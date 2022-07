Cuộc sống kín tiếng của Ricky Martin và bạn đời đồng giới

Ricky Martin, 51 tuổi là nam ca sĩ người Puerto Rico nổi tiếng nhất thế giới. Anh được mệnh danh là ông hoàng của nhạc Latin và có hàng triệu khán giả hâm mộ nhờ những ca khúc sôi động như The Cup of Life, Livin' la Vida Loca, She Bangs, Nobody Wants to Be Lonely... Nam ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như giải Grammy, American Music, Billboard, World Music... Anh đã bán được hơn 70 triệu album trên toàn thế giới và sở hữu khối tài sản ước chừng 130 triệu USD.

Vào tháng 8/2008, Martin gây bất ngờ khi trở thành ông bố đơn thân của hai cậu con trai sinh đôi tên là Matteo và Valentino. Hai cậu bé được sinh ra nhờ mang thai hộ. Ricky Martin giải thích rằng anh nhờ người mang thai hộ vì việc này nhanh hơn so với việc làm thủ tục nhận con nuôi.

Ricky Martin dự lễ trao giải Grammy (Video: Grammy).

Sau nhiều năm lẩn tránh những câu hỏi về giới tính, ngày 29/3/2010, ngôi sao ca nhạc Ricky Martin lần đầu tiên thừa nhận anh là người đồng tính.

Trên website riêng của mình, Ricky Martin viết: "Tôi là người đồng tính luyến ái và tôi tự hào về bản thân tôi. Vài tháng trước, tôi quyết định viết hồi ký và khi tôi bắt tay vào viết những trang đầu tiên tôi đã biết chắc cuốn sách sẽ giúp tôi được tự do, được giải thoát… Thật nặng nề khi phải giữ mọi thứ chỉ cho riêng mình và nếu viết sách, tôi sẽ tiến gần hơn tới sự thật.

Nhiều năm qua, nơi duy nhất cho tôi cảm giác mạnh mẽ là sân khấu. Âm nhạc, ánh đèn sân khấu và sự cổ vũ của khán giả khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Giờ đây, tôi cũng đang cảm thấy tự tin giống như tôi đứng trên sân khấu vậy.

Nhiều người nói với tôi: "Ricky, chuyện đó không quan trọng, không cần phải nói, anh nói ra là thành quả lao động bao năm nay sẽ sụp đổ, nhiều người không sẵn sàng chấp nhận sự thật đó". Và vì những lời khuyên đó tới từ những người tôi vô cùng yêu mến nên tôi cố giữ bí mật nhiều năm nay. Tuy nhiên bây giờ thì tôi quyết định là tôi sẽ làm mọi thứ như tôi mong muốn".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Out, Ricky Martin giải thích rằng anh luôn muốn trở thành một người cha nhưng từng cảm thấy rằng điều đó là không thể do vấn đề giới tính của anh. Sau nhiều suy tính, nam ca sĩ chọn phương pháp nhờ mang thai hộ để trở thành một người cha mà không bị bàn tán vì là người đồng tính.

"Nhiều năm qua, tôi luôn mơ ước được làm cha và rất nhiều lần tôi cảm thấy đau buồn với suy nghĩ tôi là một người đồng tính sống khép kín và tôi sẽ không thể làm bố. Rõ ràng việc nhận con nuôi là một lựa chọn nhưng thật không may, đối với những người đồng tính nam thì rất khó để nhận con nuôi ở một số quốc gia", Ricky Martin tâm sự.

Ricky Martin và chồng Jwan Yosef (Ảnh: Instagram).

Đầu năm 2018, Ricky Martin bất ngờ tiết lộ anh và bạn trai Jwan Yosef đã bí mật kết hôn sau gần 2 năm hò hẹn. Trước đó, nam ca sĩ và họa sĩ người Thụy Điển đính hôn vào tháng 11/2016 sau 7 tháng hẹn hò. Ricky tiết lộ, trước đám cưới, anh và chồng đã ký hàng loạt các loại giấy tờ cần thiết trong đó có cả hợp đồng hôn nhân.

Ricky Martin thừa nhận 2 con trai cũng hỏi anh về việc vì sao một gia đình có tới 2 ông bố và anh nói với con, đó là một phần của gia đình hiện đại và sự tự do.

Ricky Martin cùng chồng con dự sự kiện (Video: Maximo TV).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau khi kết hôn, nam ca sĩ đã trò chuyện cởi mở về những ngày đầu của mối quan hệ với chồng, họa sĩ người Thụy Điển Jwan Yosef.

Ricky Martin kể: "Tôi đã quen biết Jwan qua Instagram. Tin hay không thì tùy bạn. Tôi đã xem tác phẩm của anh ấy và tôi nghĩ: "Ai đã vẽ nó?". Khi thấy tên Jwan Yosef, tôi nghĩ: "Đó là một cái tên tuyệt vời và tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy". Sau đó, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, tôi nghĩ: "Được rồi, chuyện này kết thúc. Thật là một người đàn ông đẹp".

Ricky nói thêm: "Chúng tôi nhắn tin cho nhau trong sáu tháng và sau đó tôi đáp chuyến bay đến London, Anh quốc, nơi anh ấy sống và đề nghị gặp nhau. Khi tôi ra khỏi xe ô tô và nhìn thấy anh ấy, tôi tự nhủ: "Ôi trời, đây là người đàn ông của đời mình và tôi sẽ kết hôn với anh ấy".

Ricky Martin có một tổ ấm hạnh phúc (Ảnh: Instagram).

Vào cuối năm 2018, Ricky Martin và chồng Jwan Yosef chia sẻ rằng họ đã trở thành cha của một bé gái tên là Lucia. Nam ca sĩ viết trên mạng xã hội rằng: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã trở thành cha của một bé gái xinh đẹp và khỏe mạnh mà chúng tôi đặt tên là Lucia Martin-Yosef. Đây chắc chắn là một lễ sinh nhật và lễ Giáng sinh độc nhất vô nhị trong cuộc đời chúng tôi. Cả tôi, chồng tôi và các cậu con trai đều rất yêu em bé mới chào đời và chúng tôi rất biết ơn khi có thể bắt đầu năm 2019 với món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi có thể nhận được, món quà của cuộc sống".

Ricky Martin gọi con gái cưng là "ánh sáng của đôi mắt" và nam ca sĩ cho biết, anh và chồng không muốn bất cứ ai làm phiền em bé của mình. Ricky hết sức bảo vệ con gái và anh nói: "Tôi không để bất kỳ ai chạm vào con gái tôi trong nhiều tháng. Tôi đã phát sinh vấn đề với chồng mình vì anh ấy muốn thay tã cho con và tôi cũng muốn làm việc đó".

Ricky nhận xét, anh và chồng may mắn khi có nhiều người xung quanh giúp đỡ họ trong việc chăm sóc con cái. Mẹ của nam ca sĩ, bà Nereida Morales, được Ricky coi là hình mẫu người mẹ hoàn hảo cho những đứa con của anh. Tới tháng 10/2019, Ricky Martin và chồng hạnh phúc đón thêm một cậu con trai đáng yêu tên là Renn Martin-Yosef.

Sau nhiều năm dồn tâm sức chăm lo cho gia đình, năm 2022 được cho là năm trở lại với âm nhạc của Ricky Martin. Năm ngoái, nam ca sĩ đoạt giải Grammy đã bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng với đồng nghiệp Enrique Iglesias và đến tháng 6/2022, anh phát hành đĩa hát mới. Sự nghiệp đang có thêm những dấu ấn mới thì Ricky Martin bị dính một vụ kiện 3 triệu USD từ người quản lý cũ của anh, Rebecca Drucker.

Rebecca Drucker khởi kiện nam nghệ sĩ sau khi cô giúp Ricky Martin thoát khỏi các vụ bê bối có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Rebecca Drucker tiết lộ Ricky Martin tạo ra một môi trường làm việc độc hại và từ chối trả cho cô hàng triệu USD tiền hoa hồng mà anh nợ cô theo thỏa thuận quản lý của họ.

Chỉ vài ngày sau khi vụ kiện của Drucker được công khai, Martin đã được ban hành lệnh cấm ở Puerto Rico. Theo tờ El Vocero của Puerto Rico, một người giấu tên đã đưa ra đơn tố cáo Ricky Martin bạo lực gia đình khiến Ricky Martin bị hạn chế ra khỏi nhà.

Phía Ricky Martin kịch liệt phủ nhận những lời tố cáo về bạo lực gia đình. Đại diện của nam ca sĩ gọi những lời buộc tội là hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt.

Ricky Martin chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Đề nghị bảo vệ được đưa ra chống lại tôi dựa trên những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật, vì vậy tôi sẽ phản hồi thông qua quy trình xét xử. Bởi vì đây là một vấn đề pháp lý đang diễn ra, tôi không thể đưa ra thông báo chi tiết tại thời điểm này. Tôi biết ơn vì những sự quan tâm của mọi người. Tôi đón nhận chúng bằng cả trái tim mình".

Theo tờ Valencia, người thực hiện lệnh này đã chọn cách bỏ qua báo cáo của cảnh sát - điều này có thể đã cho phép các nhà chức trách đệ trình cáo buộc chống lại Ricky Martin - và thay vào đó gửi yêu cầu trực tiếp đến tòa án.

Đại diện cảnh sát nói với hãng thông tấn AP rằng các lệnh cấm thường được thực hiện trong ít nhất một tháng, đồng thời cho biết thêm rằng thẩm phán sẽ quyết định tại phiên điều trần sắp tới là họ có dỡ bỏ hay giữ nguyên lệnh đệ trình chống lại Ricky Martin.