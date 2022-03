Dàn mỹ nhân khoe nhan sắc quyến rũ trên thảm đỏ Oscar 2022

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức sẽ vinh danh những diễn viên, bộ phim hay nhất được công chiếu từ đầu tháng 3/2021 đến ngày 31/12/2021.

Giải Oscar năm nay diễn ra ở Hollywood, Los Angeles, California, Mỹ vào sáng 28/3 (giờ Việt Nam). Các đề cử cho lễ trao giải điện ảnh uy tín này đã được công bố vào ngày 8/2/2022 bởi các diễn viên Tracee Ellis Ross và Leslie Jordan.

Lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra tại Mỹ ngày 28/3 (Ảnh: Inside).

Lễ trao giải Oscar diễn ra tại nhà hát Dolby ở Mỹ. Ước tính có khoảng 2.500 khách mời sẽ tham dự sự kiện. Các ca sĩ đình đám đã xác nhận biểu diễn trong lễ trao giải gồm có Beyonce, Billie Eilish, Reba McEntire, Sebastían Yatra.... Các ngôi sao sẽ giới thiệu giải thưởng tại lễ trao giải Oscar gồm: Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Daniel Kaluuya, Youn Yuh-jung, Serena Williams....

Vào tháng 4/2020, Viện Hàn lâm thông báo rằng hạng mục Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ có 10 phim được đề cử. Lần thứ ba trong lịch sử giải Oscar, Netflix dẫn đầu danh sách đề cử với tổng số 27 đề cử ở nhiều hạng mục.

The Power of the Dog là bộ phim đầu tiên do một phụ nữ đảm nhiệm vai trò đạo diễn nhận được hơn mười đề cử Oscar. Drive My Car là bộ phim Nhật Bản đầu tiên được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất trong khi đạo diễn Ryusuke Hamaguchi là đạo diễn người Nhật Bản thứ ba trong lịch sử được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Những điểm nhấn của giải Oscar 2022 (Video: Entertainment Tonight).

Đáng chú ý, tại lễ trao giải Oscar lần này có hai cặp đôi cùng được đề cử giải Oscar đó là vợ chồng Penélope Cruz - Javier Bardem và cặp đôi đã đính hôn Kirsten Dunst - Jesse Plemons.

Ở tuổi 87, Judi Dench trở thành diễn viên lớn tuổi thứ hai trong lịch sử được đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Troy Kotsur là nam diễn viên khiếm thính đầu tiên nhận được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.