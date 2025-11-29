Cô gái Việt kể hành trình chinh phục dãy Himalaya sau ca phẫu thuật ung thư

Chiều 28/11 tại Hà Nội, trong buổi ra mắt sách Haama Breath - Điều kỳ diệu từ Himalaya, tác giả trẻ Vashna Thiên Kim kể về hành trình chinh phục Himalaya - thử thách mà cô cho rằng lớn nhất kể từ sau ca phẫu thuật ung thư.

Vashna Thiên Kim tại buổi ra mắt sách “Haama Breath - Điều kỳ diệu từ Himalaya” chiều 28/11 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuối năm 2024, hình ảnh Vashna Thiên Kim đứng trên đỉnh Kala Patthar cao 5.500m trong nhiệt độ -25 độ C từng gây chú ý, nhưng ít ai biết chuyến leo núi diễn ra chỉ ít lâu sau ca mổ khối u tăng sinh (ung thư). Khi cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, cô vẫn quyết định lên đường giữa mùa đông, vượt qua địa hình đá dốc, gió lớn và không khí loãng của Himalaya.

“Đó là những ngày tôi phải đối mặt với giá rét và gió lớn. Mỗi bước chân cho tôi thấy cơ thể thay đổi ra sao sau biến cố sức khỏe”, Vashna Thiên Kim nhớ lại.

Chưa từng leo núi và không phải vận động viên, cô phải chịu nhiệt độ thấp, chân tay tê buốt, hơi thở đứt quãng và gió tuyết quất ngang mặt, nhiều lần muốn dừng lại.

Trên đỉnh Kala Patthar, Vashna Thiên Kim ngồi yên 60 phút với trang phục mỏng, thực hành phương pháp điều hòa hơi thở Haama Breath mà cô tự nghiên cứu áp dụng cho mình.

Vashna Thiên Kim ngồi yên 60 phút với trang phục mỏng trên đỉnh Kala Patthar (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi trở về Việt Nam, Vashna Thiên Kim ghi lại hành trình và hoàn thiện cuốn sách Haama Breath - Điều kỳ diệu từ Himalaya, kể về chuyến leo núi đồng thời chia sẻ cách cô kết nối trải nghiệm khắc nghiệt với việc chăm sóc và điều hòa nhịp thở trong đời sống hằng ngày. Cuốn sách được Nhà xuất bản Khoa học Công nghệ Truyền thông phát hành.

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần đầu kể về hành trình hình thành phương pháp Haama Breath từ những trải nghiệm cá nhân, trong đó có chuyến leo Himalaya mùa đông - bối cảnh được tác giả xem là thử thách để kiểm nghiệm khả năng phục hồi của cơ thể.

Phần 2 mở rộng sang các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và căng thẳng xã hội - các yếu tố mà tác giả cho rằng đang tác động trực tiếp lên sức khỏe con người.

Phần 3 trình bày hệ thống Haama Breath theo từng cấp độ, hướng đến mục tiêu hỗ trợ người đọc tự điều hòa hơi thở và hình thành thói quen sống lành mạnh. Những hướng dẫn này được thiết kế để người đọc có thể tự thực hành, song vẫn được khuyến nghị là giải pháp bổ trợ, không mang tính điều trị y khoa.

Nữ tác giả chụp ảnh kỷ niệm cùng TS. Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại buổi ra mắt sách (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo tác giả, cuốn sách được hình thành với mong muốn cung cấp một phương pháp luyện tập đơn giản, có thể tiếp cận miễn phí và phù hợp với cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực sống ngày càng tăng.

Nhiều năm qua, Vashna Thiên Kim tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cô từng là đại sứ giải Marathon Quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2022 và được trao Kỷ niệm chương Thương hiệu chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiêu biểu ASEAN năm 2024.