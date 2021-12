"Điệp viên 007" và "Thần Sấm" lọt Top sao được trả cát sê cao nhất năm 2021

Nam diễn viên điển trai Chris Pine nhận cát sê 11,5 triệu USD cho vai diễn trong phim Dungeons and Dragons. Chris Pine là ngôi sao của hàng loạt bộ phim ăn khách trong những năm gần đây như Nhật ký công chúa, Wonder Woman (Nữ thần chiến binh), Horrible Bosses 2, Star Trek Beyond, Người nhện, Into the Woods.... Anh nhiều lần lọt Top những nam diễn viên điển trai nhất thế giới do các tạp chí uy tín như People, Glamour bình chọn.