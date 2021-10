Diễn viên "Trò chơi con mực" thừa nhận choáng vì trở nên nổi tiếng

Dân trí Nam diễn viên người Ấn Độ - Anupam Tripathi góp mặt trong "Squid Game" (Trò chơi con mực) thừa nhận, anh choáng trước sự nổi tiếng của bộ phim và cuộc sống bản thân bị đảo lộn.

Sự thành công ngoài sức mong đợi của Squid Game (Trò chơi con mực) đã khiến dàn diễn viên của bộ phim bất ngờ trở thành ngôi sao. Nam diễn viên người Ấn Độ - Anupam Tripathi, người đảm nhiệm vai diễn anh chàng nhập cư người Pakistan với mong muốn đổi đời, cũng choáng ngợp trước sự nổi tiếng của bộ phim.

Anupam Tripathi tham gia bộ phim Squid Game.

Trong bộ phim của đạo diễn Hwang Dong Hyuk, Anupam Tripathi vào vai Ali Abdul, một người xuất khẩu lao động trái phép ở Hàn Quốc. Abdul có cuộc sống bế tắc khi phải lo cho cả gia đình nhưng lại bị ông chủ giật nợ. Ali Abdul quyết định tham gia cuộc chơi sinh tồn để giành lấy số tiền 45,6 tỷ won.

Được biết, vốn dĩ Anupam Tripathi không được chọn vào vai Ali trong Squid Game bởi đạo diễn đã nhắm nhân vật này cho một tài tử người Philippines. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nam diễn viên kia không thể tới Hàn Quốc quay phim.

Chính vì thế, Anupam Tripathi trở thành lựa chọn thay thế và hiện tại, anh cũng là ngôi sao mới của Hàn Quốc trên mạng xã hội Instagram với gần 2 triệu người theo dõi. Với khán giả quốc tế, nhân vật của Anupam Tripathi được nhiều người yêu thích bởi sự thật thà, trong sáng và... bản chất tin người.

Sự chân thành, trong sáng và tốt bụng của nhân vật Ali do Anupam Tripathi thể hiện trong Squid Game khiến nhiều khán giả yêu mến anh.

Anupam Tripathi, năm nay 32 tuổi, chuyển tới Hàn Quốc học tập tại trường đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc từ năm 2010. Trước Squid Game, anh từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Ode to My Father vào năm 2014 và lồng tiếng trong dự án The 8th Night (năm 2021) của Netflix.

Theo Variety, nam diễn viên người Ấn Độ sinh ra và lớn lên ở New Delhi, Ấn Độ. Anh có đam mê mạnh mẽ với nghệ thuật từ khi còn nhỏ và từng làm quen với sân khấu từ khá sớm tại quê nhà.

Anh từng dự định nộp đơn vào trường Quốc gia Kịch nghệ Ấn Độ, nơi đào tạo nhiều ngôi sao của Bollywood nhưng lại nhận được học bổng chuyên ngành văn hóa châu Á từ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc nên đã quyết định tới Hàn Quốc du học từ đầu năm 2010.

Theo Variety, Anupam Tripathi từng có trải nghiệm là diễn viên nhưng chưa thực sự ghi được dấu ấn. Phải tới Squid Game, anh mới được ngợi ca là ngôi sao đột phá của Ấn Độ.

Anupam Tripathi đã có hơn 10 năm sinh sống tại Hàn Quốc và tham gia một số bộ phim trước khi góp mặt trong Squid Game.

Nam diễn viên người Ấn Độ tâm sự về ấn tượng khi làm diễn viên: "Việc được một ai đó trước mắt khán giả thể hiện bản thân mình rồi sau đó lại trở lại cuộc sống của chính mình, điều đó thật thú vị".

Nói với tờ Variety, Anupam Tripathi cho rằng anh không ngờ bộ phim trở thành hiện tượng toàn cầu. "Tôi luôn mong bộ phim được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, khi nó trở thành hiện tượng toàn cầu, tôi đã không chuẩn bị kịp để đón nhận điều đó", Tripathi chia sẻ.

Kể về cuộc sống của mình thay đổi sau khi Squid Game ra mắt, nam diễn viên người Ấn Độ cho hay: "Tôi vẫn nhớ ngày 17/9. Lúc 4 giờ chiều, tôi vẫn ổn. Nhưng chỉ một tiếng sau, cuộc sống của tôi đảo lộn. Rất nhiều người nhắn tin cho tôi".

Nam diễn viên Anupam Tripathi chia sẻ việc tham gia "Squid Game"

Anupam Tripathi cũng nhớ lại rằng, anh được nhận góp mặt trong bộ phim vào đầu năm 2020 sau khi gửi đoạn video thử vai và được giám đốc chọn diễn viên của một công ty liên hệ. Đơn vị này đã giới thiệu anh với đạo diễn Hwang Dong Hyuk và Tripathi được giao cho vai diễn Ali.

Theo lời Tripathi, anh biết đến nhiều tác phẩm của đạo diễn Hwang Dong Hyuk trước khi hợp tác với vị đạo diễn nổi tiếng, trong đó có The Fortress (năm 2017).

"Vào thời điểm nhận vai, tôi không có thân hình chuẩn, gầy hơn so với yêu cầu của đạo diễn. Tôi phải tăng từ 5-6 kg để vào vai chàng trai nhập cư, lao động tay chân. Ali là nhân vật có sức mạnh thể chất", nam diễn viên nói.

Để hóa thân thành nhân vật gốc Trung Đông, Anupam Tripathi còn phải nghiên cứu tài liệu, video trên mạng để hiểu tính cách, văn hóa của nhân vật, cũng như học ngôn ngữ.

"Tôi đã cố gắng thể hiện nhân vật đúng nhất có thể. Do phim được chiếu trên Netflix, tôi cố gắng để kết nối với khán giả toàn cầu, khiến họ tin vào vai diễn. Tôi thậm chí gặp một số người quen gốc Pakistan, ghi lại cách họ trò chuyện để làm theo", anh kể lại.

Anupam Tripathi có kế hoạch làm việc và sinh sống lâu dài tại Hàn Quốc trong thời gian tới.

Anupam Tripathi cho biết, anh rất vui và có nhiều kỷ niệm khi hợp tác với một ê-kíp tuyệt vời như Squid Game. "Ali của tôi bước ra từ đó và được mọi người yêu thích. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó", anh nói thêm.

Khi được hỏi về tương lai, nam diễn viên 32 tuổi nói: "Đây mới chỉ là khởi đầu với tôi. Hãy xem tôi còn tiến xa thế nào trong con đường làm diễn viên".

Nam diễn viên người Ấn Độ cũng thổ lộ rằng, sau Squid Game, anh sẽ tiếp tục theo đuổi công việc diễn viên tại Hàn Quốc và dự định học lên thạc sĩ tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Đứng trước câu hỏi về khả năng tham gia phần hai của Squid Game, anh nói: "Tôi không thể nói trước điều gì vì nó phụ thuộc và đạo diễn và ê kíp sản xuất. Tôi hi vọng có phần hai vì mọi người đều yêu thích bộ phim này".

Mi Vân

Theo Variety/Netflix