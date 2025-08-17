"Hoa hậu hàng không" không vào showbiz, hé lộ cuộc sống ở tuổi 39

Loan Vương tên thật là Vương Ngọc Loan, được nhiều người biết đến với danh xưng “hoa hậu hàng không”. Cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt thành tích như Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, Á hậu Quý tộc Thế giới 2017, Hoa hậu Quý bà Quốc tế năm 2018.

Sau các cuộc thi, người đẹp không dấn thân vào showbiz mà gắn bó với nghề tiếp viên hàng không cho đến nay.

"Hoa hậu hàng không" Loan Vương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Loan Vương cho biết hiện tại, cô tập trung hết sức cho công việc mà mình yêu thích.

Vừa qua, trong chuyến bay từ TPHCM đến Phú Quốc, mẹ của NSƯT Ngọc Huyền đã để quên chiếc điện thoại. Thông qua ảnh nền của thiết bị là chân dung của NSƯT Ngọc Huyền, Loan Vương và tổ bay nhanh chóng nhận diện và xử lý tình huống theo đúng quy trình. Nhờ vậy, gia đình NSƯT Ngọc Huyền đã nhận lại được chiếc điện thoại.

Nữ nghệ sĩ đã chia sẻ một clip trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ bay, đặc biệt là tiếp viên trưởng Loan Vương, người đã hỗ trợ chị tìm lại chiếc điện thoại bị thất lạc.

Trên một chuyến bay đêm từ Huế về TPHCM, Loan Vương cùng tổ bay cũng đã kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp, phối hợp đưa một hành khách nam đi cấp cứu khi có dấu hiệu mệt mỏi nghiêm trọng.

Bên cạnh công việc mà mình yêu thích, Loan Vương cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Nhiều năm qua, cô đồng hành cùng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Vừa qua, cô cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh được giới thiệu là thành viên của Câu lạc bộ Đại sứ Hoa xương rồng.

Loan Vương cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp cho biết, với cô, thiện nguyện không phải là những hành động nhất thời mà là hành trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì, tâm huyết và tấm lòng thực sự hướng về người cần giúp đỡ.