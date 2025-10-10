Phản ứng của Hương Giang khi chương trình mới bị nói giống "Gia đình Haha"

Buổi giới thiệu chương trình truyền hình thực tế Hàng xóm mới - Hello neighbors! diễn ra hôm 9/10 tại TPHCM thu hút sự quan tâm của khán giả khi có ý kiến cho rằng chương trình có nhiều nét tương đồng với Gia đình Haha - một show thực tế đang được yêu thích khai thác bối cảnh làng quê Việt Nam và những trải nghiệm đời thường.

Đảm nhận vai trò nhà sản xuất, Hoa hậu Hương Giang cho biết cô không cảm thấy áp lực khi chương trình bị đặt cạnh các show thực tế khác. Ngược lại, cô xem đó là tín hiệu tích cực khi có thêm nhiều chương trình cùng hướng tới mục tiêu quảng bá văn hóa, con người Việt Nam.

Dàn diễn viên tham gia chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi tham gia chương trình, chúng tôi muốn được trải nghiệm những điều bản thân chưa từng có. Qua hành trình ấy, vẻ đẹp văn hóa Việt, đặc biệt là tình làng nghĩa xóm, sự đùm bọc và yêu thương sẽ được tôn vinh. Mỗi địa phương có nét riêng, nhưng điểm chung vẫn là tinh thần sẻ chia của người Việt", cô chia sẻ.

Hương Giang khẳng định, thay vì lo sợ sự so sánh thì nên khích lệ để có thêm nhiều chương trình tương tự.

"Việc tôn vinh nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam cần được nhân rộng, chứ không nên sợ hãi việc bị so sánh. Gia đình Haha hay Hàng xóm mới là chưa đủ, chúng ta cần thêm nhiều chương trình như vậy để lan tỏa giá trị tích cực", người đẹp chia sẻ.

Bên cạnh Hương Giang, Chi Pu cũng là gương mặt thu hút chú ý khi góp mặt trong chương trình. Sau 2 năm hoạt động tại Trung Quốc, nữ ca sĩ cho biết, cô muốn dành thời gian cho các dự án trong nước và xem đây là cơ hội quảng bá vẻ đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

"Việt Nam có rất nhiều nơi xinh đẹp, từ cảnh sắc đến con người, tại sao mình không quảng bá rộng rãi hơn? Dù đi đâu, tôi cũng luôn tự hào giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam", Chi Pu nói.

Hoa hậu Hương Giang lên tiếng về chuyện so sánh hai chương trình truyền hình thực tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hàng xóm mới - Hello neighbors! mang đến trải nghiệm người nổi tiếng dọn về làng quê, cùng sinh hoạt, lao động và gắn kết với người dân địa phương. Qua những thử thách như quét sân, nhóm bếp, gặt lúa hay nấu ăn, các nghệ sĩ sẽ có cơ hội hòa mình vào cuộc sống dân dã, tìm lại sự gần gũi, chân thật và giàu cảm xúc.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ gồm: Hoa hậu Hương Giang, Chi Pu, Nam vương Tuấn Ngọc, cặp đôi Ninh Dương (Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương), An Trương và Khuyến Dương.