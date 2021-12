Người đẹp gốc Việt lọt Top 10 diễn viên đột phá của thế giới

Dân trí Danh sách 10 ngôi sao đột phá của năm 2021 do trang IMDb bình chọn có một nữ diễn viên gốc Việt tên là Kelly Marie Tran, người đã tham gia nhiều phim ăn khách của Hollywood thời gian qua.

Đầu tháng 12, trang IMDb - trang tin phổ biến nhất thế giới về lĩnh vực phim ảnh, chương trình truyền hình và người nổi tiếng đã công bố Top 10 ngôi sao nổi bật nhất năm 2021 và Top 10 "sao" đột phá của năm. Trong danh sách 10 ngôi sao đột phá của năm có một nữ diễn viên gốc Việt tên là Kelly Marie Tran.

Kelly Marie Tran xinh đẹp dự công chiếu phim

Kelly Marie Tran tên khai sinh là Trần Loan, sinh ngày 17 tháng một năm 1989 tại San Diego, California, Mỹ. Cô có cha mẹ là người Việt Nam. Kelly Marie Tran bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 2011 với hầu hết các vai diễn của cô là trong các bộ phim ngắn và phim truyền hình.

Kelly Marie Tran - nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt.

Năm 2015, Tran trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi được chọn vào vai Rose Tico trong bộ phim "bom tấn" Chiến tranh giữa các vì sao: The Last Jedi. The Last Jedi đã đưa Tran trở thành phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên nhận được vai chính trong phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Năm 2017, cô cũng trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vanity Fair số mùa hè cùng với nam diễn viên John Boyega và Oscar Isaac.

Kelly Marie Tran tươi tắn trả lời phỏng vấn

Sau thành công của Chiến tranh giữa các vì sao: The Last Jedi, Kelly Marie Tran được mời lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình ăn khách của Disney Raya and the Last Dragon và phim hoạt hình The Croods: A New Age.

Không chỉ là diễn viên, người đẹp gốc Việt còn là nhà sản xuất của bộ phim tài liệu Lily Topples the World của Jeremy Workman. Bộ phim tài liệu đã được giới phê bình đánh giá cao tại Liên hoan phim South by Southwest năm 2021 và giành được giải phim tài liệu hay nhất.

Kelly Marie Tran từng tham gia phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Sau khi Chiến tranh giữa các vì sao: The Last Jedi ra mắt khán giả. Tran đã trở thành chủ đề của các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc và giới tính trên Internet. Sau nhiều tháng bị quấy rối trực tuyến, Tran từng phải xóa tất cả các bài đăng trên Instagram của mình vào tháng 6 năm 2018.

Thời điểm đó, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới đã lên tiếng bênh vực và ủng hộ Kelly Marie Tran. Có thể kể tới Stephen Colbert, Josh Gad, Kumail Nanjiani, Gabrielle Union, Elijah Wood và Edgar Wright.

Sau một thời gian dài giữ im lặng, nữ diễn viên xinh đẹp đã viết một bài cho tờ The New York Times có tựa đề "Kelly Marie Tran: Tôi sẽ không bị loại trừ bởi sự quấy rối trực tuyến".

Nữ diễn viên 32 tuổi chia sẻ, cô đã phải đối mặt với các cuộc tấn công từ lâu với tư cách là một người Mỹ gốc Việt. Tran viết rằng, những thử thách đã từng khó khăn đến mức cô bắt đầu tin vào những nhận xét tiêu cực về mình, khiến cô rơi vào vòng xoáy của sự tự căm ghét bản thân và đặt lời nói của người khác lên trên giá trị bản thân.

Tuy nhiên Kelly Marie Tran chốt lại rằng: "Bạn có thể biết đến tôi với cái tên Kelly. Tôi là người phụ nữ da màu đầu tiên nhận vai chính trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Tôi là người phụ nữ châu Á đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của Vanity Fair. Tên thật của tôi là Loan. Và tôi chỉ mới bắt đầu".

Sau đó, Tran nhận xét rằng đây là "bài luận rất khó viết" nhưng cũng có lẽ là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của mình.

Vĩnh Ngọc

Theo DM