Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp cưới thiếu gia Quảng Trị

Một nguồn tin xác nhận với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức lễ nạp tài và ăn hỏi tại tư gia nhà gái ở Thanh Hóa vào ngày 16/10.

Đám cưới của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân sẽ diễn ra ngày 22/10 tại Quảng Trị. Một số bạn bè của cô dâu, chú rể đã được gửi thiệp mời. Dự kiến đám cưới có nhiều sao Việt tham dự.

Thông tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp cưới được khán giả quan tâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê ở Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Anh hiện là tổng giám đốc một tập đoàn nổi tiếng.

Trước đó, từ đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền tin đồn Đỗ Thị Hà hẹn hò thiếu gia "nghìn tỷ". Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà không phủ nhận tin đồn tình cảm nhưng cũng không tiết lộ chi tiết. Hồi tháng 5/2024, khi được hỏi về bạn trai, cô từ chối trả lời vì muốn giữ sự riêng tư. "Không phải vì tôi muốn giấu điều gì mà tôi muốn bạn trai được sống trong sự bình yên, thoải mái", Đỗ Thị Hà từng nói.

Dịp cuối năm ngoái, Đỗ Thị Hà cho biết, khi có thông tin và ở thời điểm thích hợp, cô chắc chắn sẽ công khai chuyện tình cảm cho khán giả.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà được đồn đoán chuẩn bị lên xe hoa, khi lộ nhiều dấu hiệu như đi chụp ảnh cưới, đeo nhẫn ngón áp út... Hôm 31/5, cô và bạn trai được bắt gặp đi chợ Hàng Bè (Hà Nội) để sắm sửa mâm cúng Tết Đoan Ngọ.