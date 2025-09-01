Hòa Minzy bức xúc: "Chị Mỹ Tâm là huyền thoại, không thể nào so sánh"

Những ngày qua, trên TikTok xuất hiện nhiều video so sánh Hòa Minzy với Mỹ Tâm, thậm chí khẳng định giọng ca sinh năm 1995 "hot" hơn đàn chị. Tuy nhiên, điều đó cũng làm dấy lên những tranh luận trong khán giả và người hâm mộ của hai ca sĩ.

Trước sự việc này, Hòa Minzy lên tiếng trên trang cá nhân, cho biết, cô từng nhiều lần bị đem ra so sánh với các nghệ sĩ khác, nhưng lần này mới thật sự khó xử bởi người bị đặt cạnh là ca sĩ Mỹ Tâm.

Hòa Minzy gọi Mỹ Tâm là "huyền thoại" (Ảnh: Facebook nhân vật)

Hòa Minzy chia sẻ: "Chị ấy là tượng đài, thần tượng của hầu hết thế hệ nghệ sĩ như tôi. Tôi không nói bản thân không tự tin, hay mình đang tự ti, ai cũng có điểm riêng và thị phần khán giả riêng. Nhưng quá vớ vẩn khi cứ mang chị Tâm ra để so sánh".

Theo Hòa Minzy, sự so sánh khập khiễng như vậy vô tình trở thành cái cớ để anti fan công kích. Cô mong các kênh TikTok ngưng đăng tải nội dung này, đồng thời kêu gọi khán giả báo cáo những video có tính chất kích động.

"Một câu thôi, không có thể nào so sánh, chị Mỹ Tâm mãi là huyền thoại. Tôi ở trong lòng khán giả của tôi là đủ", Hòa Minzy khẳng định.

Hòa Minzy vừa ra mắt MV "Nỗi đau giữa hòa bình" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên mạng xã hội, các video so sánh hai nữ ca sĩ thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo ra nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng Hòa Minzy là gương mặt triển vọng, có nhiều hoạt động nổi bật trong âm nhạc và đời sống xã hội, nhưng "đạt đến tầm của Mỹ Tâm thì còn rất xa".

Nhiều ý kiến cho rằng, so với Mỹ Tâm, Hòa Minzy hiện "hot" hơn khi sở hữu các sản phẩm âm nhạc thu hút lượt xem, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Thời gian gần đây, Hòa Minzy ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung), tái hiện những mất mát và sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam. Với ca từ giàu cảm xúc, kết hợp hình ảnh khắc họa bối cảnh xưa, MV đã chạm đến trái tim khán giả và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Sau một ngày phát hành, sản phẩm nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem, và hiện đã đạt 10 triệu lượt xem chỉ sau hơn một tuần ra mắt.