.

Bước đầu, cảnh sát nghi ngờ Michelle Trachtenberg qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết, họ vẫn phải thực hiện các thủ tục pháp y để đưa ra kết luận cuối cùng.

Michelle Trachtenberg (39 tuổi) là sao nhí đình đám Hollywood một thời. Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần và khả năng diễn xuất tốt.

Cô đóng phim từ năm 10 tuổi và góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám của Hollywood như: The Adventures of Pete & Pete, Harriet the Spy, Ice Princess, Buffy the Vampire Slayer...

Vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Michelle Trachtenberg là nhân vật phản diện Georgina trong phim truyền hình "ăn khách" Gossip Girl.