Cú trượt ngã của một ngôi sao điện ảnh sau bom tấn tỷ USD "Avatar"

Định mệnh của Sam Worthington với Avatar

Bộ phim khoa học giả tưởng Avatar của đạo diễn James Cameron ra mắt và mang về con số doanh thu kỷ lục gần 3 tỷ USD. Chỉ sau một đêm, bộ phim đã biến Sam Worthington từ một diễn viên bình thường trở thành một trong những ngôi sao nóng bỏng và đáng chú ý tại Hollywood.

"Avatar" phần một đã đạt doanh thu gần 3 tỷ USD (Ảnh: News).

Ngay sau khi Avatar ra mắt, Sam Worthington được cả Hollywood quan tâm. Anh được khen đẹp trai, mang vẻ đẹp đậm chất điện ảnh và sự nghiệp thăng tiến. Trong một thời gian ngắn, từ con trai của một công nhân nhà máy điện, anh trở thành ngôi sao màn bạc được nhiều người biết tới.

Trước khi thử sức cho vai diễn trong Avatar, Sam chỉ chuyên đóng vai chính trong một số bộ phim của Australia và xuất hiện chớp nhoáng trong các phim như Hart's War. Tuy nhiên, sự bốc đồng của Sam là yếu tố giúp anh lọt vào mắt xanh của đạo diễn James Cameron.

Lúc thử vai Jake Sully cho Avatar, dự án được giữ bí mật đến mức Worthington không biết nội dung phim hay ai là đạo diễn, anh được yêu cầu đọc một cảnh có nhân vật tên là Jake Sully. Đó là một nhân vật đến từ một hành tinh hư cấu và điều này khiến Sam bực bội.

Anh không đọc lời thoại mà chọn cách nhổ kẹo cao su vào máy quay để thể hiện sự thách thức. "Tôi tức giận. Nó giống như "Bạn không nói với tôi bất cứ điều gì. Đây là một sự lãng phí thời gian". Sau đó, khi họ nói, "James Cameron muốn gặp anh và đây là vì bộ phim của ông ấy", tôi chỉ nghĩ chắc mình sắp gặp rắc rối lớn", anh nhớ lại.

Sam Worthington một bước trở thành ngôi sao tại Hollywood nhờ thành công của "Avatar" (Ảnh: IMDB).

Tuy nhiên, chính sự không giống ai của Sam khiến đạo diễn Cameron tìm thấy sự hấp dẫn ở anh. Ông quyết tâm trao vai nam chính của một dự án có kinh phí gần 300 triệu USD cho một ẩn số bất chấp sự dè dặt của hãng phim.

Trước khi thử vai cho Avatar, Sam Worthington đã bán tất cả tài sản và chuyển ra khỏi căn hộ chung cư. Anh trang bị đệm cho chiếc xe ô tô của và rong ruổi trên những con đường.

Sam nói: "Tôi bán hết mọi thứ mình sở hữu cho bạn bè. Tôi cần phải thoát ra cuộc sống hiện tại. Tôi đang sống ở Sydney và mỗi lần đến quán bar, mọi người đều nhận ra. Tôi đã nổi loạn để chống lại điều đó".

Được giải phóng, Sam Worthington cống hiến hết mình cho vai Jake Sully. Anh không phàn nàn khi hãng phim đưa anh đến Los Angeles (Mỹ) để tham gia vô số buổi thử giọng. Sam Worthington cũng trở nên thân thiết với đạo diễn James Cameron.

Đạo diễn James tìm thấy ở Sam Worthington sự tương đồng lớn với nhân vật Jake Sully, một kẻ thô lỗ dần bộc lộ tố chất và trở thành thủ lĩnh đội quân đầy cảm hứng.

Ông nói: "Tôi gặp chút khó khăn vì anh ấy có chất giọng lạ. Tôi đã làm việc với nhiều diễn viên tới thử vai nhưng Sam là người đã khiến tôi muốn theo anh ấy vào trận chiến. Anh ấy cũng khiến tôi muốn xuống địa ngục. Các diễn viên khác không bao giờ làm được điều đó".

Việc quay phim chưa bao giờ là khó khăn với Sam nhưng hoạt động quảng bá phim hay những giờ ngồi tiếp xúc với giới truyền thông là một thử thách với nam diễn viên gốc Australia.

Zoe Saldaña, bạn diễn của Sam Worthington trong phim kể: "Việc quay Avatar rất riêng tư và thoải mái. Trong khi chiến dịch phát hành nó hoàn toàn ngược lại. Đó không phải là một môi trường dễ dàng cho Sam. Tôi ngưỡng mộ anh ấy nhưng Sam giỏi việc trên trường quay hơn là trong môi trường công cộng, tiếp xúc giới truyền thông".

Sau Avatar, Sam Worthington được chọn vào vai người máy trong Terminator Salvation, đóng vai Perseus trong series phim Clash of the Titans. Anh suýt được mời đóng bộ phim siêu anh hùng Green Lantern năm 2011 nhưng sự thẳng tính khiến anh phải trả giá. Cuối cùng, tài tử Ryan Reynolds được chọn.

Ngôi sao rơi vào những bi kịch vì sự nổi tiếng bất ngờ

Vai diễn Jake Sully trong Avatar là vai diễn mà mọi nghệ sĩ đều ao ước nhưng đó cũng là nhân vật đẩy Sam Worthington rơi vào bi kịch mất kiểm soát và trượt dốc ngay trong đỉnh vinh quang cuộc đời mình.

Sự thành công ngoài mong đợi của "Avatar" đẩy Sam Worthington rơi vào những bi kịch và chứng nghiện rượu (Ảnh: Variety).

Thời điểm Sam nổi tiếng nhờ Avatar, anh mới 33 tuổi. Cám dỗ của danh vọng và sự chênh vênh vì được biết tới trên khắp thế giới đã đẩy Sam vào con đường nghiện ngập.

Sam Worthington kể lại rằng, sau Avatar, anh biết các thành phố trên khắp thế giới không phải về cảnh đẹp hay tượng đài mà chỉ qua các quán bar yêu thích.

Trước chuyến bay với ghế hạng nhất, anh luôn uống 4 hoặc 5 ly rượu. Vợ anh - Lara cũng thừa nhận, cô chưa bao giờ thấy ai uống nhiều như vậy trước khi máy bay cất cánh. Sam nói: "Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Tôi không thích con người của mình. Uống rượu đã giúp tôi vượt qua ngày dài".

Anh bắt đầu uống rượu vào mỗi buổi sáng. "Cứ 10 người thì có 9 người không biết tôi nghiện ngập. Họ có thể ngửi thấy mùi rượu trên người tôi nhưng khi họ nhìn, họ không thể biết được. Tôi vẫn làm công việc của mình", Worthington nói tiếp.

Khi danh tiếng ở Hollywood tăng lên, Sam Worthington trở nên phẫn nộ vì mất quyền riêng tư. Anh đụng độ với các tay săn ảnh, bị bắt vào năm 2014 vì đấm một nhiếp ảnh gia. Nam diễn viên thừa nhận: "Tôi sẽ phát điên lên khi ai đó yêu cầu tôi chụp ảnh hoặc chụp ảnh tôi. Nếu ai đó tiếp cận tôi, sự lo lắng sẽ tăng vọt".

Đáp lại những bất an, anh càng uống nhiều hơn. "Tôi là một kẻ say tình cảm. Tôi trở nên dễ xúc động và thất thường hơn khi uống rượu. Chính xác thì tôi không nghĩ mình xấu tính nhưng tôi hiếu chiến, nóng nảy", Worthington nói.

Sam Worthington từng đối mặt với chứng mất kiểm soát, sợ hãi đám đông vì ảnh hưởng của rượu (Ảnh: Variety).

Cuối cùng, Lara Worthington - vợ của Sam phải đưa ra tối hậu thư cho chồng. "Anh có thể làm những gì anh muốn, nhưng em không cần phải ở quanh đây", cô nói với anh. Đến lúc đó, Sam mới bừng tỉnh và hiểu rằng, vợ anh đang nói những lời yêu thương từ đáy lòng chứ không phải sự giận dữ hay thất vọng.

Sự hồi sinh của một ngôi sao từ bờ vực

Câu chuyện của Sam dường như không thiếu tại Hollywood nơi áp lực, sức hấp dẫn của danh vọng khiến nhiều nghệ sĩ dễ sa ngã và gặp sai lầm. Sau nhiều nỗ lực, Sam Worthington chấp nhận hi sinh mọi thứ để đi cai nghiện. Ngôi sao 46 tuổi lần đầu tiên trải lòng về chứng nghiện rượu đã biến anh trở thành kẻ xấu xí.

13 năm sau siêu phẩm Avatar phần một thành công rực rỡ, phần hai mang tên Avatar: The Way of Water với sự góp mặt của Sam được công chiếu toàn cầu từ ngày 16/12. Bom tấn trị giá 350 triệu USD là một trong những tác phẩm được chờ đợi nhất và cũng là canh bạc điện ảnh nguy hiểm nhất năm 2022 của Hollywood.

Đạo diễn James Cameron chỉ ra rằng Avatar: The Way of Water phải là "bộ phim có doanh thu cao thứ ba hoặc thứ tư trong lịch sử" mới hòa vốn khi khởi chiếu. Các nhà phân tích phòng vé dự đoán, nếu bộ phim thành công lớn, nó có thể vực dậy ngành công nghiệp điện ảnh. Nếu phim thất bại, tương lai của điện ảnh thế giới sẽ đen tối hơn.

Sam Worthington trở lại với "Avatar: The Way of Water" (Ảnh: IMDB).

Trong vòng 5 năm, Sam và các đồng nghiệp thực hiện 4 phần tiếp theo của Avatar, dự kiến sẽ ra mắt từ nay đến năm 2027 với nội dung chính là cuộc sống mới của gia tộc Sully.

Quá trình quay Avatar: The Way of Water phần lớn diễn ra trong một bể chứa khổng lồ, dài 36m, rộng 18m và sâu 9m được xây dựng ở bãi biển Manhattan (Mỹ). Sam Worthington cùng dàn diễn viên học cách diễn trong môi trường nước.

Avatar: The Way of Water phản ánh một số thay đổi trong cuộc sống của Sam Worthington. Nhân vật Jake Sully của anh trong phim cũng có cuộc sống ổn định và có con. Ngoài đời, trong 13 năm giữa hai phần phim Avatar, Sam Worthington cũng đã kết hôn và có ba con trai.

Trong quãng thời gian đó, anh cũng quyết định đưa cả gia đình từ Australia tới New York (Mỹ) sống vì tin rằng, đây là môi trường giúp các con anh được bảo vệ tốt hơn.

Trong 13 năm qua kể từ "Avatar" phần một, cuộc sống của Sam cũng có nhiều thay đổi (Ảnh: People).

Sau khi bỏ rượu, Sam Worthington cũng có một thái độ mới về những vai diễn mà anh đảm nhận. Anh không còn theo đuổi những bộ phim của hãng lớn mà chấp nhận thử thách bản thân trong những vai diễn khác biệt nhưng cũng rất thú vị.

Anh đồng ý đóng vai đại úy quân đội trong bộ phim truyền hình về Thế chiến thứ hai - Hacksaw Ridge, cộng tác cùng Harvey Keitel với tư cách là một nhà văn trong Lansky và đóng vai một kẻ giết cháu gái và chị dâu trong Under The Banner of Heaven. Điểm chung của những vai diễn này là những nhân vật có nội tâm phức tạp, vật lộn giữa cảm giác lạc lõng và căm ghét bản thân.

Sam cũng nhận thấy sự thay đổi của bản thân mình khi bước vào tuổi U50: "Ở độ tuổi 30, tôi trẻ và kiêu ngạo. Càng lớn tuổi, tôi càng bình tĩnh hơn. Khi còn trẻ, tôi hay la hét, nóng nảy và kiên quyết với những ý tưởng của mình. Thế rồi tôi nhận ra, nếu nhượng bộ một chút, thỏa hiệp khi giao tiếp, tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó tốt hơn mọi thứ mình có thể nghĩ ra".