Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 ưu tiên hoàn thành việc học tại Mỹ

Trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 diễn ra tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa) hồi tháng 9, Nguyễn Thanh Thảo (23 tuổi, TPHCM) đã giành được ngôi vị cao nhất.

Sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng 82-60-90cm, Thanh Thảo gây ấn tượng mạnh bởi khả năng thuyết trình tự tin và kỹ năng giao tiếp lưu loát bằng 4 thứ tiếng là tiếng Việt, Anh, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong phần thi ứng xử, cô có đến 2 lần trả lời song ngữ, chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng quan điểm rõ ràng.

Hoa hậu Thanh Thảo ghi điểm với phong thái tự tin và khả năng biến hóa đa dạng trong bộ ảnh sau đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau cuộc thi, Thanh Thảo tất bật với lịch trình hoạt động của một đương kim hoa hậu. Cô liên tục góp mặt tại các sự kiện văn hóa, giải trí, du lịch... Mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều cho thấy hình ảnh tràn đầy năng lượng của một "hoa hậu gen Z".

Hoa hậu Thanh Thảo cho biết, bên cạnh việc đồng hành cùng Tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam trong các dự án cộng đồng và các hoạt động giao lưu văn hóa - xã hội, cô vẫn dành thời gian để hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ.

Cô hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley (Massachusetts, Mỹ). Người đẹp chia sẻ: "Tôi xem tri thức là nền tảng cốt lõi trong hành trình phát triển hình ảnh một hoa hậu nên luôn nỗ lực cân bằng giữa lịch trình bận rộn và việc học".

"Hoa hậu gen Z" khoe vóc dáng nóng bỏng với đầm xuyên thấu đính đá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, Thanh Thảo từng có thời gian thực tập tại RSA Asia (Thượng Hải, Trung Quốc) và tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Yonsei (Seoul, Hàn Quốc).

Những trải nghiệm ở môi trường quốc tế giúp cô mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời tiếp cận nhiều nền văn hóa khác nhau, giúp định hình tư duy và phong thái tự tin.

Ảnh hưởng từ nền tảng gia đình cùng môi trường học tập đa quốc gia, Thanh Thảo nuôi dưỡng mong muốn được trải nghiệm và cống hiến ở nhiều lĩnh vực. Không chỉ trong vai trò hoa hậu hay người mẫu, cô còn muốn thử sức trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, thời trang và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Cô tự tin diện chiếc đầm cúp ngực, dáng dài kết hợp những chi tiết chiết eo và cắt xẻ vừa đủ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam xanh 2025 vừa qua, Hoa hậu Thanh Thảo tham dự với vai trò người đồng hành, truyền tải thông điệp sống xanh. Sắp tới đây, cô cũng đảm nhận vai trò đại sứ của Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2025. Song song đó, "hoa hậu gen Z" dành nhiều tâm huyết cho công tác thiện nguyện.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trẻ trung, đúng chất một “hoa hậu thế hệ mới” năng động, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thanh Thảo cho rằng: “Một hoa hậu không chỉ cần vẻ đẹp hình thể mà còn cần tri thức và tài năng để truyền cảm hứng đúng đắn cho cộng đồng”.