Cuộc sống giàu sang đáng mơ ước của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 50

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My được coi là "người đẹp không tuổi" với nhan sắc trẻ trung, bền bỉ theo thời gian. Hoa hậu Giáng My từng "khuấy đảo" showbiz Việt trong những năm 90 của thế kỷ trước và được coi là một trong các "đại mỹ nhân" thời bấy giờ.

Giáng My được gọi là "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt (Ảnh sưu tầm).

"Tượng đài nhan sắc" Việt Nam

Giáng My sinh ra trong một gia đình có truyền thống thẩm mỹ và nghệ thuật, bố cô là đạo diễn, còn mẹ là một giảng viên âm nhạc. Cô đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, khi mới 21 tuổi. Từ đó đến nay, Giáng My vẫn được xem là hoa hậu chưa có người kế vị vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất.

Nhiều người gọi vui rằng, Giáng My là hoa hậu có thời gian "giữ vương miện" lâu nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Nhiều người nhận xét Hoa hậu Đền Hùng mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông, dịu dàng, trong sáng nhưng cũng rất gợi cảm và quý phái. Sau khi đăng quang, Giáng My bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt.

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, Giáng My là gương mặt được khán giả vô cùng yêu mến (Ảnh sưu tầm).

Những năm 1990, mức độ phủ sóng của Giáng My rộng khắp, đâu đâu cũng thấy ảnh lịch, bìa báo có hình cô. Giáng My được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch" thời đó.

Vào những năm 90 của thế kỷ 20, Giáng My và Lý Hùng là cặp đôi màn ảnh làm nức lòng bao trái tim người hâm mộ. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Giáng My có hơn 40 vai diễn. Giáng My từng tham gia nhiều bộ phim được yêu thích như: "Người đẹp đêm trăng", "Yêu nàng hoa hậu", "Sài Gòn trong trái tim em", "Hoa hậu mồ côi", "Truy lùng băng quỷ gió"...

Hoa hậu đa tài của showbiz Việt

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, lại được đào tạo bài bản trong trường nhạc nhưng Hoa hậu Đền Hùng lại không theo con đường ca hát hoặc chơi nhạc chuyên nghiệp mà lại theo con đường kinh doanh, rồi làm MC.

Hoa hậu Giáng My sinh ra trong gia đình truyền thống nghệ thuật (Ảnh: Tiên Nguyễn).

Hoa hậu Giáng My từng chia sẻ với Dân trí lý do bản thân không theo con đường ca hát chuyên nghiệp: "Để trở thành ca sỹ chuyên nghiệp là phải đi diễn đêm hôm, sáng là phải ngủ dậy muộn để giữ sức khỏe. Công việc đó không thể phù hợp với tôi, vì ngoài việc dẫn dắt chương trình, tôi còn phải điều hành cả một công ty phía sau nữa. Nếu làm ca sỹ tôi sẽ buộc phải bỏ rất nhiều công việc khác và đó thì không phải là lựa chọn của tôi.

Nếu theo nghiệp cầm ca thì tôi đã theo từ hồi còn học nhạc viện vì thời đó anh nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc đã nhắm tôi rồi. Bài nào anh ấy sáng tác xong cũng đưa cho tôi hát, cho đến bây giờ vẫn thuộc làu làu những bài của anh ấy. Thêm vào đó, gia đình tôi cũng có quan niệm khá là cổ, theo học piano thì được còn đi hát thì bố mẹ lại không cho".

"Nữ hoàng ảnh lịch" những năm 90 (Ảnh sưu tầm).

Cuộc sống riêng tư nhiều truân chuyên, trắc trở

Sau nhiều thành công trong sự nghiệp, Giáng My khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi quyết định làm mẹ đơn thân khi vừa tròn 24 tuổi.

Suốt một thời gian dài, cuộc sống của người đẹp và con gái chịu không ít "sóng gió" bởi những đồn đoán không hay. Mãi sau này, người đẹp mới chính thức lên tiếng rằng ái nữ Anh Sa là con gái của cô và một chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng, tuy nhiên, giữa hai người đã không còn tình cảm và đã có cuộc sống riêng.

Giáng My và con gái Anh Sa thường xuyên cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu Giáng My cũng từng nhiều lần chia sẻ về con gái. Với cô, Anh Sa là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong công việc cũng như cuộc sống. Anh Sa thường xuyên cùng mẹ tham gia các hoạt động từ thiện và xuất hiện tại các sự kiện. Anh Sa giúp đỡ mẹ rất nhiều trong mảng lên ý tưởng cũng như PR và Marketing nhờ được đào tạo chuyên nghiệp tại Mỹ.

Con gái Hoa hậu Giáng My rất kín tiếng trước truyền thông. Trong một cuộc trò chuyện với Dân trí, Hoa hậu Giáng My từng tiết lộ những chia sẻ của con gái khi bị chụp hình và đưa lên báo: "Ồ, mẹ ơi, bây giờ con mới hiểu để trở thành người nổi tiếng, cuộc sống của mình đã không còn là mình nữa. Mẹ thật là vất vả. Bê thì Bê không thích như vậy. Bê thích sống cuộc sống của Bê".

Hoa hậu Giáng My và con gái được ví như "hai chị em" mỗi khi xuất hiện chung (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mỗi khi được hỏi về một "hạnh phúc mới", người đẹp bộc bạch bằng giọng vui vẻ: "Không phải tôi từ chối trả lời nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể khẳng định mình luôn rất hạnh phúc! Tôi thấy vui khi được tham gia những hoạt động cộng đồng cùng mọi người.

Suốt 12 năm ngồi ghế giám khảo các cuộc thi hoa hậu, tôi đã chuyển tải được cho các em nhiều điều thú vị về kinh nghiệm sống. Đó là lí do tôi luôn muốn tiếp tục công việc này".

Cuộc sống giàu sang đáng mơ ước của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 50

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung bất chấp tuổi tác, Giáng My còn được biết đến là một doanh nhân thành đạt với số tài sản "kếch xù".

Hoa hậu Giáng My có cuộc sống đáng ngưỡng mộ với nhà to, xe đẹp, mỗi lần ra đường không có món nào không phải hàng hiệu đắt tiền.

Hoa hậu Giáng My thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu Đền Hùng sở hữu nhiều xe sang, đồ hiệu đắt đỏ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu Giáng My sở hữu nhiều xe sang, túi xách, quần áo hàng hiệu đắt đỏ cùng những món trang sức quý giá. Cô thường xuyên đi du lịch, tận hưởng giây phút vui vẻ bên bạn bè, người thân...