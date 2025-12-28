Hoa hậu Đại dương Thanh Thảo diện áo bà ba diễn vedette

Xuất hiện trong hai màn trình diễn thời trang của đêm khai mạc, Thanh Thảo nhận nhiều lời khen nhờ phong thái tự tin, thần thái rạng rỡ cùng khả năng làm chủ sân khấu. Trong đó, hình ảnh hoa hậu sinh năm 2002 diễn vedette với thiết kế áo bà ba để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Đảm nhiệm vai trò kết màn bộ sưu tập “Hương sắc miền Nam” của nhà thiết kế (NTK) Tuấn Hải, Thanh Thảo sánh bước cùng Nam vương Manhunt Vietnam Trần Tiến Dũng và Á hậu Đặng Thanh Ngân, tạo nên khoảnh khắc nổi bật trên sân khấu bán thực cảnh giữa dòng sông Hậu.

Hoa hậu Thanh Thảo diện áo bà ba diễn vedette (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thiết kế áo bà ba màu đỏ nổi bật, sử dụng chất liệu nhung mềm mại, được điểm xuyết họa tiết chim và hoa gợi không khí “Tết đến xuân về”, vừa tôn vinh vẻ đẹp dung dị của trang phục truyền thống Việt Nam, vừa khắc họa hình ảnh con người miền sông nước ấm áp, nghĩa tình.

Bên cạnh màn kết ấn tượng với áo bà ba, Thanh Thảo cũng xuất hiện trong một thiết kế áo dài phom dáng truyền thống, kết hợp cùng áo choàng từ bộ sưu tập “Sắc cưới miền sông nước” của Tuấn Hải. Tổng thể trang phục mang tinh thần trang nhã, hài hòa giữa nét đẹp văn hóa Việt và không khí trình diễn hiện đại.

Hoa hậu Thanh Thảo thướt tha áo dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, Hoa hậu Thanh Thảo đắt show tại các chương trình nghệ thuật, thời trang gắn liền với di sản, văn hóa và cộng đồng. Người đẹp chia sẻ, cô tự thấy bản thân có duyên với những trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba... Mong muốn của cô là được góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến các bạn trẻ.

Thời gian tới, hoa hậu vẫn sẽ ưu tiên đồng hành cùng những dự án quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại nhưng vẫn trân trọng giá trị truyền thống.