Erik gặp sự cố rơi từ trên cao xuống tại chung kết 1 "Anh trai say hi"

Tối 31/8, tập 12 của Anh trai say hi lên sóng với 8 tiết mục đầu tiên thuộc vòng chung kết 1, do Quang Anh Rhyder, Quân A.P, HIEUTHUHAI, Erik, Negav, Captain, Song Luân và Anh Tú Atus biểu diễn. Các ca sĩ trình diễn những màn solo ấn tượng, tạo nên cục diện khó đoán của vòng đấu chung kết.

Quang Anh Rhyder biểu diễn solo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong 8 tiết mục nói trên, tiết mục Anh biết rồi của Quang Anh Rhyder nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 vừa hát vừa chơi đàn guitar và trình diễn vũ đạo đương đại. Tiết mục này còn có sự tham gia của nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jimi Ko.

"Với tôi, sân khấu chính là nhà và khán giả chính là gia đình. Để gây ấn tượng và tạo bất ngờ với khán giả, tôi sẽ không chơi trống nữa mà sẽ làm nhạc ngay tại sân khấu luôn. Mình đánh ra nốt ấy, thu âm lại, xong sẽ sang nhạc cụ khác, tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh.

Có những thời điểm mà tôi viết nhạc gần như không ai nghe cả. Để đến được ngày hôm nay, được mọi người trong nghề, khán giả cảm nhận và ủng hộ âm nhạc, đó là điều tôi nhận được từ chương trình", Quang Anh Rhyder chia sẻ.

HIEUTHUHAI trình diễn bên vũ công nữ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Rapper, ca sĩ HIEUTHUHAI biểu diễn tiết mục Quay đi quay lại do anh tự sáng tác. Ca khúc nói về cặp đôi yêu nhau nhưng mang năng lượng tiêu cực, làm tổn thương nhau nhưng không thể thoát ra mối tình.

Đặc biệt, tình huống HIEUTHUHAI biểu diễn cùng vũ công nữ gây sốt mạng xã hội. Nhiều khán giả nói vui họ thấy "đau tim", ghen tị với bạn diễn của HIEUTHUHAI vì có nhiều động tác thân mật.

Khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội của HIEUTHUHAI (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ về tiết mục solo tại chung kết 1, HIEUTHUHAI bộc bạch: "Tôi bước vào chương trình với tâm thế là một người đã được nhiều khán giả biết đến. Cho nên tôi rất sợ khán giả không thấy được sự bứt phá của mình. Nhưng đến giờ, tôi cảm thấy tham gia chương trình là một quyết định đúng đắn".

Ở phần thi của Erik, nam ca sĩ mang đến hình ảnh mới lạ với tạo hình cổ trang bí ẩn trong ca khúc Khiêu vũ dưới trăng (sáng tác Hiếu Bae, Erik). Giọng ca 9X vừa hát vừa chơi đàn tranh, trình diễn vũ đạo, gây ấn tượng về sân khấu được đầu tư hoành tráng.

Erik trình diễn tiết mục "Khiêu vũ dưới ánh trăng" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Màn kết của Erik khiến người xem ngạc nhiên khi anh mạo hiểm đu dây, treo mình trên cao. Nam ca sĩ bất ngờ gặp sự cố rơi xuống sân khấu nhưng vẫn giữ bình tĩnh đứng lên để tiếp tục trình diễn.

Khi tiết mục khép lại, MC Trấn Thành dành cái ôm động viên, khen ngợi Erik: "Thưa quý vị, đó chỉ là sự cố nhỏ. Trong lòng Trấn Thành, Erik là một ngôi sao toàn năng. Với tôi, Erik rất xứng đáng có tên trong nhóm chiến thắng năm nay".

Trích đoạn tiết mục solo của Erik tại chung kết 1 "Anh trai say hi" (Video: VieChannel).

Anh Tú Atus khép lại các tiết mục solo trong tập 12 với màn trình diễn Em không muốn một mình.

Nam ca sĩ cho biết hành trình tại Anh trai say hi giúp anh lấy lại đam mê, "lửa nghề" với âm nhạc, khát vọng chinh phục những điều mới mẻ. "Hành trình của tôi cùng tất cả anh em, đối với tôi như một cuốn phim. Ròng rã mấy tháng trời, tôi được gặp các anh em và yêu họ, cùng tần số suy nghĩ với họ, được làm những điều mình yêu thích cùng họ. Chẳng bao giờ tôi cảm thấy một mình hết, nên mình luôn có sự tự tin", Anh Tú Atus bộc bạch.

Anh Tú Atus trình diễn "Em không muốn một mình" (Ảnh: Ban Tổ chức).