"Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm trước khi bị tống tiền bằng clip nóng

Nhiều năm bị gán mác "thuốc độc phòng vé"

Cảnh Điềm sinh năm 1988 ở Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc). Người đẹp theo học khiêu vũ ở Đoàn nghệ thuật Tiểu Thiên Nga tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Năm 12 tuổi, cô chuyển đến theo học tại Học viện vũ đạo Bắc Kinh, ngành múa dân gian Trung Quốc.

Cảnh Điềm sở hữu ngoại hình hoàn hảo (Ảnh: Sina).

Cảnh Điềm từng phát hành album đầu tay mang tên Who are you vào năm 2006. Một năm sau, cô thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc). Từ đây, con đường nghệ thuật của "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" rộng mở.

Cuộc đời Cảnh Điềm thay đổi khi cô gặp nhà sản xuất Lộ Chinh, người mời cô về đầu quân cho công ty giải trí Tinh Quang Bắc Kinh, Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1988 là nữ nghệ sĩ duy nhất của công ty và trong nhiều năm, các bộ phim do công ty sản xuất đều chọn Cảnh Điềm là nữ chính.

Dù là gương mặt mới, cô được tạo điều kiện tham gia nhiều dự án có tiếng, hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí, người đẹp còn có cơ hội tham gia các bộ phim của Hollywood. Các bộ phim có sự góp mặt của Cảnh Điềm gồm Trường thành, Hỏa vương, Kong: Đảo đầu lâu, Pacific Rim: Trỗi dậy…

Cảnh Điềm khi mới gia nhập làng giải trí (Ảnh: Sina).

Trái ngược với nhan sắc xuất chúng, khả năng diễn xuất của cô không được đánh giá cao, thậm chí bị xem là "thuốc độc phòng vé" vì doanh thu các bộ phim bom tấn có sự tham gia của cô đều ở mức thảm hại. Dự án bom tấn Chiến quốc do cô đóng chính chỉ thu về gần 13 triệu USD, quá ít ỏi so với chi phí đầu tư 23 triệu USD. Bom tấn Trường Thành quy tụ dàn sao Matt Damon, Cảnh Điềm, Lộc Hàm... cũng lỗ 75 triệu USD.

Suốt 18 năm hoạt động nghệ thuật, tài năng của Cảnh Điềm được đánh giá dưới mức trung bình, dù được công ty quản lý o bế, tạo điều kiện. Năm 2017, Cảnh Điềm được trao giải Cây chổi vàng (giải thưởng Mâm Xôi Vàng của Trung Quốc) dành cho hạng mục diễn xuất.

Liên tiếp những thất bại, Cảnh Điềm dần bị khán giả quay lưng, nghi ngờ về năng lực và các nhà sản xuất dè chừng khi mời cô cộng tác. Bên cạnh đó, thị phi bủa vây cuộc sống của nữ diễn viên xinh đẹp, làm lu mờ những thành tựu nghệ thuật ít ỏi của cô.

Cảnh Điềm từng mang danh là "thuốc độc phòng vé" vì các bom tấn có sự tham gia của cô đều có doanh thu khiêm tốn (Ảnh: Weibo).

Năm 2021, sự nghiệp của Cảnh Điềm khởi sắc khi cô tham gia phim truyền hình Tư Đằng và chứng minh được năng lực diễn xuất. Phim lên sóng vào đầu năm và nhận được điểm chất lượng là 7,9/10, trên trang Douban. Trong phim, Cảnh Điểm thể hiện vẻ quyến rũ ma mị, cuốn hút khán giả khi đóng vai yêu tinh sống hàng trăm tuổi.

Nhờ thành công của bộ phim, sự nghiệp diễn xuất của cô khởi sắc, cô được giới chuyên môn và khán giả khen ngợi. Sau Tư Đằng, Cảnh Điềm được các nhà sản xuất mời đóng phim, chụp hình và quay quảng cáo. Nhìn lại chặng đường khó khăn, cô hạnh phúc vì cuối cùng đã được công nhận là một diễn viên, không còn là "một bình hoa di động".

Tin đồn về xuất thân trong một gia đình quyền lực

Trong nhiều năm gia nhập giới giải trí, Cảnh Điềm hiếm khi chia sẻ về gia cảnh. Do vậy, thân thế của cô là một ẩn số trong làng giải trí. Song, con đường nghệ thuật trải đầy thảm hoa hồng của Cảnh Điềm khiến cô phải chịu nhiều tai tiếng. Nữ diễn viên được cho là có xuất thân trong một gia đình quyền lực, hậu thuẫn mạnh mẽ cho cô phát triển sự nghiệp.

Nữ diễn viên tiết lộ, cô được nuôi dạy trong một gia đình nghiêm khắc từ nhỏ (Ảnh: Sina).

Năm 2022, trong một cuộc phỏng vấn, Cảnh Điềm nói rằng, cô sinh ra trong gia đình gia giáo, chịu sự quản chế khắt khe từ cha mẹ. Nữ diễn viên từng bị cha mẹ đánh mắng vì không kiểm soát cân nặng. Cô theo học tại Học viện múa Bắc Kinh (Trung Quốc) và từng bị giáo viên khiển trách khi để cân nặng vượt quá tiêu chuẩn gần 10kg.

Cơ thể nặng nề khiến Cảnh Điềm không đủ thể lực để bắt kịp bạn bè khi luyện tập vũ đạo và cha mẹ cô đã trừng phạt con gái bằng một trận đòn. Sau đó, họ yêu cầu cô giảm cân cấp tốc với chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm khắc.

"Cha mẹ thay phiên nhau giám sát việc sinh hoạt của tôi 24/24. Họ muốn đảm bảo rằng tôi sẽ không ăn uống linh tinh. Tôi chạy bộ mỗi ngày. Mọi người không thể tưởng tượng được cảnh con gái chạy trước, cha mẹ cầm roi chạy theo sau. Đêm Giao thừa, cả nhà quây quần bên bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngon. Nhưng tôi chỉ có thể ăn cà chua và dưa leo", Cảnh Điềm tâm sự.

Cảnh Điềm cho rằng, sự giáo dục của cha mẹ là một trong những yếu tố giúp cô thành công (Ảnh: Sina).

Chính sự nghiêm khắc của cha mẹ đã dạy cho Cảnh Điềm một lối sống nguyên tắc và chuẩn mực. Điều này rất cần thiết với công việc nghệ thuật của cô. Năm 2004, Cảnh Điềm thi đậu vào Học viện múa Bắc Kinh nhưng cô quyết định bỏ học để theo đuổi diễn xuất. Khi đó, cô mới 16 tuổi và lần đầu nổi loạn làm trái ý cha mẹ.

Nói về những khó khăn mình từng trải qua, Cảnh Điềm nói: "Lúc còn trẻ, tôi không hiểu có tài nguyên khủng là như thế nào. Công ty quản lý giao vai nào thì tôi đóng phim đó. Sau này, khi có kinh nghiệm, tôi biết mọi người khó chịu vì tôi nhận được những dự án lớn trong khi chỉ là một cô gái trẻ 20 tuổi và không có năng lực. Tôi hiểu sự tức giận từ công chúng chính là đánh giá cho sự yếu kém trong diễn xuất của bản thân".

"Đa phần đều cho rằng tôi có chống lưng nên mới dễ dàng có bước tiến trong sự nghiệp nhưng sự thật, tôi cũng phải đánh đổi khá nhiều", ngôi sao thế hệ 8X chia sẻ.

Cảnh Điềm tin rằng, thành công của cô không tự nhiên mà có (Ảnh: Sina).

Liên tiếp sóng gió, thị phi ập đến với Cảnh Điềm trong hai năm qua

Nữ diễn viên được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" không ít lần đối mặt với tin đồn chỉnh sửa nhan sắc. Cảnh Điềm từng thừa nhận sửa mắt và hối tiếc vì dao kéo thẩm mỹ bởi cô gặp biến chứng sau ca phẫu thuật. Nữ diễn viên khẳng định, sau tất cả, cô trân trọng vẻ đẹp tự nhiên.

Năm 2022, khi sự nghiệp của Cảnh Điềm khởi sắc nhờ thành công của dự án Tư Đằng thì cô lại đối mặt sóng gió lớn. Tháng 5/2022, nữ diễn viên bị phạt 1 triệu USD và bị cấm quảng cáo trong vòng 3 năm vì vi phạm luật quảng cáo của Trung Quốc. Nữ diễn viên đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng và biến mất khỏi làng giải trí gần một năm qua. Chưa kịp vực dậy sau tai tiếng trên, Cảnh Điềm lại lao đao vì thông tin tiêu cực liên quan đến bạn trai cũ.

Cảnh Điềm vướng nghi vấn bị bạn trai cũ gán nợ bằng clip nhạy cảm (Ảnh: Sina).

Tháng 4/2023, thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ - Trương Kế Khoa dùng ảnh và clip nhạy cảm để gán nợ trở thành tâm điểm truyền thông Hoa ngữ. Trương Kế Khoa đã lên tiếp phủ nhận thông tin này và nhấn mạnh thông tin bị lan truyền hoàn toàn là bịa đặt. Tuy nhiên, những thông tin và bằng chứng mà phóng viên Lý Vi Ngạo đưa ra dường như đã phủ nhận những nỗ lực thanh minh của Trương Kế Khoa.

Theo phóng viên họ Lý, chủ nợ của Trương Kế Khoa định dùng hình ảnh riêng tư để tống tiền Cảnh Điềm nhưng không thành công. Sau khi chủ nợ của Trương Kế Khoa tìm cách tiếp cận Cảnh Điềm và tống tiền cô bằng clip nhạy cảm, nữ diễn viên đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Trong phiên tòa sơ thẩm, chủ nợ của Trương Kế Khoa bị kết án 7 năm tù và bị phạt 50.000 NDT (hơn 170 triệu đồng) vì tội tống tiền. Người này đã kháng cáo nhưng tòa án vẫn giữ nguyên bản án. Hiện, Trương Kế Khoa đang chịu sự phản ứng và chỉ trích diện rộng của dư luận Trung Quốc trong khi Cảnh Điềm vẫn im lặng về vụ việc.