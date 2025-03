Doanh nghiệp muốn bền vững trong 10-30 năm tới cần trách nhiệm thực thi ESG

Tại tọa đàm "Thực thi ESG hướng đến phát triển bền vững - Nếm vị ngọt chuyển đổi số" do báo Dân trí tổ chức mới đây, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững FPT Digital, Tập đoàn FPT - nói một doanh nghiệp có thể phát triển bền vững trong 10-30 năm tới thì phải hướng tới trách nhiệm đối với thực thi ESG.

Trong bối cảnh hiện nay, ESG đặt ra cuộc chơi mới ở mức độ toàn cầu và Việt Nam cũng không đứng ngoài. Doanh nghiệp Việt Nam phải có bước ban đầu chuẩn bị sẵn hành trang để bước vào cuộc chơi mới một cách chủ động.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững FPT Digital, Tập đoàn FPT (Ảnh: Thành Đông).

Theo ông, trong 10-20 năm trở lại đây, xu hướng chuyển đổi số là vấn đề không thể đảo ngược và gần như hiện tại không tìm thấy doanh nghiệp nào không có ít nhất 1-2 ứng dụng chuyển đổi số.

ESG và chuyển đổi số sẽ là 2 chiến lược cộng hợp để phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu ESG tạo ra lực kéo thì chuyển đổi số tạo ra lực đẩy. Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động linh hoạt hơn trong quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số sẽ tạo ra những dữ liệu, trong kỷ nguyên mới dữ liệu sẽ trở thành nguồn tài sản mới mà doanh nghiệp có thể sử dụng, khai thác để tạo ra những giá trị kinh doanh mới.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Thế Hoàng Anh - Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) - nhấn mạnh, chuyển đổi số là quá trình bắt buộc phải làm. Con người dùng máy tính quản trị hiệu quả và độ tin cậy rất cao, không có quan điểm cá nhân trong đó.

Cũng theo vị này, ESG được thực thi ở thời điểm hiện tại sẽ tốt hơn cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lớn đều đã triển khai ESG. Doanh nghiệp bé sẽ phải cân nhắc tiềm lực đang ít thì phải tập trung kiếm tiền, hiệu quả tối đa nguồn vốn thay vì theo đuổi thứ đắt đỏ hơn như môi trường làm việc thuận lợi, yếu tố khác.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam - nêu, ngân hàng là một trong những ngành, lĩnh vực được xác định ưu tiên chuyển đổi số trước và đã đạt được những hiệu quả rõ nét.

Thứ nhất, về mặt chủ trương, định hướng nhằm thay đổi nhận thức, NHNN đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành ngân hàng do Thống đốc Nguyễn Thị Hồng là Trưởng ban. Định kỳ hàng năm, ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng được tổ chức vào ngày 11/5.

Thứ 2 là về hoàn thiện thể chế. Thời gian qua, NHNN quan tâm công tác hoàn thiện thể chế và ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngân hàng.

Thứ 3 là về hạ tầng, hạ tầng hoạt động thông suốt an toàn ổn định. Ngành ngân hàng có hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoạt động liên thông kết nối với tất cả các tổ chức tín dụng trên toàn quốc và kho bạc nhà nước trên 63 tỉnh, thành phố. Hệ thống này hoạt động liên tục và hàng năm tăng trưởng 30%.

Ngoài ra, hệ thống chuyển mạch bù trừ điện tử cũng tăng trưởng cao qua các năm, bình quân năm vừa rồi mỗi ngày xử lý gần 26 triệu giao dịch/ngày. Mức độ xử lý khi thực hiện giao dịch thanh toán rất nhanh, hoạt động thông suốt an toàn. Thời điểm Tết, nhu cầu giao dịch tăng cao, hệ thống hoạt động ổn định.

Hệ thống thông tin tín dụng cũng kết nối và đảm bảo việc truyền tải thông tin giữa các tổ chức tín dụng và trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam một cách an toàn, góp phần thực hiện thông tin tín dụng của Việt Nam một cách an toàn.

Với những hành lang pháp lý và hạ tầng như vậy, bà Thu cho hay, dịch vụ ngân hàng thời gian qua có diễn biến tích cực. Tăng trưởng thanh toán ko dùng tiền mặt tại Việt Nam luôn ở mức 2 con số và hoạt động internet và mobile banking tăng cao, thanh toán QR code cũng đạt 105% tốc độ tăng trưởng vào năm ngoái.

Dữ liệu quốc gia dân cư được khai thác từ căn cước công dân đảm bảo làm sạch thông tin khách hàng và xác minh chính xác thông tin khách hàng, hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn, ngăn ngừa tội phạm thời gian qua. NHNN quan tâm chỉ đạo toàn ngành việc giáo dục tài chính để người dân ý thức được việc thực hiện giao dịch trên kênh số an toàn, hiệu quả.

Đại diện NHNN cho rằng chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội cho tất cả doanh nghiệp, không chỉ doanh nghiệp trong ngành ngân hàng mà toàn bộ doanh nghiệp nói chung. Chính khách hàng cũng có nhiều cơ hội trong tiến trình chuyển đổi số.