Du học sinh thông thạo 4 thứ tiếng đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam

Tối 19/9, đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 diễn ra tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Vượt qua nhiều đối tượng, Nguyễn Thanh Thảo đã giành được ngôi vị cao nhất.

Tân hoa hậu năm nay 23 tuổi, đến từ TPHCM. Cô hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley (Massachusetts, Mỹ). Trước đó, Thanh Thảo từng có thời gian thực tập tại RSA Asia (Thượng Hải, Trung Quốc) và tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Yonsei (Seoul, Hàn Quốc).

Khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu (Ảnh: Ban tổ chức).

Sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng 82-60-90cm, Thanh Thảo gây ấn tượng mạnh bởi khả năng thuyết trình tự tin và kỹ năng giao tiếp lưu loát bằng 4 thứ tiếng là Việt, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Trong phần thi ứng xử, cô có đến 2 lần trả lời song ngữ, chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng quan điểm rõ ràng. Thanh Thảo nhấn mạnh, tuổi trẻ cần dám ước mơ, dám bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và cống hiến.

Cô bày tỏ mong muốn mang kiến thức, trải nghiệm và lòng nhân ái để lan tỏa hình ảnh người Việt Nam hiện đại, độc lập, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và đại dương.

Bên cạnh ngôi vị hoa hậu, cuộc thi còn tìm ra 4 á hậu: Á hậu 1 Phạm Thị Phương Vi (SN 2000, Đắk Lắk), Á hậu 2 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm (SN 2005, Lâm Đồng), Á hậu 3 Nguyễn Thị Diễm Châu (SN 1994, Long An) và Á hậu 4 Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 2005, Bình Phước).

Các người đẹp trong top 5 chung cuộc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hội đồng giám khảo năm nay gồm: Bà Đường Thu Hương (Trưởng ban), Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh…

Mở màn đêm chung kết, top 30 thí sinh mang đến phần đồng diễn sôi động, tràn đầy năng lượng. Từ đó, ban tổ chức chọn ra top 20 bước vào phần thi áo tắm, tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin.

Sau vòng này, 15 gương mặt nổi bật tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội, khoe thần thái kiêu sa và bước catwalk cuốn hút để chọn ra top 10.

Điểm nhấn của đêm chung kết là có đến 3 vòng thuyết trình và ứng xử. Top 10 lần lượt chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường qua phần thi thuyết trình về đại dương.

Tiếp đến, top 6 (trong đó có 1 thí sinh được chọn nhờ bình chọn khán giả) bước vào phần ứng xử quyết định, truyền tải mạnh mẽ thông điệp về những hành động thiết thực nhằm bảo vệ "hơi thở" của biển cả.

Không chỉ dừng ở lời kêu gọi, các thí sinh còn khẳng định quyết tâm bằng loạt hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và hành động cụ thể.

Nguyễn Thanh Thảo gây ấn tượng bởi khả năng ứng xử trôi chảy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để chọn ra ngôi vị cao nhất, top 2 tiếp tục bước vào vòng ứng xử đặc biệt với một câu hỏi chung. Cả hai ứng viên đã thể hiện bản lĩnh cùng lập luận thuyết phục về lý do bản thân xứng đáng trở thành Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025.

Ngoài các danh hiệu chính, ban tổ chức cũng công bố loạt giải thưởng phụ: Người đẹp được yêu thích nhất là Nguyễn Thanh Thảo; Người đẹp Thời trang thuộc Lâm Gia Mỹ; Người đẹp Biển gọi tên Nguyễn Ngọc Huyền Trâm; Đại sứ Du lịch là Châu Tố Uyên; Đại sứ Văn hóa là Phạm Thị Phương Vi; Đại sứ Di sản thuộc về Nguyễn Thanh Thảo; Đại sứ Áo dài là Nguyễn Thị Diễm Châu; Đại sứ Môi trường chính thức thuộc về Nguyễn Thanh Thảo.