"Hi vọng 2024": Nhìn những vết rách cuộc đời theo cách trìu mến hơn

Bước sang năm thứ 4 kể từ ngày cơn sóng thần mang tên Covid-19 ập đến và rút đi, để lại những ngổn ngang của mất mát, tổn thương, đổ vỡ, thất bại, Covid-19 xáo lật những trật tự, thói quen, lối nghĩ cũ, những điều bình thường cũ.

Trong bối cảnh ấy, chương trình Hi vọng 2024 đã mang đến những giờ phút đầu năm quý giá để mỗi người được lắng lại, đối diện với những tổn thương bên trong mình thông qua sự soi rọi vào 4 câu chuyện của 4 nhân vật khách mời.

Họ trải qua những nghịch cảnh, những nỗi đau khác nhau nhưng họ có chung một cách đối diện là hi vọng.

Các nhân vật chương trình "Hi vọng 2024" (Ảnh: BTC).

Đường nào cũng là đường hạnh phúc, miễn là bạn thấy đúng đắn và thỏa mãn ở giây phút hiện tại

"Hot Tiktoker" An Đen mở đầu chương trình bằng một câu chuyện quen thuộc với người trẻ. Câu chuyện về cô gái đi tìm ánh sáng phồn hoa nơi phố thị. Nhiều người trẻ tìm đến phố thị vì thứ ánh sáng lấp lánh mà không thực sự hiểu có ngọn lửa thiêu đốt nào trong vầng sáng dẫn dụ đó.

An cho biết cô bị ám ảnh với thành công của bạn bè như mặc cảm tâm lý thường thấy ở những người trẻ. An mất phương hướng, lạc lõng và lạc lối, không biết mình muốn gì, không biết phải làm gì. Nhưng thay vì nỗ lực hơn nữa để trở nên thành công như những hình mẫu trên mạng, An chọn từ bỏ.

MC Diễm Quỳnh trò chuyện cùng Tiktoker An Đen (Ảnh: BTC).

Về quê, An làm rẫy, nuôi bò, rảnh thì quay Tiktok cho vui, ngày nào cũng là ngày chủ nhật. An chẳng ngờ được chính cái tâm thế ấy lại khiến cô trở thành "hot Tiktoker".

Giờ An không tìm kiếm điều gì. An thấy mình có thể sống ổn từ việc sáng tạo nội dung. Nhưng điều quan trọng hơn là, An có một người mẹ không kỳ vọng gì ở đứa con của mình. Định nghĩa về hạnh phúc của người mẹ nông dân gói gọn trong bốn chữ bình thường "ăn ngon ngủ yên". Chỉ cần con ăn ngon ngủ yên là được.

An nói: "Đường nào cũng hạnh phúc hết trơn. Chỉ cần bạn thấy đó là đúng đắn và ở giây phút hiện tại bạn thấy thỏa mãn chính mình".

Trong mọi hoàn cảnh, đừng nhìn lên, hãy nhìn xuống, sống cho hiện tại

Trái ngược với An, Hiếu PC thành công từ sớm. 16 tuổi, Hiếu đã kiếm được cả triệu đô, có tiền lo cho bố mẹ, đi du học, mua biệt thự, siêu xe. Nhưng đằng sau sự thành công đó là một câu chuyện đen tối. Cậu bé mê máy tính từ nhỏ chỉ vì tò mò, hiếu thắng, muốn chinh phục thử thách mà dần lấn sâu vào thế giới ngầm.

Ở tuổi 23, Hiếu bị Tòa án Mỹ kết án 13 năm tù giam vì tội đánh cắp thông tin cá nhân. Đối mặt với cảnh giam cầm, Hiếu mất hết hi vọng và nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi, từ những cuộc nói chuyện, gặp gỡ với những người trong trại tù, Hiếu dần bình tâm lại, suy nghĩ tích cực hơn, cố gắng cải tạo và được trả tự do vào năm 2020.

Hiếu PC trong chương trình "Hi vọng 2024" (Ảnh: BTC).

Về Việt Nam, Hiếu lựa chọn bắt đầu lại cuộc đời bằng chính chuyên môn đã dẫn Hiếu vào tù nhưng ở phần thế giới sáng. Hiếu trở thành chuyên viên giám sát tại Trung tâm giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia và đồng sáng lập dự án phi lợi nhuận Chống lừa đảo. Năm 2023, Hiếu được trao giải thưởng "Nhân tài đất Việt" nhờ dự án này.

Thời gian ở tù, Hiếu cho biết, anh từng nghĩ chỉ 1-2 năm là có thể hoàn lương. Nhưng sự thật phải đến 5 năm, Hiếu mới học được cách chấp nhận bản thân. Khi chấp nhận được chính mình, anh mới sẵn sàng đổi thay.

"Chấp nhận chính mình tức là không nhìn lên nữa, không với vọng nữa. Thay vào đó, Hiếu nhìn xuống để biết trân trọng bản thân hơn. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào, đừng bao giờ nhìn lên, hãy nhìn xuống để thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người", Hiếu nói.

Hy vọng là khi còn ai đó ở bên ta

Nếu như An Đen, Hiếu PC đã đi qua những mông lung, tăm tối cuộc đời thì vợ chồng Vũ Trung Anh Rim - ông chủ của thương hiệu đồ gỗ nội thất BeYours - còn trong bão lốc. Ở tuổi 31, Rim nợ hơn 30 tỷ.

Năm 2019, 28 tuổi, Vũ Trung Anh Rim từ bỏ một vị trí tốt trong ngành ngân hàng để tập trung cho thương hiệu kinh doanh riêng mà anh cùng vợ lập ra năm 2017. Công ty của vợ chồng Rim có 3 showroom lớn, là top 1 trên sàn thương mại điện tử, doanh thu 60 tỷ/năm.

Nhưng năm 2020, dịch ập đến, công ty của vợ chồng Rim về 0. Tháng 4/2023, BeYours mất khả năng thanh toán. Rim biến thành một con người khác, xù lông nhím với tất cả mọi người. Quá ngột ngạt và bất lực, vợ Rim tuyên bố ly hôn.

Rim cho biết, anh đã chạy trốn khỏi lá đơn ly hôn 1 tuần và quyết định trở về xin lỗi vợ cho anh một cơ hội. Bởi cả hai đã mất hết tiền, chỉ còn lại gia đình. Nếu đánh mất gia đình là không còn gì nữa.

Vợ chồng Vũ Trung Anh Rim cùng có mặt trong chương trình "Hi vọng 2024" (Ảnh: BTC).

8 tháng qua, với sự đồng hành cận kề của vợ, Rim đối mặt với thất bại. Anh gặp các chủ nợ xin được khoanh nợ, hoãn nợ trong 3-5 năm. Vợ chồng anh nỗ lực tìm hướng kinh doanh khác hợp với thế mạnh. Mới đây nhất, Rim đã xuất được đơn hàng đầu tiên đi Nhật. Cánh cửa tươi sáng đang dần hé mở với cuộc sống của Rim.

"Trong cơn giông bão, giữa rất nhiều bài học đắt giá, bài học lớn nhất mà Rim và vợ nhận được là còn ai đó ở bên ta thì còn có hi vọng", Rim chia sẻ.

Vá lại chiếc áo rách là cho mình cơ hội được yêu thương những gì không vẹn toàn

Nếu hi vọng là khi còn ai đó ở bên thì với họa sĩ Nguyễn Quốc Dân, hi vọng chính là người mẹ bị thần kinh nhẹ. Sinh ra không cha, Nguyễn Quốc Dân cùng mẹ bỏ xứ đi lang thang kiếm ăn. Trong suốt 7 năm từ 3 tuổi, Dân sống trong cảnh đói khát, mỗi sáng mở mắt chỉ nghĩ đến việc duy nhất là kiếm cái ăn.

Cuộc đời dân trải qua nhiều biến cố cùng cực, đã có lúc Dân nghĩ đến việc bỏ mạng. Nhưng tại thời điểm đó Dân bỗng nhớ lại cảnh mẹ lên cơn động kinh trên vỉa hè, toàn thân co giật mà không ai giúp đỡ. Dân nhận ra mình không được chết, mình phải sống, phải làm điều gì đấy để cứu mẹ và cứu chính mình.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân (Ảnh: BTC).

Sau này trưởng thành, sóng gió còn quăng quật, vùi dập, đeo bám Dân trong nhiều năm cho đến khi anh tìm thấy ý nghĩa từ công việc tái chế rác thải thành tác phẩm nghệ thuật phi lập thể.

Anh tâm niệm mỗi khi thêu vá lại một bộ quần áo rách, tái sinh một chai nhựa là tự cho mình cơ hội được yêu thương nó, yêu thương một thứ không còn vẹn toàn.

Dẫu chẳng phải anh hùng, dẫu chỉ là những người bình thường nhỏ bé, các nhân vật gieo hi vọng vẫn đang nỗ lực mỗi ngày và đã tìm thấy ánh sáng ở ngày mai.

Đây là thông điệp mà Đài Truyền hình Việt Nam với sự đồng hành của nhãn hàng OMO muốn gửi gắm đến khán giả trong năm mới này để mỗi người thêm cố gắng, vượt qua sóng gió gian lao, sống tích cực và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Khán giả có thể xem lại chương trình trên app VTVGo.