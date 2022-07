MV mới của Jack bị tố "đạo nhái", gây tranh cãi vì cảnh bạo lực

Ra mắt chưa lâu, MV mới của Jack - Ngôi sao cô đơn đã đạt hơn 2,6 triệu lượt xem, chiếm vị trí top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ quê Bến Tre gần 1 năm vắng bóng vì ồn ào đời tư.

MV "Ngôi sao cô đơn" đã đạt hơn 2,6 triệu lượt xem trên YouTube (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, đây là ca khúc do anh tự sáng tác và lên ý tưởng MV cùng ê-kíp. Tuy nhiên, bên cạnh lượt xem "khủng" cùng những lời khen ngợi từ người hâm mộ, sản phẩm này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là nghi án "đạo nhái".

Nhiều người cho rằng phần giai điệu của Ngôi sao cô đơn có sự tương đồng với Blinding Lights của The Weeknd. Không chỉ vậy, những hình ảnh trong MV của Jack còn bị cho là "giống hệt" MV của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Canada.

MV mới của Jack nhận về phản hồi tiêu cực (Ảnh: Chụp màn hình).

Thậm chí, một số khán giả Việt còn "kéo sang" MV của The Weeknd trên YouTube để lại những bình luận như: "Jack đã đưa tôi đến đây", "Cám ơn Jack giúp tôi biết tới The Weeknd"…

Khán giả Việt bình luận dưới MV của The Weeknd trên YouTube (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, phần điệp khúc của Ngôi sao cô đơn cũng bị nhận xét có nhiều điểm tương đồng với phân đoạn trong bài hát Cô Thắm không về của Phát Hồ.

Bên cạnh đó, tạo hình và sự thể hiện của Jack trong MV cũng bị cho là "lấy ý tưởng" từ nhân vật khác. Có người cho rằng nam ca sĩ sinh năm 1997 đang cố gắng thể hiện bản thân giống như nhân vật Joker trong điện ảnh Mỹ, có người lại cho rằng tạo hình của Jack trong MV lần này giống với hình ảnh của Sơn Tùng M-TP trong MV There's no one at all từng bị gỡ khỏi YouTube cách đây không lâu. Tuy nhiên, sự thể hiện của Jack trong MV vẫn chưa được đánh giá cao.

Tạo hình của Jack trong MV "Ngôi sao cô đơn" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài việc vướng nghi án "đạo" nhạc, Ngôi sao cô đơn còn bị một số khán giả chỉ trích vì chứa nhiều cảnh bạo lực như bắn súng, lái xe tốc độ cao, đánh đấm… Chính vì thế, có ý kiến cho rằng lẽ ra sản phẩm âm nhạc này phải được giới hạn độ tuổi người xem.

Ca sĩ Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997. Anh nhận được sự chú ý từ khán giả khi kết hợp với nhà sản xuất K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh) cho ra mắt loạt ca khúc gây sốt như: Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi... Cuối năm 2019, hai người ngưng hợp tác, Jack chuyển sang hoạt động độc lập.

Tháng 8/2021, giọng ca quê Bến Tre bị một cô gái tố lăng nhăng, có con với hot girl Thiên An - bạn diễn trong MV Hồng nhan. Sau đó, nam ca sĩ có bài đăng trên trang cá nhân, thừa nhận hẹn hò Thiên An và chia tay sau khi cô sinh em bé hồi tháng 4/2021. Anh gửi lời xin lỗi người hâm mộ và bày tỏ mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trong khả năng của mình. Từ đó đến nay, Jack gần như "im hơi lặng tiếng".