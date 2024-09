Đức Phúc nhảy đương đại, Quang Hùng rap giọng Huế khiến Trấn Thành xuýt xoa

Tối 7/9, tập 13 của Anh trai say hi lên sóng với 8 tiết mục solo tiếp theo thuộc vòng chung kết 1, do Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Đức Phúc, Isaac, Pháp Kiều, Dương Domic, JSOL và HURRYKNG thể hiện.

Đức Phúc được Hùng Huỳnh hỗ trợ trong màn trình diễn vũ đạo đương đại (Ảnh: VieChannel).

Trong các màn trình diễn, Đức Phúc gây ấn tượng khi đầu tư sân khấu hoành tráng cho ca khúc Đóa phù dung cuối cùng. Đây là bản ballad về tình yêu giúp nam ca sĩ thể hiện thế mạnh giọng hát ngọt ngào, nội lực.

Điểm nhấn của sân khấu là những điệu nhảy đương đại do Đức Phúc kết hợp Hùng Huỳnh. Để tiết mục chỉn chu về vũ đạo, Đức Phúc đã mời biên đạo Đăng Quân dàn dựng. Sự trở lại của Hùng Huỳnh để hỗ trợ Đức Phúc cũng khiến nhiều khán giả xúc động.

Quang Hùng MasterD biểu diễn solo trong chung kết (Ảnh: VieChannel).

Quang Hùng MasterD cũng là gương mặt nhận được nhiều lời khen khi biểu diễn solo tại vòng chung kết 1 Anh trai say hi. Nam ca sĩ thể hiện ca khúc Trói em lại - bài hát tự sáng tác với giai điệu bắt tai mang phong cách đặc trưng của anh. Đặc biệt, khoảnh khắc nam ca sĩ rap tiếng Huế và thực hiện vũ đạo khiến nhiều khán giả phấn khích.

Sau tiết mục, MC Trấn Thành dành nhiều lời khen cho Quang Hùng MasterD: "Bạn đã có tố chất ngôi sao rồi. Bạn làm nhạc, bạn hiểu khán giả muốn nghe gì và bài nhạc rất chân thành, chạm đến cảm xúc người nghe. Tôi là fan của Quang Hùng. Trong danh sách nhạc của tôi toàn nhạc của bạn".

Quang Hùng MasterD cho biết việc vào vòng chung kết giống như anh hoàn thành một bài thi tốt nghiệp. Nhìn lại hành trình sự nghiệp, nam ca sĩ từng chạnh lòng khi bị nhìn nhận là "con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế". Tại chương trình, anh nỗ lực phấn đấu để xóa bỏ những từ khóa gắn với mình.

MC Trấn Thành ấn tượng trước sân khấu của Quang Hùng MasterD (Ảnh: VieChannel).

Trong tiết mục Gọi cho anh của Isaac, nam ca sĩ gây xúc động khi sử dụng kết hợp một đoạn nhạc trong bài Nơi anh không thuộc về - ca khúc quen thuộc với khán giả 365Daband.

Nhiều người nghe nhận xét họ thấy "thanh xuân quay về" trước món quà bất ngờ của Isaac. Điểm nhấn khác trong tiết mục solo của Isaac còn là màn khoe nốt cao của ca sĩ ở cuối bài hát khiến khán giả "nổi da gà".

"Đây là ca khúc solo không chỉ đánh dấu hành trình trưởng thành mà còn để tri ân những giai đoạn mà tôi từng trải qua. Ca khúc "Gọi cho anh" là món quà mà tôi muốn dành tặng cho tất cả người đã yêu thương, đồng hành cùng tôi từ ngày đầu đến giờ.

Theo nghề mười mấy năm trời, dù muốn hay không thì ý tưởng sẽ có lúc cạn kiệt. Tôi từng rất muốn làm mới bản thân mình nhưng đó là điều không dễ dàng. Tại chương trình, tôi đã thực hiện được điều đó. Tuy chỉ ngắn ngủi trong vài tháng thôi nhưng đối với tôi đây là khoảng thời gian làm nghề đẹp đẽ nhất trong đời mình", nam ca sĩ bộc bạch.

Khán giả xúc động khi Isaac gợi thanh xuân cùng 365Daband trong tiết mục solo (Ảnh: VieChannel).

Sau tổng cộng 16 tiết mục solo ở vòng chung kết 1, khán giả tiếp tục bình chọn cho thí sinh yêu thích. Kết quả của Anh trai say hi sẽ được công bố trong đêm chung kết trao giải cuối cùng, truyền hình trực tiếp trên HTV2 ngày 14/9.