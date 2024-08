Cú trượt ngã của tài tử Mỹ từng có tất cả nhưng giờ không đủ tiền đổ xăng

Tờ Page Six đưa tin, Armie Hammer vừa phải bán đi chiếc xe anh yêu thích vì khó khăn tài chính. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Kể từ khi trở lại Los Angeles, tôi đã tiêu tốn khoảng 400-500 USD mỗi tháng để đổ xăng. Hiện tại, tôi không đủ khả năng trả tiền xăng. Tôi đã mua một chiếc xe mới. Nó nhỏ hơn. Tôi có lẽ chỉ phải tiêu tốn khoảng 10 USD tiền xăng cho nó mỗi tháng".

Armie Hammer từng là ngôi sao tài năng, điển trai và giàu có của làng giải trí Hollywood (Ảnh: The Hollywood Reporter).

Armie thừa nhận, anh rất buồn khi phải bán đi chiếc xe mình yêu thích. "Tôi tự mua chiếc xe này vào năm 2017 như một món quà Giáng sinh. Tôi thực sự yêu thích nó và đã lái nó đi cắm trại, xuyên quốc gia rất nhiều lần hay trong những chuyến đi đường dài", anh nói thêm.

Armie Hammer chuyển về Los Angeles (Mỹ) sau vài năm sống ở quần đảo Cayman. Ngôi sao sinh năm 1986, mang dòng máu lai Do Thái - Nga - Mỹ, từng nổi tiếng khắp thế giới nhờ vai diễn Oliver trong Call me by your name (2017). Vai diễn trong phim mang lại cho anh đề cử Quả cầu vàng dành cho Nam phụ xuất sắc.

Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn qua phim điện ảnh The Social Network và được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Hiệp hội các nhà phê bình phim Toronto 2011.

Armie Hammer của hiện tại, 3 năm sau bê bối tình dục chấn động (Ảnh: Page Six).

Song, sự nghiệp diễn xuất của Armie bị hủy hoại hoàn toàn khi anh vướng bê bối tình dục vào năm 2021. Các người yêu cũ lần lượt tố nam diễn viên có nhân cách kỳ quái, thích bạo dâm và dùng vũ lực. Arnie từng lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, khẳng định mọi mối quan hệ đều là đồng thuận.

Sau hàng loạt các cáo buộc bất lợi, Armie phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, trở thành nhân vật bị ghét bỏ tại Mỹ. Ngôi sao nổi tiếng bị công ty WME từ chối hợp tác, bị gạch tên khỏi dự án Shotgun Wedding đóng cùng Jennifer Lopez, loạt phim The Offer của Paramount và chương trình Broadway The Minutes...

Vụ việc khiến anh phải lui về ở ẩn, đăng ký điều trị tâm lý tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe bệnh nhân mắc chứng rối loạn tình dục, nghiện rượu và ma túy ở Mỹ. Một người bạn cho biết Armie mong muốn điều trị để trở về khỏe mạnh, tỉnh táo vì các con.

Năm 2022, sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, Armie rời Mỹ tới đảo Cayman ở Caribbean sống. Những năm qua, Armie làm nhiều việc khác nhau, nhưng không còn đóng phim, để kiếm tiền nuôi con. Bộ phim gần nhất mà Armie tham gia là Death on the Nile, phát hành vào năm 2022.

Armie Hammer từng nổi tiếng với vai diễn Oliver trong "Call me by your name" (Ảnh: Getty Images).

Trong chương trình podcast Painful Lesson (Bài học đau thương), Armie Hammer gọi bê bối tình dục là "cái chết của bản ngã, cái chết của sự nghiệp".

Nam diễn viên thừa nhận, anh gần như suy sụp sau sự cố nhưng cũng dần học cách vực dậy trong khó khăn. Anh biết ơn những người vẫn đồng hành cùng anh và cảm ơn Chúa vì bản thân vẫn còn sức khỏe để tiếp tục lao động.

"Tôi thực sự đang sống trong giai đoạn hạnh phúc trong cuộc đời bởi tôi từng trải qua một cuộc sống nhiều khó khăn, biến cố. Trước đây, tôi không bao giờ thấy vui. Tôi chưa bao giờ thấy hài lòng, chưa bao giờ thấy đủ.

Tôi chưa bao giờ có được hạnh phúc như tôi đang có lúc này, chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ như lúc này. Tôi vẫn còn sống, tôi vẫn có sức khỏe và tôi vui về điều đó", anh nói.

Armie Hammer và vợ cũ từng có 2 con chung (Ảnh: Page Six).

Tài tử Hollywood cũng thừa nhận, tài chính của anh không còn dư dả nhưng cuộc sống hiện tại của anh bình yên, hạnh phúc hơn. "Điều tôi nhận ra sau nhiều biến cố chính là tôi không cần tiền bởi tôi chưa từng hạnh phúc như lúc này trong cả cuộc đời mình", ngôi sao Hollywood tâm sự.

Theo People, Armie xuất thân trong gia tộc giàu có, bố là doanh nhân Michael Armand Hammer, cụ nội là nhà tài phiệt dầu mỏ Armand Hammer. Tuy nhiên, theo một số người bạn của Armie, vụ bê bối tình dục khiến hình ảnh của anh trong mắt người thân cũng trở nên méo mó. Sau vụ việc, anh không còn được người thân hỗ trợ.

Armie Hammer có con gái Harper (9 tuổi) và con trai Ford (7 tuổi) với vợ cũ, diễn viên Elizabeth Chambers. Armie và vợ ly hôn vào năm 2020 ngay trước khi tài tử vướng hàng loạt cáo buộc tình dục. Các con hiện là động lực sống lớn nhất với Armie, giúp anh đi đúng đường.