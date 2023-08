Mỹ nhân Baifern Pimchanok nhắc tới mối bất hòa với mẹ bạn trai kém tuổi

Baifern Pimchanok và Nine Naphat hiện là cặp tình nhân nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan. Hai người công khai hẹn hò từ cuối năm 2022 và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat từng làm bạn một thời gian trước khi trở thành người yêu. Cặp đôi hợp tác trong một số dự án và được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền". Dù Baifern Pimchanok hơn bạn trai 4 tuổi nhưng cô được khen đẹp đôi khi xuất hiện bên Nine Naphat.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat là cặp tình nhân nổi tiếng của Thái Lan hiện nay (Ảnh: Instagram).

Vào giai đoạn mới công khai tình cảm, Baifern Pimchanok được lòng mẹ của bạn trai. Song, tháng 7 vừa rồi, truyền thông Thái Lan xôn xao trước thông tin, Baifern Pimchanok hủy theo dõi mẹ bạn trai, làm rộ lên tin đồn cô mâu thuẫn với mẹ chồng tương lai.

Trước đó, mẹ của Nine Naphat cũng dừng theo dõi Baifern Pimchanok và con trai trên trang cá nhân. Sau đó, bà Pimpaka (mẹ của Nine) đã lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern và cho biết việc hủy theo dõi có thể do lỗi từ mạng xã hội Instagram.

Nam diễn viên Nine cũng gây chú ý khi có động thái hủy theo dõi trang cá nhân của mẹ ruột vào tháng 7. Trước những lời đồn đoán của người hâm mộ, bà Pimpaka tuyên bố dừng sử dụng mạng xã hội để kết thúc những ồn ào. Hành động của bà Pimpaka, Nine và Baifern khiến nhiều người tò mò.

Trước khi Baifern và Nine công khai tình cảm, bà Pimpaka là người chủ động khuyên con trai theo đuổi nữ diễn viên. Bà cũng bày tỏ sự yêu quý và xem Baifern như con gái. Việc hủy theo dõi trên mạng xã hội giữa 3 người khiến người hâm mộ bàn tán.

Mẹ của Nine Naphat đăng ảnh con trai khi còn nhỏ về thổ lộ "nhớ con trai" (Ảnh: Instagram).

Tháng 7 vừa rồi, khi tin đồn rạn nứt bùng phát, Baifern lên tiếng giải thích, mối quan hệ giữa cô và bạn trai vẫn ổn. Cô nói: "Chuyện xảy ra khiến cả hai hiểu nhau hơn, vẫn bên cạnh nhau và mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp. Tôi thường xuyên nói chuyện và động viên Nine bởi anh ấy đang stress về chuyện của mẹ. Bản thân tôi cũng biết mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc sống của Nine".

Ngoài ra, Baifern cũng phủ nhận việc mẹ Nine chạnh lòng vì con trai dành thời gian cho bạn gái nhiều hơn: "Thật ra, chúng tôi đều là những người bận rộn và yêu việc. Chúng tôi làm việc nhiều tới mức còn không có thời gian bên nhau".

Về phần mình, Nine Naphat cũng lên tiếng: "Mẹ tôi stress vì công việc, tôi và mọi người đều hiểu, mẹ đang được bác sĩ chăm sóc. Mối quan hệ với Baifern vẫn tốt đẹp. Cô ấy vẫn nói chuyện bình thường với mẹ. Dù có ý kiến cho rằng tôi nên chia tay Baifern sau những chuyện xảy ra nhưng tôi không nghĩ, những ồn ào ảnh hưởng tới chuyện tình của hai chúng tôi".

Baifern Pimchanok được cho là có mối bất hòa với mẹ của người yêu, nam diễn viên Nine Naphat (Ảnh: News).

Ngày 18/8, trong một sự kiện, Baifern Pimchanok cũng nhắc đến mối quan hệ với mẹ bạn trai. Nữ diễn viên nói: "Tôi chia sẻ hình ảnh với Nine không phải để che lấp mối quan hệ bất hòa vì 2 bên đều không có vấn đề. Vào Ngày của mẹ (12/8), tôi có dịp đến gặp mẹ Moo (bà Pimpaka) và còn mang quà từ Nhật đến tặng mẹ".

Câu trả lời của Baifern đã đánh tan mọi nghi ngờ của người hâm mộ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên đăng ảnh ngọt ngào bên bạn trai như một lời khẳng định, mối quan hệ giữa cô và Nine không thay đổi sau loạt sóng gió.

Cũng trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên cũng thừa nhận, cô và bạn trai kém tuổi không để những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Đồng thời, ngọc nữ Thái Lan không muốn nói thêm về chuyện cá nhân hay gia đình bạn trai.

Baifern Pimchanok (SN 1992) là ngôi sao đình đám của Thái Lan. Cô từng được khán giả Việt Nam quen mặt qua các bộ phim như Mối tình đầu, Yêu nhầm bạn thân, Chiếc lá cuốn bay…

Baifern Pimchanok khẳng định mối quan hệ giữa cô và bạn trai vẫn ổn, cô cũng phủ nhận chuyện bất hòa với mẹ người yêu (Ảnh: Thairath).

Baifern Pimchanok được truyền thông Thái Lan gọi là "mỹ nhân đẹp không góc chết" và là một trong số các nghệ sĩ Thái Lan có lượt theo dõi đông đảo nhất trên mạng xã hội Instagram. Hiện, cô có hơn 12 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Người hâm mộ nữ diễn viên còn ở nhiều quốc gia châu Á lân cận, trong đó có Việt Nam.

Nine Naphat (SN 1996) sở hữu chiều cao 1,85m. Anh là con trai của Pimpaka, nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Thái Lan. Bà Pimpaka từng là Á hậu của Thái Lan và là diễn viên có tiếng trong làng giải trí xứ chùa vàng. Trong nhiều năm, bà làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con trai.

Nine Naphat bén duyên với nghiệp mẫu trước khi trở thành diễn viên. Anh từng hợp tác với Baifern trong hai dự án phim ảnh trước khi công khai mối quan hệ tình cảm với cô.

Baifern Pimchanok và bạn trai đăng ảnh hẹn hò, tháng 8 (Ảnh: Instagram).