Điểm mới trong "Anh trai say hi" đêm thứ 5, nhiều khán giả rơi nước mắt

Tiếp nối thành công của 4 đêm concert trước, Anh trai say hi - đêm 5 diễn ra vào tối 21/3 tại Vạn Phúc City (TPHCM) tiếp tục mang đến những bất ngờ cho khán giả.

Mở màn chương trình là bản mashup "liên hoàn hit" của DJ - nhà sản xuất đình đám Alan Walker: The spectre - Who I am - Alone - Fire. Đây là lần đầu tiên những ca khúc này được trình diễn tại Anh trai say hi, khiến khán giả phấn khích từ những phút đầu.

Với những "fan cứng" đã đồng hành ở những concert trước, đêm 5 mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới với những bản phối sáng tạo.

Các "anh trai" mở màn đêm diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca khúc I'm thinking about you khuấy động sân khấu khi Đức Phúc, RHYDER, Hùng Huỳnh, WEAN xuất hiện với phong cách hip hop phóng khoáng, bước xuống từ những chiếc xích lô phá cách.

Bản hit Ngáo ngơ gây bất ngờ khi HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik, JSOL hóa thân thành những "em bé" ngay trên sân khấu, mang đến khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng yêu. Catch me if you can phiên bản đêm 5 tạo dấu ấn riêng khi được thể hiện bởi 7 thành viên nhóm Tiểu Học.

Sau Hào quang, Dương Domic khiến khán giả lặng đi khi vừa đệm đàn piano vừa song ca cùng Pháp Kiều và RHYDER, sau đó hòa giọng cùng NEGAV, Quang Hùng MasterD, Công Dương, Nicky.

Trang phục trong tiết mục "Ngáo ngơ" (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh những màn trình diễn sôi động, Anh trai say hi - đêm 5 còn mang đến những giây phút lắng đọng.

Ca khúc Bao lời con chưa nói không chỉ gây xúc động với phần dàn dựng mà còn sự xuất hiện 200 bức ảnh của khán giả gửi về, ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ bên bố mẹ.

Khi ca khúc kết thúc, Anh Tú, Song Luân, Dương Domic, Anh Tú Atus đã dành thời gian chia sẻ cảm xúc và gửi lời yêu thương đến cha mẹ.

Tiết mục "Bao lời con chưa nói" mang đến nhiều cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

MC Trấn Thành không giấu được sự xúc động và chia sẻ: "Tôi thấy những giọt nước mắt. Thật xúc động. Để nói những lời cảm ơn và xin lỗi với người thân đôi khi rất khó. Có dịp nào đó, các bạn hãy nói lời cảm ơn, xin lỗi với ba mẹ mình nhé".

Nam MC cũng hài hước nhắn gửi: "Mẹ ơi, đừng gây lộn với ba nữa, vui lên nha".

Dù đã bước sang đêm nhạc thứ 5, Anh trai say hi vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ. Không chỉ các nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu, mà khán giả cũng hòa giọng, lắc lư theo từng giai điệu, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và giàu cảm xúc.