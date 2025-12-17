Phim Thế hệ kỳ tích thất bại phòng vé và bài học điện ảnh sau "cú ngã đau"

Ra mắt vào những ngày cuối năm 2025, Thế hệ kỳ tích được kỳ vọng truyền tải tinh thần tích cực, kể câu chuyện khát vọng lập thân, lập nghiệp của người trẻ trong xã hội hiện đại.

Phim có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, NSND Thanh Hoa cùng dàn diễn viên trẻ, trong đó có một số gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như con trai NSND Trần Lực, con gái NSƯT Chiều Xuân.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu ra rạp, bộ phim không tạo được sức hút. Nhiều suất chiếu ghi nhận tình trạng khán giả thưa thớt, lượng vé bán ra thấp.

Chỉ sau một ngày công chiếu, đạo diễn Hoàng Nam thừa nhận “rất buồn vì cú ngã đau”. Chưa đầy một tuần sau, anh chia sẻ sẽ quay trở lại cuộc sống thường nhật, chấp nhận sự thật bộ phim thất bại ở phòng vé.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến sáng 17/12, sau 6 ngày công chiếu, Thế hệ kỳ tích chỉ đạt gần 800 triệu đồng doanh thu - mức khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt cùng thời điểm, nhanh chóng rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng và sớm hụt hơi tại rạp.

Sau gần 1 tuần ra rạp, phim "Thế hệ kỳ tích" hiện có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.

Lý giải “Thế hệ kỳ tích” thất bại phòng vé

Theo các chuyên gia điện ảnh, sự thất bại của Thế hệ kỳ tích đến từ nhiều yếu tố.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng, ngay từ tên gọi, Thế hệ kỳ tích gợi mở một câu chuyện truyền cảm hứng cho người trẻ, gắn với khởi nghiệp, tình thân và lòng trắc ẩn trong một xã hội hiện đại nhiều biến động.

Ông đánh giá cao việc bộ phim lựa chọn Hà Nội làm bối cảnh xuyên suốt, mang đến nhiều khuôn hình đẹp và không khí rất riêng. Tuy nhiên, theo Nguyễn Phong Việt, “ý tưởng tốt và bối cảnh đẹp là cần thiết, nhưng từng đó là chưa đủ để làm nên một bộ phim điện ảnh có sức sống”.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận xét: “Kịch bản phim mang màu sắc khá “cổ tích”. Các biến cố được đặt ra nhưng lại được giải quyết quá dễ dàng, thiếu chiều sâu và xung đột cần thiết. Điều đó khiến khán giả hoài nghi về cái kết đẹp của nhân vật”.

Đặc biệt, theo chuyên gia, hành trình lập nghiệp của nhân vật chính trong lĩnh vực sáng tạo game được xây dựng quá đơn giản.

“Để tạo ra một sản phẩm thành công trên quy mô toàn cầu, nhân vật phải trải qua rất nhiều va đập và thất bại. Nhưng trong phim, những điều đó bị lược giản, thậm chí chủ yếu được kể bằng lời thoại, khiến hành trình thiếu sức thuyết phục”, Nguyễn Phong Việt phân tích.

Theo chuyên gia, việc thiếu bối cảnh xuất thân rõ ràng cho các nhân vật cũng khiến mối liên kết giữa họ trở nên mờ nhạt.

Ông nói: “Thông điệp mà đạo diễn muốn gửi gắm - khuyến khích người trẻ vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên trong cuộc sống - là thông điệp tích cực và dễ đồng cảm.

Tuy nhiên, do kịch bản chưa đủ chặt chẽ và ngôn ngữ điện ảnh chưa được khai thác hiệu quả, thông điệp này chủ yếu được truyền tải qua thoại, thay vì thông qua hành động và diễn biến câu chuyện”.

Điều đó khiến bộ phim không tạo được sự rung động cần thiết với khán giả, từ đó ảnh hưởng tới khả năng lôi kéo người xem ra rạp. Doanh thu vì thế không đạt được kỳ vọng ban đầu.

Đạo diễn Hoàng Nam thừa nhận "phim thất bại phòng vé, buồn vì cú ngã đau".

Nhà phê bình, Tiến sĩ Hà Thanh Vân - người từng có bài phê bình khá thẳng thắn với bộ phim đầu tay Đèn âm hồn của Hoàng Nam - cho rằng thành công doanh thu trước đó không phản ánh đầy đủ chất lượng nghệ thuật.

Theo bà, khi bước sang bộ phim thứ 2, hiệu ứng tò mò không còn, trong khi khán giả đã có gu xem phim rõ ràng hơn, họ không sẵn sàng tiếp tục bỏ tiền cho một tác phẩm bị đánh giá là kém thuyết phục.

Ở góc độ kịch bản, Tiến sĩ Hà Thanh Vân cũng thẳng thắn cho hay: “Phim có kịch bản kém, nhiều chi tiết khiên cưỡng, vô lý, thiếu sức thuyết phục. Lời thoại phim thiếu chiều sâu, hời hợt, nông cạn. Thế nên khán giả không thích. Mà bây giờ hiệu ứng "truyền mạng" rất nhanh chóng lan tỏa. Nên khán giả không mặn mà với bộ phim này”.

Một vấn đề khác khiến phim giảm mạnh sức hút là dàn diễn viên. Theo Tiến sĩ Hà Thanh Vân, khi không có ngôi sao phòng vé, các gương mặt mới buộc phải có diễn xuất đủ tốt để bù đắp.

“Song với Thế hệ kỳ tích, diễn xuất của nhiều diễn viên trẻ khá nhạt, thậm chí có những đoạn cường điệu, lên gân, mang màu sắc sân khấu, thiếu chất điện ảnh”, bà phân tích. Điều này khiến bộ phim khó để lại ấn tượng với khán giả.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cũng đồng quan điểm khi cho rằng, Thế hệ kỳ tích không có gương mặt bảo chứng phòng vé.

Phần lớn dàn diễn viên là các gương mặt trẻ, mới gia nhập điện ảnh, trong khi những nghệ sĩ như NSND Bùi Bình hay NSND Thanh Hoa không đủ tạo lực hút khán giả. “Trong bối cảnh thị trường rạp chiếu hiện nay, yếu tố ngôi sao vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong việc kéo khán giả ra rạp”, ông nhấn mạnh.

Theo Nguyễn Phong Việt, bất lợi của bộ phim còn nằm ở yếu tố thị trường. Đây là tác phẩm có bối cảnh Hà Nội, trong khi thực tế nhiều năm cho thấy các phim Việt đạt doanh thu cao thường đến từ thị trường phía Nam hoặc có sự góp mặt của những ngôi sao quen thuộc với khán giả đại chúng. Việc thiếu đồng thời lợi thế ngôi sao và thị trường khiến bộ phim gặp khó trong cuộc cạnh tranh ngoài rạp.

Bên cạnh đó, ông cho rằng việc mời các YouTuber, TikToker tham gia phim chưa chắc mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Hoàng Nam xuất thân từ YouTube, sở hữu tệp khán giả riêng, nhưng tệp khán giả này không hoàn toàn trùng khớp với nhóm người trẻ mà bộ phim hướng tới - những người đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời - dẫn tới sự lệch pha nhất định và tác động tiêu cực tới doanh thu.

Bàn về tư duy làm phim của đạo diễn Hoàng Nam, Nguyễn Phong Việt cho rằng, đạo diễn đã quá vội vàng. Ý tưởng của phim không phải không có giá trị, thậm chí có khả năng truyền cảm hứng.

Tuy nhiên, đáng lẽ dự án cần thêm thời gian để phát triển kịch bản, củng cố cấu trúc câu chuyện, cũng như lựa chọn diễn viên kỹ lưỡng hơn. Việc thay đổi từ một câu chuyện về tình bà cháu sang một câu chuyện về thế hệ trẻ và “kỳ tích” lập thân là sự thay đổi rất lớn về thông điệp, đòi hỏi một quá trình chuẩn bị kỹ càng hơn.

“Việc thay đổi thông điệp và trọng tâm kể chuyện trong quá trình hoàn thiện phim có thể đã khiến tác phẩm thiếu sự nhất quán so với mục tiêu ban đầu của đạo diễn và ê-kíp”, ông chia sẻ.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Hà Thanh Vân cho rằng sự thiếu nhất quán của Thế hệ kỳ tích bắt nguồn từ tư duy nghệ thuật chưa rõ ràng của đạo diễn.

Theo bà, bộ phim lúng túng trong việc xác định đối tượng khán giả khi có tham vọng ôm đồm khá nhiều đối tượng công chúng, đi trái với tên gọi của bộ phim là Thế hệ kỳ tích vốn hướng tới khán giả trẻ.

Tiến sĩ Hà Thanh Vân cũng nhận xét rằng, hình ảnh thế hệ trẻ trong phim được khắc họa khá khiên cưỡng, xa rời thực tế đời sống, khiến nhóm khán giả trẻ - vốn chiếm tỷ lệ lớn tại rạp - khó tìm thấy sự đồng cảm.

Bên cạnh đó, bà cho rằng đạo diễn Hoàng Nam đã mang tư duy làm clip ngắn, thiên về giật gân trên YouTube vào điện ảnh, khiến bộ phim rời rạc về chi tiết, thiếu sự kết nối và tính hệ thống cần thiết của một tác phẩm chiếu rạp.

Các chuyên gia nhận định, thất bại của phim đến từ nhiều yếu tố từ kịch bản, thị trường đến dàn diễn viên, tư duy nghệ thuật.

“Cú ngã đau” chưa phải là dấu chấm hết

Theo chuyên gia, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, thất bại phòng vé của Thế hệ kỳ tích, không đồng nghĩa với dấu chấm hết cho con đường điện ảnh của đạo diễn Hoàng Nam.

Ông cho rằng hành trình làm phim còn dài và không phụ thuộc vào độ tuổi; việc tạm quay lại làm YouTube để tích lũy thêm kinh nghiệm, tài chính và sự tự tin có thể là một bước lùi cần thiết cho sự trở lại vững vàng hơn trong tương lai.

Nguyễn Phong Việt dẫn chứng trường hợp đạo diễn Khương Ngọc - người từng có những tác phẩm bị xem là “thảm họa” nhưng vẫn kiên trì sửa sai và dần cho ra đời các bộ phim được đánh giá tích cực - để nhấn mạnh rằng điện ảnh chỉ có thể phát triển khi người làm nghề được trao cơ hội làm lại.

Từ câu chuyện của Hoàng Nam, Nguyễn Phong Việt cho rằng không tồn tại công thức thành công cứng nhắc cho các đạo diễn trẻ.

Thành bại của mỗi bộ phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song hai điểm then chốt không thể xem nhẹ là kịch bản và diễn viên. Khi khán giả chưa đủ niềm tin vào đạo diễn, họ sẽ tìm đến những gương mặt diễn viên quen thuộc như một sự bảo chứng.

Nếu một bộ phim thiếu cả kịch bản chặt chẽ lẫn yếu tố ngôi sao, việc bị khán giả quay lưng trong bối cảnh rạp chiếu có quá nhiều lựa chọn là điều khó tránh khỏi.

Một cảnh trong phim "Thế hệ kỳ tích".

Ở góc nhìn thị trường, Tiến sĩ Hà Thanh Vân cho rằng việc Thế hệ kỳ tích trắng tay không phải hiện tượng bất thường, mà phản ánh đúng bản chất khắc nghiệt của điện ảnh thương mại.

Theo bà, mỗi bộ phim là một tổ hợp mong manh của nhiều yếu tố: Kịch bản có chạm được cảm xúc khán giả hay không, chất lượng dàn dựng và diễn xuất, thời điểm phát hành, chiến lược truyền thông cũng như yếu tố may mắn.

Chỉ cần một mắt xích trượt khỏi quỹ đạo - kịch bản yếu hơn dự tính, chọn sai thời điểm ra rạp hoặc hiệu ứng truyền miệng ba ngày đầu không tốt - cỗ máy doanh thu có thể lập tức dừng lại, ngay cả với những đạo diễn vừa có phim thắng lớn.

Bà thẳng thắn: “Đạo diễn Hoàng Nam đã phần nào quá tự tin sau thành công doanh thu của phim đầu tay mà không lường hết được rằng cuộc chơi điện ảnh là cuộc chơi khắc nghiệt và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều biến số khó kiểm soát. Đó cũng là bài học không chỉ riêng cho Hoàng Nam mà còn cho nhiều đạo diễn khác”.

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông phim Châu Quang Phước nhấn mạnh rằng, làm điện ảnh chuyên nghiệp không chỉ dựa vào cảm hứng hay đam mê, mà là một lĩnh vực đòi hỏi hệ thống kỹ năng và quy trình bài bản.

Theo ông, năng lực đạo diễn, dù được đào tạo chính quy hay hình thành qua con đường tự học, vẫn cần nền tảng kỹ thuật đủ vững chắc. Khi những kỹ năng căn bản chưa được hoàn thiện, bước vào các dự án điện ảnh lớn, những điểm yếu đó sẽ nhanh chóng bộc lộ.

Ông cho rằng trường hợp của Hoàng Nam là minh chứng điển hình. Ở Đèn âm hồn, nhờ có sự hỗ trợ của nhà sản xuất và phó đạo diễn giàu kinh nghiệm, những hạn chế cá nhân của đạo diễn được “che chắn” phần nào.

Trong đó, có thể thấy nổi bật là vai trò của nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng và phó đạo diễn Tony Dương Bảo Anh - người được xem như “phù thủy hành động” của điện ảnh Việt.

Bản thân đạo diễn Hoàng Nam cũng từng ghi nhận sự đồng hành và hỗ trợ tận tâm của phó đạo diễn này trong giai đoạn khó khăn của dự án.

Ngược lại, với Thế hệ kỳ tích, khi Hoàng Nam gần như tự mình gánh vác toàn bộ dự án, các thiếu hụt về chuyên môn đã hiện rõ hơn.

Việc đạo diễn thừa nhận thất bại và tuyên bố tạm rút lui khỏi điện ảnh, theo ông Châu Quang Phước, cho thấy một sự nhìn nhận thẳng thắn với thực tế, dù quyết định ấy đến khá muộn.

Mặt khác, có thể nhìn nhận rõ, chỉ khoảng 8 tháng sau tác phẩm điện ảnh đầu tay, Hoàng Nam đã tiếp tục trình làng dự án thứ 2 - quãng thời gian được xem là quá ngắn để một đạo diễn kịp chiêm nghiệm, rút kinh nghiệm và hoàn thiện tư duy làm nghề.

Trong khi điện ảnh cần độ lắng và sự chín muồi, cách tiếp cận của Hoàng Nam vẫn mang hơi hướng sản xuất nhanh, “tốc độ YouTube” quen thuộc với nhịp làm nội dung trên nền tảng số, khó tạo được chiều sâu cần thiết cho màn ảnh rộng.

Ảnh: Đoàn phim cung cấp