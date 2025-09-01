Nguyên nhân diễn viên Ngọc Trinh qua đời và tâm nguyện còn dang dở

Thông tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, xót xa. Dưới bài đăng của gia đình, nhiều nghệ sĩ như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi… bày tỏ sự đau đớn khi hay tin.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Trịnh Kim Chi cho biết, bạn bè trong giới hé lộ Ngọc Trinh bị đột quỵ sau khi tập thể dục, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị tích cực nhưng sau đó không qua khỏi.

Đạo diễn Hồng Ngọc cũng chia sẻ, chị nhận được tin từ gia đình, cho biết nghệ sĩ Ngọc Trinh có biểu hiện chóng mặt, ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện nhưng sau đó đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa nay 1/9.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh ngồi ở thư viện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không chỉ tiếc thương, đồng nghiệp còn nhắc đến những dự định còn dang dở của Ngọc Trinh. Nghệ sĩ Hạnh Thúy nghẹn ngào chia sẻ về tâm nguyện cuối đời của đàn chị.

"Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận án thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật", nghệ sĩ Hạnh Thúy viết.

Với Hạnh Thúy, sự ra đi của đàn chị là minh chứng cho sự vô thường của kiếp người, nhưng cũng để lại một khoảng trống lớn trong lòng học trò, bạn bè.

Một người anh thân thiết của Ngọc Trinh cũng chia sẻ về lời hẹn còn dang dở: "Em bảo sẽ cho anh đọc bản luận văn em dày công viết, rồi hẹn ngày báo cáo sẽ cùng anh ra Hà Nội, để anh ngồi dưới cổ vũ em. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là lời hẹn ước dở dang, là nỗi nghẹn ngào khôn xiết".

Hình ảnh gần đây của nghệ sĩ Ngọc Trinh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong một lần chia sẻ với truyền thông năm 2024, Ngọc Trinh cho biết chị sống cuộc đời "như cánh chim bay", vừa làm cô giáo, vừa là sinh viên, miệt mài dạy học ở TPHCM trong khi vẫn theo học thạc sĩ ngành đạo diễn ở Hà Nội.

"Trở lại làm nữ sinh nhiều áp lực nhưng vui lắm. Lâu rồi tôi mới biết đến cảm giác điểm danh trên lớp, làm bài tập, thi cuối kỳ", chị từng kể.

Sự ra đi của NSƯT Ngọc Trinh không chỉ để lại niềm tiếc thương cho đồng nghiệp, khán giả mà còn khắc sâu nỗi day dứt về những ước nguyện chưa kịp hoàn thành.

Linh cữu nghệ sĩ được quàn tại quận 10, TPHCM. Lễ nhập quan diễn ra vào tối 1/9, lễ động quan vào 14h ngày 4/9, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.