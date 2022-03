Beyonce và dàn người đẹp đeo nữ trang "triệu đô" dự Oscar

Ngôi sao trẻ của phim "West Side Story" Rachel Zegler đeo mẫu vòng cổ thanh lịch của Tiffany & Co.. Chuỗi vòng vàng gắn kim cương này là một phần trong bộ sưu tập năm 1980 của Tiffany & Co. được thiết kế bởi Paloma Picasso, con gái của danh họa Pablo Picasso. Đây là mẫu thiết kế trong bộ sưu tập đầu tiên của Paloma Picasso cho Tiffany & Co..