Hậu chia tay, Baifern Pimchanok đẹp rạng rỡ, bạn trai cũ quyết tâm dứt tình

Thời gian qua, Nine Naphat nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây, tài tử gây chú ý khi tham dự một sự kiện. Nam diễn viên được nhận xét gầy hơn so với thời gian trước.

Khi được hỏi lý do sụt cân, Nine nói: "Tôi cũng thấy mình gầy đi khá nhiều. Tuy nhiên, tôi gầy đi không phải vì chuyện đời tư. Gần đây, tôi đang ép cân để chuẩn bị cho dự án mới vào cuối năm".

Nine Naphat xuất hiện tại buổi họp báo hồi tháng 8 và khẳng định, anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn hậu chia tay (Ảnh: Thairath).

Nine Naphat cũng chia sẻ, hiện tại, anh đã vượt qua nỗi buồn đổ vỡ chuyện tình cảm, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Nam diễn viên còn cho biết anh và Baifern Pimchanok đã cắt đứt mối quan hệ hoàn toàn. Họ không còn gặp gỡ và liên lạc với nhau.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc bắt đầu mối quan hệ mới, anh nói: "Với tôi, tình yêu là một điều tốt đẹp và thiêng liêng. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để bước tiếp. Tôi cần phải tập trung chăm sóc và phát triển bản thân trong thời gian này".

Đầu tháng 7, Nine Naphat nghẹn ngào trong buổi họp báo xác nhận chia tay Baifern Pimchanok, kết thúc chuyện tình dài gần 2 năm của hai người. Trạng thái tâm lý đau khổ, bất ổn của nam diễn viên khiến người theo dõi cặp đôi xót xa.

Nine Naphat phủ nhận thông tin anh và Baifern chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba hay do sự tác động của mẹ anh. Cũng trong buổi họp báo, nam diễn viên Yêu nhầm bạn thân dành nhiều lời khen ngợi bạn gái cũ. Khi được hỏi về khả năng tái hợp, nam diễn viên người Thái Lan xin phép "bỏ ngỏ".

Sau cuộc họp báo ồn ào, Nine được cho là vẫn lặng lẽ theo dõi bạn gái cũ, thả tim những bức ảnh trên trang cá nhân của Baifern. Trái lại, Baifern im lặng và không có bất kỳ tương tác nào với bạn trai cũ trên trang cá nhân.

Nine Naphat và Baifern Pimchanok từng là cặp tình nhân nổi tiếng của màn ảnh Thái Lan (Ảnh: News).

Tại sự kiện hồi tháng 7, Baifern Pimchanok xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, xinh đẹp. Cô chia sẻ: "Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Phải thừa nhận, bản thân rất đau lòng. Tuy nhiên, đây là quyết định của cả hai giống những gì Nine đã chia sẻ trước đó. Chúng tôi quay trở lại làm bạn và sẽ đối xử tốt với nhau. Đây là quyết định tốt nhất cho cả hai chúng ta".

Ngôi sao của bộ phim Chiếc lá cuốn bay thừa nhận, chia tay là một quyết định khó khăn với chính cô. Song, nữ diễn viên khẳng định, những tin đồn trên mạng xã hội về mối quan hệ của cô và Nine không chính xác.

Khi được hỏi về cơ hội tái hợp, Baifern Pimchanok nói, đó là chuyện của tương lai, còn thời điểm hiện tại quyết định chia tay là tốt nhất cho cả hai người. Cô cũng hy vọng mọi người không đào bới quá sâu vào chuyện đời tư để cô có thời gian chữa lành.

Trong hơn một tháng qua, nữ diễn viên Thái Lan tập trung cho công việc, đi du lịch cùng bạn bè, thay đổi ngoại hình. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân.

Ngày 10/8, mỹ nhân xứ chùa Vàng đăng tải loạt ảnh mới và nhận được nhiều lời khen của công chúng. Đi kèm với loạt hình ảnh xinh đẹp, Baifern Pimchanok cũng chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý với nội dung: "You carry so much love in your heart. Give some to yourself" (Bạn là người giàu tình cảm, hãy dành điều đó cho bản thân).

Baifern Pimchanok được khen đẹp hơn hậu chia tay (Ảnh: Instagram).

Bên dưới bài đăng, Baifern Pimchanok nhận được rất nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng, họ khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô và ủng hộ cô dứt tình với Nine.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat công khai mối quan hệ tình cảm vào năm 2022. Trước khi trở thành tình nhân, họ từng là bạn bè thân thiết trong làng giải trí, hợp tác ăn ý trong nhiều sự kiện và 2 bộ phim ăn khách Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân), Sợi dây hoàng lam.

Chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Từ khi công khai mối quan hệ, họ liên tục xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào tại các sự kiện, vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Theo thông tin, cả hai kết thúc mối quan hệ sau chuyến du lịch ở Thụy Sĩ hồi tháng 5.

Baifern hơn bạn trai 4 tuổi và chưa từng công khai các mối quan hệ tình cảm. Trong thời gian ở bên Nine, nữ diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, hạnh phúc. Đồng nghiệp cũng nhận thấy sự chuyển hướng tâm lý vui vẻ và đầy năng lượng ở nữ diễn viên khi có một người đồng hành.

Baifern Pimchanok tập trung cho công việc, chữa lành trái tim và làm mới mình (Ảnh: Instagram).

Baifern Pimchanok (SN 1992) là một trong những ngọc nữ hàng đầu của điện ảnh Thái Lan. Tên tuổi của cô còn được biết tới tại khu vực châu Á qua loạt phim thành công như Mối tình đầu, Yêu nhầm bạn thân, Chiếc lá cuốn bay…

Ngoài khả năng diễn xuất, nữ diễn viên 32 tuổi được yêu mến nhờ nhan sắc xinh đẹp, đậm "chất" Thái với làn da trắng, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn.

Khán giả xứ chùa vàng luôn bình chọn cô là một trong những mỹ nhân đẹp nhất ngành giải trí Thái Lan. Cô có hơn 12 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Nine Naphat (SN 1996) sở hữu chiều cao 1,85m và gương mặt điển trai. Anh được biết tới là con trai của nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Thái Lan - Moo Pimpaka. Anh bén duyên với nghiệp người mẫu trước khi trở thành diễn viên.