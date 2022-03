"Công chúa" Oscar Jessica Chastain không che giấu quá khứ nghèo khó

Ngôi sao điện ảnh 45 tuổi Jessica Chastain là một trong những cái tên thu hút sự chú ý nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay khi mà cô đã giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Đôi mắt của Tammy Faye. Jessica đã vượt qua những tên tuổi lớn trong danh sách đề cử đó là Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart, để giành tượng vàng Oscar danh giá.

Trước đó, với vai diễn trong phim Đôi mắt của Tammy Faye, Jessica Chastain cũng đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng như giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastian, giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Houston, giải do các nhà phê bình bình chọn.... Chiến thắng của nữ minh tinh xinh đẹp tại lễ trao giải Oscar không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Jessica Chastain rạng rỡ dự lễ trao giải Oscar 2022 (Video: Entertainment Tonight).

Khả năng diễn xuất của Jessica Chastain được khẳng định từ nhiều năm nay và đây không phải lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1977 được đề cử giải Oscar. Trước đó, cô từng được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim The Help (2011) và đề cử giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Zero Dark Thirty (2012).

Jessica Chastain sinh ra trong gia đình khó khăn. Bố mẹ cô đều chưa tới 20 tuổi khi cô chào đời. Cha mẹ cô chia tay sớm và nữ diễn viên xinh đẹp mô tả về thời thơ ấu của mình rằng: "Tôi lớn lên với một người mẹ đơn thân, người đã làm việc rất chăm chỉ để có thức ăn đặt lên bàn cho 5 đứa con nhỏ. Gia đình chúng tôi không có tiền. Có nhiều đêm chúng tôi phải đi ngủ mà không có gì để ăn. Đó thực sự là cuộc sống rất khó khăn. Mọi thứ không hề dễ dàng đối với tôi khi lớn lên".

Chastain bắt đầu quan tâm đến việc diễn xuất ở tuổi lên 7 sau khi bà ngoại đưa cô đến nơi sản xuất bộ phim Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Sau đó Jessica Chastain thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn nghiệp dư với những đứa trẻ khác và coi mình là giám đốc nghệ thuật của đám trẻ nhỏ.

Jessica Chastain giành giải Oscar hôm 28/3 (Ảnh: Getty Images).

Khi còn là học sinh, Chastain là một đứa bé cô độc và tự coi mình là một kẻ lạc loài ở trường học. Năm 1998, Chastain hoàn thành chương trình học tại học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ và cô xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp với vai Juliet trong vở kịch Romeo và Juliet do một công ty ở San Francisco, Mỹ dàn dựng. Sau đó cô được nhận vào trường Nghệ thuật biểu diễn Juilliard ở thành phố New York, Mỹ và được cấp học bổng bởi diễn viên Robin Williams.

Không lâu trước khi tốt nghiệp trường Juilliard, Chastain đã tham dự một sự kiện dành cho sinh viên năm cuối ở Los Angeles, Mỹ. Tại đó, cô được nhà sản xuất chương trình truyền hình John Wells mời ký hợp đồng.

Sau khi tốt nghiệp, Jessica Chastain chuyển đến sống ở Los Angeles, Mỹ và bắt đầu liên tục tham gia các buổi thử vai. Jessica đóng phim khá nhiều từ năm 2004 và tới năm 2011, cô bắt đầu để lại dấu ấn khi thủ vai chính trong bộ phim Take Shelter. Bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2011 và các nhà phê bình đã dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Jessica Chastain.

Sau nhiều năm nỗ lực trong sự nghiệp, Jessica Chastain hiện đã là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hollywood. Cô được đánh giá là "sao" nữ tài sắc vẹn toàn. Không chỉ vậy, Jessica Chastain còn có cuộc sống riêng tư hạnh phúc bên chồng là Gian Luca Passi de Preposulo, một bá tước người Italy, thành viên của gia đình quý tộc Passi de Preposulo. Chồng của Jessica là giám đốc điều hành của thương hiệu thời trang Moncler.

Jessica và người chồng quý tộc kết hôn vào ngày 10/6/2017 tại điền trang xa hoa của gia đình Gian Luca Passi de Preposulo ở Italy. Ngôi nhà của chồng Jessica Chastain được xây từ thế kỷ 17 và là một điểm thu hút khách du lịch tại Italy. Năm 2018, cặp vợ chồng giàu có đón cô con gái đầu lòng nhờ người mang thai hộ. Sau đó, vào năm 2020, cặp đôi có thêm một cô con gái thứ hai. Jessica và chồng con hiện có cuộc sống viên mãn tại New York, Mỹ.

Jessica Chastain là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay (Ảnh: Getty Images).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Sunday Times, ngôi sao xinh đẹp Jessica Chastain khẳng định, dù có cuộc sống hoàn hảo như hiện tại nhưng cô không bao giờ quên đi những tháng ngày khó khăn của mình. Nữ diễn viên thừa nhận rằng cô từng lớn lên với rất nhiều oán hận do tuổi thơ nghèo khó.

Jessica Chastain tâm sự: "Tôi không muốn nói nhiều về quá khứ nhưng nó thực sự không phải là những gì bạn mong đợi. Khi mọi người nhìn thấy tôi, tôi nghĩ, họ mong rằng tôi có một xuất phát điểm khác với thực tế mà tôi trải qua.

Vì tôi đến từ nơi đó nên tôi biết nó như thế nào. Nó khiến tôi tức giận. Và tôi không muốn bất kỳ ai khác cũng bị từ chối vì bất cứ điều gì. Tôi muốn mọi người đều được thừa nhận và được đánh giá cao".

Nữ diễn viên xinh đẹp tiết lộ, khi học tại trường Nghệ thuật biểu diễn Juilliard ở New York, cô từng làm thêm tại trường học vì gia đình cô không đủ tiền trang trải học phí. "Có nhiều người đã chứng kiến tôi vất vả như thế nào khi tôi còn trẻ và họ đã giúp đỡ tôi. Đó là lý do tại sao tôi tới được vị trí như hiện tại", Jessica nói.

Nữ minh tinh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng cô là người đầu tiên trong gia đình không mang thai khi mới 17 tuổi. Jessica nói, việc không có con quá sớm đã giúp cô có thêm nhiều cơ hội lựa chọn công việc hơn.

Jessica Chastain khoe dáng vóc gợi cảm (Video: Screen Slam).

Là một trong những ngôi sao nổi tiếng của thời điểm hiện tại nhưng Jessica Chastain cho biết, cô không muốn mọi người quá quan tâm tới đời tư của mình và cô cảm ơn khán giả khi dành sự tôn trọng đó cho cô.

Có một thành viên trong gia đình mà Jessica Chastain thường xuyên đưa tới các buổi công chiếu phim và các lễ trao giải, đó là bà ngoại của cô, người mà cô vô cùng yêu thương. Jessica Chastain chia sẻ: "Bà ngoại là người rất quan trọng đối với tôi. Bà thực sự là một người phụ nữ đặc biệt và đã giúp đỡ tôi nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng".