"Anh trai say hi" ra rạp: Fan vây kín các tầng lầu, dàn anh trai xúc động

Tối 26/2, phim concert Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng chính thức ra mắt khán giả tại TPHCM. Bên cạnh sự góp mặt của dàn "anh trai", sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời như Juky San, Pháo, Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Kaity Nguyễn...

Từ chiều, hàng trăm khán giả đã tập trung tại khu vực bên ngoài và bên trong trung tâm thương mại để chờ đón sự xuất hiện của các "anh trai".

Người hâm mộ mang theo gậy phát sáng, băng rôn, xếp hàng dài từ ngoài vào trong, phủ kín các tầng lầu. Mỗi khi nghệ sĩ xuất hiện, đám đông hò hét, chen lấn chụp ảnh, tạo nên bầu không khí náo nhiệt suốt nhiều giờ.

Hàng trăm khán giả tập trung tại trung tâm thương mại để đón các "anh trai" (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện thu hút đông đúc khán giả khiến trải nghiệm mua sắm, ăn uống của khách hàng tại trung tâm thương mại phần nào bị ảnh hưởng. Đội ngũ bảo vệ phải dùng dây phân cách để tạo lối đi cho khách mời.

Phim Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng đưa khán giả tiếp cận những khía cạnh chân thực và gần gũi của các "anh trai" sau ánh hào quang sân khấu, đồng thời tái hiện những khoảnh khắc đẹp tại 4 đêm concert ở TPHCM và Hà Nội trong năm 2024.

Bộ phim chọn lọc hơn 10 tiết mục với góc quay sống động, đẹp mắt, bao gồm: Say hi never say goodbye, Tình đầu quá chén, Catch me if you can, Sao hạng A, Walk, Ngân nga...

Các "anh trai" hội ngộ ở thảm đỏ sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Với chủ đề "kẻ phản diện", bộ phim khai thác những góc khuất mà các nghệ sĩ phải đối diện trên hành trình nghệ thuật. "Kẻ phản diện" có thể là định kiến cho rằng thần tượng trong nước luôn thua kém các tên tuổi quốc tế, hoặc đó là những nỗi sợ hãi, hoài nghi mà các "anh trai" phải vượt qua...

Quang Hùng MasterD chia sẻ rằng bản thân anh cũng là "kẻ phản diện" của chính mình. Anh thừa nhận trước đây bản thân quá an toàn, cho đến khi tham gia chương trình, anh mới nhận ra lối suy nghĩ cũ kỹ của mình. Nhờ đó, anh học cách đối diện với giới hạn bản thân và vươn lên.

Trong khi đó, Captain Boy có cách nhìn khác về "kẻ phản diện": "Những người anh em xung quanh mình, khi yêu thương nhau hết mức, em gọi là đối thủ. Đó là sự cạnh tranh giúp nhau tốt hơn. Không quan trọng cách mọi người định nghĩa từ đối thủ, với em, đó là động lực để cả hai cùng phát triển".

Captain Boy giao lưu với khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

HIEUTHUHAI miêu tả hành trình Anh trai say hi bằng hai từ "kỳ diệu". Anh thừa nhận ngay từ đầu anh và các đồng nghiệp không nghĩ chương trình sẽ thành công đến mức này.

"Chúng tôi đến đây với tâm thế ngây thơ, chỉ đơn giản muốn được làm nghề. Không ai nghĩ Anh trai say hi có thể lan tỏa và thành công như hôm nay", rapper sinh năm 1999 nói.

Điều khiến HIEUTHUHAI lo lắng nhất khi bước vào chương trình là mọi thứ không đạt được kỳ vọng: "Bởi khi đã nhận lời tham gia, tôi luôn đặt 100% tâm huyết. Tôi không muốn chỉ nhận lợi ích rồi rời đi. Tôi luôn muốn đóng góp những điều tốt nhất cho chương trình và cố gắng thực hiện".

RHYDER chia sẻ rằng nhiều năm qua anh luôn loay hoay tìm điểm mạnh của bản thân.

"Tôi có thể nhận ra điểm mạnh của mọi người, nhưng lại không nhìn thấy thế mạnh của chính mình. Thật may mắn, những người anh em xung quanh lại giúp tôi nhận ra điều đó", anh nói.

RHYDER xúc động sau khi xem lại hành trình của 30 "anh trai" (Ảnh: Ban tổ chức).

Bộ phim đan xen giữa phần trình diễn, hậu trường, phỏng vấn nghệ sĩ và cảnh tập luyện. Tuy nhiên, kịch bản phim thiếu tính mạch lạc, không bám theo một chủ đề rõ ràng. Giữa các tiết mục, những đoạn thoại tự sự của các "anh trai" thiếu sự liên kết, khiến người xem gặp khó khăn trong việc xâu chuỗi thông điệp.

Kết thúc buổi công chiếu, RHYDER bày tỏ niềm xúc động: "Em rất vui khi chứng kiến chính mình trong một bộ phim concert, đó cũng là ước mơ từ bé của em. Nhờ bộ phim này, em có cơ hội nhìn lại những khoảnh khắc, những góc nhìn mà có thể em đã bỏ lỡ. Em thực sự hạnh phúc vì mọi người đã đồng hành cùng nhau đến tận hôm nay. Và em cũng đã khóc rất nhiều".

Quang Hùng MasterD cảm thấy tự hào khi là một phần trong nhóm 30 "anh trai" đã dám thử sức và làm được những điều trước đây chưa từng nghĩ đến.

HIEUTHUHAI bày tỏ: "Bộ phim này đối với em là một điều rất xúc động, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình làm nghề của 30 anh em. Nếu như ở các đêm concert, chúng tôi đã tự hào, thì hôm nay, khi bước ra khỏi rạp phim và nhìn thấy những thước phim này, cảm xúc ấy còn mãnh liệt hơn nữa. Thật sự quá tự hào".