Trước thềm hôn lễ của Diễm My 9X, câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa cô và bạn trai doanh nhân nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Chồng sắp cưới của nữ diễn viên là Vinh Nguyễn, một Việt kiều lớn lên tại Úc. Anh từng học Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne (Victoria, Úc) và hiện kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng.

Diễm My 9X và Vinh Nguyễn lần đầu gặp gỡ năm 2015 tại một Liên hoan phim tổ chức ở Úc. Ấn tượng đầu tiên mà Vinh Nguyễn mang đến cho nữ diễn viên là "lịch lãm, duyên dáng". Sau cơ duyên này, hai người có cảm tình, duy trì liên lạc nhưng không nghĩ xa hơn vì Vinh Nguyễn sống, làm việc tại Úc, còn Diễm My sống tại Việt Nam.

Sau một thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định phát triển mối quan hệ, bất chấp khoảng cách địa lý. Những năm yêu xa, Diễm My 9X và bạn trai "vài tháng mới được gặp nhau một lần".

Có thời điểm, mối quan hệ 2 người nảy sinh khó khăn, áp lực. Diễm My từng chia sẻ trên trang cá nhân cô tủi thân vì hẹn hò bạn trai sống tại nước ngoài. Những lần tiễn người yêu ở sân bay, cô khóc và chạnh lòng.

Sau 2 năm yêu xa, bạn trai Diễm My về Việt Nam tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Từ đó, cặp đôi ngày càng bền chặt. Tháng 3/2018, Diễm My lần đầu công khai mối quan hệ đến khán giả, xác định tiến tới hôn nhân với bạn trai.

Diễn viên "Giấc mơ của mẹ" nói người yêu chinh phục cô nhờ sự đĩnh đạc, chân thành, kỷ luật cao và luôn phấn đấu tiến về phía trước. 7 năm bên nhau đã giúp Diễm My "rèn tính cách", khiến cô đằm thắm, bớt nóng tính hơn.

Bạn trai Diễm My cũng là người tâm lý, luôn tạo điều kiện cho cô hoạt động showbiz. Những lần nữ diễn viên ghi hình ở xa, anh thi thoảng đến phim trường cổ vũ tinh thần bạn gái.

"Bạn trai tôi chăm chỉ, chịu khó làm việc, đàng hoàng và tử tế. Tôi đề cao sự tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển bản thân, cùng tiến về phía trước và cùng xây dựng tương lai trong một mối quan hệ", Diễm My 9X từng nói.

Năm 2019, mẹ của Diễm My 9X đột ngột qua đời khiến cô rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Lúc này, Vinh Nguyễn đồng hành cùng bạn gái, giúp cô vực dậy sau biến cố gia đình.

Bạn trai cũng là người truyền đam mê thể thao cho Diễm My. Cặp đôi thường tham gia các giải chạy lớn trong nước. Khi có thời gian rảnh rỗi, Diễm My và Vinh Nguyễn cùng đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất trên thế giới.

Gia đình bạn trai luôn dành cho Diễm My sự quan tâm, chăm sóc, xem cô là thành viên trong nhà. Diễn viên từng tiết lộ bố mẹ bạn trai thường nấu rất nhiều món ăn cho cô. "Nhìn cách Vinh quan tâm, chăm sóc mẹ và em gái, tôi thấy ấm áp và muốn trở thành một phần của gia đình anh. Tôi luôn cảm thấy duyên lành đã đưa mình đến với gia đình Vinh", diễn viên cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí trước đây, khi được hỏi về việc có sợ bị nói "dựa hơi" bạn trai doanh nhân hay không, Diễm My cho biết: "Với tôi, việc dựa dẫm vào chồng hay bạn trai là chuyện rất bình thường. Bản thân tôi luôn cho rằng, đàn ông nên là trụ cột trong gia đình và lo lắng cho phụ nữ. Nếu có được diễm phúc đó, tôi hoàn toàn cam tâm".

Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn dịp Giáng sinh 2022 trong chuyến du lịch Úc. Gần 1 năm qua, nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" ít hoạt động phim ảnh, dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới và cuộc sống hôn nhân.

Đám cưới của Diễm My 9X và bạn trai Việt kiều sẽ tổ chức ngày 21/12 tại TPHCM. Gần đây, cô đã gửi lời mời dự đám cưới đến một số bạn bè thân thiết. Diễm My và Vinh Nguyễn cũng đã thực hiện bộ ảnh cưới ở Melbourne - địa điểm cả hai lần đầu gặp gỡ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9X" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My.

Diễm My 9X từng tham gia một số phim như Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990...