Hot girl Thiên An từ chối nhắc tên, khẳng định không xem MV mới của Jack

Xuất hiện tại một sự kiện hôm 20/7, hot girl Thiên An thu hút sự chú ý của khách mời và giới truyền thông khi diện bộ đầm ôm sát lấp lánh, khoe vóc dáng gợi cảm. "Bà mẹ một con" cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng đằm thắm, quyến rũ.

Thiên An diện váy ôm sát, khoe vóc dáng gợi cảm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thiên An cho biết đang học hỏi về diễn xuất để trau dồi thêm kỹ năng cho mình. Bên cạnh việc làm diễn viên, người mẫu thì cô cũng có ý định kinh doanh để có thêm thu nhập. Do lịch trình bận rộn nên người đẹp đành phải gửi con gái nhỏ cho bà ngoại chăm sóc.

Trong lần trở lại này, Thiên An nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến người cũ - ca sĩ Jack. Tuy nhiên, nữ diễn viên tỏ ra khá e dè và né tránh. Khi được hỏi về sản phẩm âm nhạc mới ra mắt gây nhiều tranh cãi của Jack, Thiên An dứt khoát trả lời cô chưa xem MV và cũng không có ý định xem.

"Tôi sẽ không xem đâu. Tôi muốn dành thời gian để làm những điều khác tích cực hơn", nữ diễn viên cho biết.

Động thái dứt khoát của Thiên An phần nào cho thấy nữ diễn viên không còn muốn liên quan đến "người cũ".

Thiên An nhận nhiều câu hỏi về "người cũ" nhưng cô tỏ ra né tránh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thiên An được nhiều người biết đến khi xuất hiện trong loạt MV "Bạc phận", "Sóng gió"... của Jack và K-ICM. Tháng 8/2021, một cô gái bất ngờ "tố" Jack lăng nhăng đồng thời hé lộ chuyện nam ca sĩ có con với Thiên An.

Ngay sau đó, Thiên An cũng xác nhận việc này và cho biết mỗi tháng, mẹ của Jack nhờ người gửi cho cô 5 triệu đồng để nuôi dưỡng con. Phía Jack cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận hẹn hò Thiên An và chia tay sau khi cô sinh em bé hồi tháng 4/2021 do bất đồng quan điểm. Khi đó, nam ca sĩ cho biết vẫn mong có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha đến khi con trưởng thành.