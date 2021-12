"Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" Lee Young Ae nói gì khi phim mới gây thất vọng?

Dân trí Bộ phim truyền hình "Inspector Koo" (Thanh tra Koo) của Lee Young Ae đã kết thúc với tỷ suất người xem 2,3% vào cuối tuần vừa rồi. Đây là con số đáng thất vọng dù phim quy tụ dàn diễn viên toàn sao.

Inspector Koo (Thanh tra Koo) là dự án truyền hình mới nhất của Lee Young Ae, đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh nhỏ sau phim truyền hình cổ trang Saimdang, Memoir of Colors vào năm 2017.

Ngay từ khi bắt đầu bấm máy, Inspector Koo đã nhận được sự kỳ vọng của khán giả. Đặc biệt, sau khi Lee Young Ae hứa hẹn đây là một vai diễn để đời, khác biệt với những hình ảnh trong quá khứ của cô.

Trong phim cô vào vai một phụ nữ cá tính, lập dị và nghiện game. Khi bắt đầu lên sóng, Inspector Koo nhận được lượng người xem phim thấp hơn nhiều so với mong đợi.

Tỉ suất xem phim ngày càng giảm và không lấy được cảm tình của khán giả. Tới tập thứ 5, rating của phim đã tụt xuống 1,8% và tới tập cuối, rating chỉ là 2,3%.

Dự án Inspector Koo (Thanh tra Koo) của Lee Young Ae vừa kết thúc với mức rating khiêm tốn, 2,3%.

Inspector Koo do đạo diễn bởi Lee Jeong-heum, người đã dẫn đầu loạt phim bí ẩn như Nobody Knows và Falsify, "nhào nặn". Phim xoay quanh cuộc đời của một cựu thám tử tên là Koo Kyung-yi (Lee Young Ae đóng). Cô đã rời bỏ lực lượng sau cái chết đột ngột của chồng và rơi vào lối sống bế tắc.

Cú sốc mất chồng khiến Koo chọn cuộc sống ẩn dật, nhốt mình trong căn hộ của mình để chơi game trên máy tính. Khi đồng nghiệp cũ mời cô làm nhân viên điều tra bảo hiểm để tìm kiếm những người mất tích, cô đã sử dụng các kỹ năng và bản năng của mình để phá án.

Dù phim bị xem là một thảm họa hay bước lùi trong sự nghiệp diễn xuất đình đám, Lee Young Ae vẫn tự tin khẳng định, Inspector Koo là một dự án tuyệt vời và đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Lee Young Ae cho biết, cô không quá bận tâm tới rating của phim mà coi trọng việc được thử sức trong dạng vai mới mẻ.

"Bộ phim chính là thành quả của việc tôi tìm cách thay đổi sự nghiệp diễn xuất của mình sau khi kết hôn. Nhân vật Kyung-yi thật đặc biệt và bộ phim có nhiều ý tưởng độc đáo", Lee Young Ae viết trên trang cá nhân sau khi bộ phim kết thúc.

Vai diễn Kyung-yi trong Inspector Koo là một nhân vật lấy cảm hứng từ truyện tranh. Lee Young Ae tin rằng, đây là một sự chuyển dịch ấn tượng, sang một hình ảnh sang trọng và thanh thoát, giúp cô có được sự tự tin trong diễn xuất.

"Không có nhiều khán giả trẻ biết về tôi nên tôi nghĩ chỉ cần thu hút sự quan tâm của họ với diễn xuất của tôi là đủ. Nhưng tôi không mong đợi nhiều phản hồi như thế này. Tôi rất vui và biết ơn những khán giả trẻ vì đã nhận xét về vai diễn của tôi. Tôi cảm thấy, điều đó giúp tôi thêm tự tin trong việc tiếp nhận những vai diễn mới trong tương lai", Lee Young Ae viết.

Inspector Koo (Thanh tra Koo) là dự án mới nhất mà Lee Young Ae tham gia kể từ năm 2017 đến nay.

Điều khiến Lee Young Ae tâm đắc nhất khi quay lại màn ảnh nhỏ trong năm 2021 chính là "nhận ra có nhiều diễn viên tuyệt vời xung quanh và học được rất nhiều điều từ họ".

"Tôi rất biết ơn khi được làm việc với những diễn viên tuyệt vời như vậy. Tôi đã trở thành fan của họ", nữ diễn viên kỳ cựu của màn ảnh xứ Hàn vui vẻ chia sẻ.

Ngôi sao đẹp, tài năng và giàu có của làng giải trí Hàn Quốc

Lee Young Ae bước chân vào giới giải trí với công việc người mẫu quảng cáo ở tuổi đôi mươi và trở thành ngôi sao hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn nhờ nỗ lực trau dồi bản thân.

Sau khi khẳng định thực lực và tạo dựng danh tiếng qua loạt tác phẩm Anh em nhà bác sĩ, Because I Love You, Romance, Pháo hoa..., Lee Young Ae tạo nên cột mốc bứt phá trong sự nghiệp với Nàng Dae Jang Geum năm 2003 và bộ phim kinh dị Lady Vengeance vào năm 2005.

Lee Young Ae được xem là "quốc bảo nhan sắc" và nữ diễn viên tài năng của làng giải trí xứ Hàn.

Vượt khỏi biên giới Hàn Quốc, bộ phim Nàng Dae Jang Geum trở thành hiện tượng khắp châu Á. Bộ phim bước vào sách giáo khoa tại Đài Loan và lập kỷ lục rating ở Uzbekistan. Lee Young Ae được ghi nhận góp công truyền bá bản sắc văn hóa xứ Hàn ra thế giới.

Sau khi kết hôn, Lee Young Ae dần rút lui khỏi làng giải trí để dành thời gian cho gia đình. Cô không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, thỉnh thoảng tham dự sự kiện, nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ với công chúng nhờ duy trì hình ảnh đẹp.

Từ 2003 đến nay, cô và nữ diễn viên Jeon Ji Hyun luôn đồng hạng nhất cát sê trong dàn sao nữ. Với dự án Inspector Koo, nữ diễn viên nhận mức lương 100 triệu won/tập và trung bình, mỗi dự án Lee Young Ae "bỏ túi" khoảng 18 triệu USD.

Nữ diễn viên 50 tuổi sở hữu khối tài sản đáng nể, sự nghiệp lẫy lừng và một gia đình hạnh phúc.

Theo hệ thống Celebrity Net Worth (Thu nhập người nổi tiếng), tài sản ước tính của nữ diễn viên hiện lên tới 185 triệu USD nhờ các khoản đầu tư chứng khoán, sở hữu cổ phần tại các công ty lớn nhỏ, cát sê đóng phim và hợp đồng quảng cáo các nhãn hiệu mỹ phẩm.

Nhờ sở hữu vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên, Lee Young Ae vẫn là gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp dù đã bước vào tuổi 50. Bên cạnh tài năng, Lee Young Ae còn được yêu mến bởi đời tư sạch scandal và lối sống vì cộng đồng.

Năm 2020, nữ diễn viên gửi tặng hơn 41 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19. Vợ chồng nữ diễn viên còn cùng nhau xây dựng một số trường học ở Trung Quốc và Myanmar, trích một phần lợi nhuận kinh doanh hàng năm hỗ trợ hoạt động của các ngôi trường này.

Mi Vân

Theo Koreatimes/Naver