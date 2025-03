Công bố nguyên nhân khiến ngôi sao giành giải Oscar và vợ cùng qua đời

Ngày 26/2, cảnh sát bang New Mexico (Mỹ) xác nhận phát hiện thi thể nam diễn viên Gene Hackman (95 tuổi) và vợ - nữ nghệ sĩ piano cổ điển Betsy Arakawa (63 tuổi) cùng chó cưng tại nhà riêng.

Cảnh sát cho hay, họ thấy Betsy Arakawa nằm nghiêng về phía bên phải trong phòng tắm ở tầng trệt với một thiết bị sưởi màu đen gần đầu. Lực lượng chức năng tin rằng thiết bị sưởi có thể đã rơi khỏi bệ bếp khi bà Arakawa đột ngột ngã.

Ngôi sao kỳ cựu Gene Hackman và vợ qua đời cách nhau đúng 1 tuần (Ảnh: NBC News).

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, nữ nghệ sĩ dương cầm được cho là tử vong khá lâu trước khi được phát hiện bởi cơ thể của bà đã bắt đầu bị phân hủy. Bà còn có vết sưng trên mặt và tay, chân khô quắt như xác ướp.

Ngôi sao điện ảnh Gene Hackman được tìm thấy trong căn phòng riêng biệt ngoài bếp. Cảnh sát bước đầu nhận định, nam diễn viên từng giành giải Oscar có thể bị ngã đột ngột và kính bị văng ra khỏi mặt.

Một chú chó của cặp đôi được tìm thấy đã chết trong tủ quần áo gần phòng tắm của nữ nghệ sĩ piano. Tuy nhiên, 2 chú chó khác của cặp đôi sống khỏe mạnh vào thời điểm cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Nguồn tin của People cho hay, 2 nhân viên bảo trì là người đã phát hiện thi thể vợ chồng nam diễn viên kỳ cựu tại biệt thự 3,3 triệu USD vào ngày 26/2 (giờ Mỹ).

Hai nhân chứng đến nhà khi họ không thể liên lạc hay gặp vợ chồng ngôi sao nổi tiếng trong 2 tuần qua. Khi đến nơi, họ phát hiện ra vụ việc và nhanh chóng trình báo cảnh sát.

Sau hơn 1 tuần tìm hiểu, cảnh sát cho biết, họ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào trong ngôi biệt thự triệu USD. Họ cũng tiết lộ, ngôi sao nổi tiếng được xác định tử vong 7 ngày sau khi vợ mất.

Nam diễn viên kỳ cựu được xác định mắc bệnh tim, cao huyết áp và có dấu hiệu của bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ) giai đoạn đầu. Vợ ông được chẩn đoán mắc một loại virus cúm, khiến bà bị tổn thương đường hô hấp nặng. Cảnh sát kết luận, cả hai đều chết vì nguyên nhân tự nhiên.

Kết quả khám nghiệm tử thi trước đó cũng tiết lộ, họ không tìm thấy thức ăn trong dạ dày của ngôi sao 95 tuổi.

Gene Hackman (SN 1930) là diễn viên kỳ cựu của Mỹ. Trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài gần 40 năm của ông, Gene đã 2 lần nhận giải Oscar, 2 lần đoạt giải BAFTA và 4 giải Quả cầu vàng.

Ngôi sao 95 tuổi nổi tiếng với vai diễn Lex Luthor trong bộ phim Superman (1978) cùng 2 phần Superman II (1980) và Superman IV: The Quest for Peace (1987). Ông nghỉ diễn xuất từ năm 2004 và bộ phim cuối cùng ông góp mặt là Welcome to Mooseport (2004).

Sau khi giải nghệ, ngôi sao kỳ cựu và vợ chọn cuộc sống kín tiếng.