Hoa hậu thông thạo 4 thứ tiếng trở thành đại sứ Tuần lễ Du lịch TPHCM 2025

Nguyễn Thanh Thảo (23 tuổi, TPHCM) đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 trong đêm chung kết diễn ra tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa) hồi tháng 9. Cô sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng 82-60-90cm.

Tại cuộc thi, người đẹp gây ấn tượng mạnh bởi khả năng thuyết trình tự tin và giao tiếp lưu loát bằng 4 thứ tiếng: Tiếng Việt, Anh, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nhan sắc nổi bật của Nguyễn Thanh Thảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuất hiện tại Lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch TPHCM 2025, Nguyễn Thanh Thảo diện áo dài trắng tinh khôi của nhà thiết kế Võ Việt Chung, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và sự duyên dáng đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Người đẹp cho biết, đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò đại sứ. Trong buổi lễ khai mạc, Thanh Thảo cùng các đại sứ đồng hành truyền tải thông điệp về du lịch xanh và phát triển bền vững. Đây được xem là một trong những trọng tâm mà sự kiện hướng tới.

Trong phần phát biểu của mình, người đẹp chia sẻ: “Giữ gìn môi trường chính là gìn giữ tài sản quý giá, cùng với ý thức cộng đồng, chúng ta sẽ đưa TPHCM vươn mình bền vững. Du lịch xanh hôm nay, thành phố thịnh vượng ngày mai”.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo bên diễn viên Vân Trang tại Lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch TPHCM 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuần lễ Du lịch TPHCM 2025 do Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 5/12 đến 12/12 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội”.

Năm nay, sự kiện tiếp tục lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng, thể hiện sức mạnh phối hợp liên ngành, tôn vinh hình ảnh TPHCM - một điểm đến sôi động, hấp dẫn và đậm đà bản sắc - với loạt hoạt động đặc sắc: Lễ hội văn hóa, triển lãm, sự kiện nghệ thuật, hội thảo, thể thao đường phố, ẩm thực đặc trưng...

Sự đồng hành của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo trong vai trò đại sứ được kỳ vọng góp phần lan tỏa lối sống bền vững, truyền cảm hứng du lịch xanh đến người dân và du khách.

Hình ảnh đại sứ trẻ trung, giàu năng lượng tích cực của hoa hậu gen Z được xem là một điểm nhấn góp phần giúp chương trình tiếp cận gần hơn với các bạn trẻ.

Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Thanh Thảo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi đăng quang, Thanh Thảo tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường và cộng đồng. Vừa qua, cô khởi xướng dự án thiện nguyện cá nhân, gửi tặng thực phẩm thiết yếu cho bà con vùng lũ.

Người đẹp sinh năm 2002 cho biết, trong tương lai, cô sẽ tiếp tục hoàn thành việc học, song song đó là phát triển các hoạt động cộng đồng, môi trường và văn hóa, đúng với sứ mệnh của một hoa hậu đương nhiệm.

Người đẹp cũng mong muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực mới để mở rộng sức ảnh hưởng, lan tỏa những giá trị sống tích cực đến giới trẻ và cộng đồng.

Thanh Thảo hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley (Massachusetts, Mỹ). Trước đó, cô từng có thời gian thực tập tại RSA Asia (Thượng Hải, Trung Quốc) và tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Yonsei (Seoul, Hàn Quốc).

Những trải nghiệm ở môi trường quốc tế giúp cô mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời tiếp cận nhiều nền văn hóa khác nhau, giúp định hình tư duy và phong thái tự tin.