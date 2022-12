Diễm My 9x được bạn trai Việt kiều cầu hôn ở độ cao hơn 900m

Người đẹp check-in địa điểm tại Thung lũng Yarra (Melbourne, Úc) cùng bạn trai Việt kiều, kèm dòng trạng thái: "Khi chúng mình ở độ cao 3.000ft (hơn 900m - PV), anh khiến em tỏa sáng như kim cương".

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện truyền thông của Diễm My xác nhận cô được bạn trai doanh nhân cầu hôn trong chuyến du lịch tại Úc. Tuy nhiên phía Diễm My chưa hé lộ về kế hoạch đám cưới và cho biết sẽ chia sẻ đến khán giả khi có thông tin mới nhất.

Diễm My được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch Úc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dưới bài đăng của Diễm My, nhiều nghệ sĩ như Hari Won, Tóc Tiên, Thu Thủy, Tăng Thanh Hà, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc... để lại bình luận chúc phúc.

Người hâm mộ cũng chia vui cùng Diễm My và mong chờ đám cưới của cặp đôi sau 6 năm bên nhau.

Diễm My đang tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh tại nước ngoài cùng bạn trai doanh nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bạn trai của Diễm My là doanh nhân Vinh Nguyễn. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ năm 2015 tại Liên hoan phim Úc. Đến tháng 3/2018, Diễm My chính thức công khai mối quan hệ. Chia sẻ về bạn trai, người đẹp cho biết anh chinh phục cô nhờ sự đĩnh đạc, chân thành.

Sau thời gian yêu xa, vài năm gần đây, Vinh Nguyễn đã chuyển về Việt Nam làm việc để có nhiều thời gian bên cạnh bạn gái. Cặp đôi xác định mối quan hệ nghiêm túc, tiến tới hôn nhân. Gia đình bạn trai luôn dành cho Diễm My sự quan tâm, chăm sóc, xem cô là thành viên trong nhà.

Hồi tháng 8 vừa qua, tin đồn Diễm My 9x sắp lên xe hoa gây xôn xao mạng xã hội. Thời điểm đó, người đẹp cho biết chưa có kế hoạch đám cưới cụ thể vì cô và bạn trai đều bận rộn và hôn lễ cần nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.

Diễm My 9x đón Tết Nhâm Dần bên gia đình bạn trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Diễm My 9x từng tham gia một số phim như Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990...