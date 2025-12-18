"Đời gió bụi": Ký ức chiến tranh và sức mạnh của lòng nhân ái

Nhà văn - nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vừa ra mắt bản tiếng Việt của tiểu thuyết Dust Child với tựa đề Đời gió bụi.

Sau thành công vang dội của Sơn ca (The Mountains Sing), Đời gió bụi - tác phẩm thứ 2 viết bằng tiếng Anh của chị - tiếp tục chinh phục độc giả với câu chuyện giàu cảm xúc, sâu sắc về chiến tranh, con người và lòng tha thứ.

Cuốn sách đã được dịch ra hơn 15 ngôn ngữ và xuất bản tại 20 quốc gia. Đời gió bụi lần đầu xuất bản bằng tiếng Việt, được chính tác giả cùng dịch giả Thiên Nga chuyển ngữ.

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai trong buổi ra mắt cuốn “Đời gió bụi” tại TPHCM ngày 14/12 (Ảnh: Ban tổ chức).

Tác phẩm kể về hành trình của hai chị em Trang và Quỳnh, rời làng quê lên Sài Gòn năm 1969, giữa khói lửa chiến tranh, nơi họ phải đối diện với bi kịch, tình yêu và những mất mát sâu sắc.

Nhiều thập kỷ sau, Dan - một phi công Mỹ - cùng vợ Linda trở lại Việt Nam, tìm cách đối diện với quá khứ. Trong khi Phong, con của một lính Mỹ da đen và một phụ nữ Việt, nỗ lực tìm kiếm cha mẹ ruột.

Đây là câu chuyện về những bí mật bị che giấu, những tổn thương tưởng như không thể chữa lành, đồng thời là hành trình khám phá lòng dũng cảm, sự trắc ẩn, khả năng hòa giải và sức mạnh của sự tha thứ.

Buổi ra mắt tiểu thuyết Đời gió bụi của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai diễn ra lần lượt tại Hà Nội (12/12) và TPHCM (14/12).

Tại sự kiện, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai chia sẻ về hành trình sáng tác kéo dài 7 năm, từ những câu chuyện thực tế khi gặp gỡ các cựu binh Mỹ và những người con lai, đến quá trình nghiên cứu công phu để xây dựng nhân vật và cốt truyện.

Tại sự kiện, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai chia sẻ về khởi nguồn cảm hứng và quá trình sáng tác của cuốn tiểu thuyết (Ảnh: Ban tổ chức).

“Đời gió bụi là lời tri ân những số phận bên lề lịch sử, là mong muốn viết về chiến tranh để kêu gọi hòa bình. Tôi mong độc giả cảm nhận được nỗi đau và niềm hy vọng trong từng trang sách”, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai xúc động nói.

Nữ nhà văn chia sẻ thêm: "Dù đã ra mắt bằng nhiều ngôn ngữ, tôi vẫn hồi hộp nhất với bản tiếng Việt, vì tiếng Việt là quê hương, là nguồn cội đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi quyết định tặng toàn bộ nhuận bút từ bản tiếng Việt cho việc xây dựng thư viện cho trẻ em vùng xa, như một cách đóng góp cho thế hệ trẻ và tri ân độc giả".

Phản hồi từ giới chuyên môn trong nước, nhà phê bình Văn Giá và Phạm Xuân Nguyên nhận định Đời gió bụi có cốt truyện vững chắc, giàu tư liệu và văn hóa Việt Nam, đồng thời khắc họa những nhân vật bị tổn thương nhưng không buông xuôi, mang chiều sâu nhân văn mạnh mẽ.

Không chỉ trong nước, Đời gió bụi cũng được nhiều nhà văn, nhà phê bình quốc tế khen ngợi. Báo New York Times đánh giá đây là “một biên niên sử trải dài nhiều thập kỷ, đầy cuốn hút”; Washington Post nhận định “cốt truyện tinh vi và tài tình”; Toronto Star gọi tác phẩm là “một cuốn tiểu thuyết rực lửa”…