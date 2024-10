Công bố nguyên nhân và hiện trường tử vong của thành viên One Direction

Theo Page Six, hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh cho thấy cựu thành viên One Direction cầm một vật giống máy tính xách tay trong lúc chờ thang máy. Sau đó, Liam Payne được cho là trở về phòng của khách sạn và xảy ra vụ việc thương tâm vào chiều 16/10 (giờ địa phương).

Alberto Crescenti - giám đốc dịch vụ y tế khẩn cấp Buenos Aires (Argentina) - cho hay ngôi sao 31 tuổi đã rơi từ độ cao khoảng 14m xuống sân của khách sạn. Nam ca sĩ được phát hiện có nhiều vết thương nghiêm trọng, bao gồm nứt hộp sọ.

Liam Payne vừa qua đời tại Argentina, ngày 16/10 (Ảnh: Getty Images).

Theo CNN, báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Liam Payne tử vong do đa chấn thương, xuất huyết. Quan chức Argentina cũng tiết lộ, cựu thành viên nhóm One Direction có thể đã ở một mình trong phòng với rượu và ma túy trước khi bị ngã.

"Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nhiều chấn thương liên quan đến chảy máu trong và ngoài, phù hợp với cú ngã từ trên cao. Nạn nhân có thể đã ngã trong tình trạng không tỉnh táo", đại diện văn phòng công tố Argentina phát biểu.

Ngày 17/10, các công tố viên đã tiến hành phỏng vấn 5 nhân chứng để tái hiện những giây phút cuối đời của Liam Payne.

Những bức ảnh hiện trường phòng khách sạn nơi Liam Payne ở trước khi tử vong cũng được hé lộ. Theo truyền thông Argentina, Liam đã trải qua những thời khắc cuối đời rất hỗn loạn.

Bên ngoài khách sạn nơi xảy ra vụ tai nạn của Liam Payne (Ảnh: E!Online).

Chiếc TV bị phá hỏng trong phòng khách sạn của Liam Payne (Ảnh: Page Six).

Liam Payne được cho là rơi từ tầng 3, độ cao 14m, xuống mặt đất (Ảnh: News).

Tại hiện trường, phòng khách hỗn loạn với đồ vật bị đổ vỡ, TV bị đập vỡ màn hình. Trên sàn khách sạn là nến, bật lửa, giấy bạc và một số chất nghi là chất gây nghiện. Trong bồn tắm, người ta tìm thấy nhiều tàn tích của nến và giấy bạc, cùng với các vết cháy và vết bẩn.

Trước đó, cảnh sát Argentina tiết lộ, họ đã nhận được cuộc điện thoại đến 911 báo cáo "một người đàn ông hung hăng có thể đang chịu ảnh hưởng của ma túy và rượu".

Phía khách sạn cũng cho biết, trước khi qua đời, nam ca sĩ nổi tiếng có biểu hiện bất thường ở sảnh khách sạn. Anh đập vỡ máy tính xách tay và được nhân viên đưa về phòng.

Trên mạng xã hội Snapchat, vài giờ trước khi mất, Liam Payne đăng ảnh chụp chung với bạn gái, Kate Cassidy. Trong ảnh, cặp đôi cùng tạo dáng trước gương và diện đồ bơi. Liam trông khá vui vẻ khi đứng cạnh bạn gái.

Kate hiện chưa lên tiếng sau sự ra đi đột ngột của bạn trai. Được biết, Kate đã rời Argentina vài ngày trước khi Liam qua đời. Cô đã đăng tải một video trên kênh Tik Tok cá nhân vào ngày 14/10, tiết lộ việc trở lại Florida (Mỹ) và dự định ở lại đây hết tuần.

Kate và Liam cùng nhau bay tới Argentina để xem đêm nhạc của Niall Horan (cựu thành viên One Direction) vào ngày 2/10. Kate và Liam đã hẹn hò khoảng 2 năm. Trong một bài phỏng vấn năm 2023, người đẹp tóc vàng thừa nhận cô là fan của nhóm One Direction từ khi còn nhỏ.

Liam Payne đăng ảnh chụp với bạn gái trên trang cá nhân vài tiếng trước khi tử vong (Ảnh: E!Online).

Liam Payne, cựu thành viên One Direction, qua đời ngày 16/10 (giờ địa phương) sau khi rơi từ tầng 3 của khách sạn CasaSur Palermo ở Argentina. Thông tin này khiến giới giải trí thế giới bàng hoàng.

Gia đình Liam Payne bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước khi mất, Liam Payne được biết tới là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới One Direction. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi khi được phát hiện tại một cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Sau khi nhóm One Direction tạm dừng hoạt động vào năm 2016, Liam phát triển sự nghiệp ca hát riêng và cũng khá thành công.

Liam Payne cũng là ngôi sao có đời sống cá nhân phức tạp. Anh từng thừa nhận chứng nghiện rượu và chất kích thích, phải điều trị 100 ngày trong trung tâm cai nghiện. Liam Payne có cậu con trai 7 tuổi với bạn gái cũ, nữ ca sĩ Cheryl Cole. Cặp đôi chia tay từ năm 2018.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài để sống cho bản thân bởi tôi đã trở thành một phiên bản mà chính tôi cũng không còn nhận ra. Tôi nghĩ, mọi người xung quanh cũng nhận thấy điều đó. Tôi đã phát ngôn nhiều điều không đúng.

Tôi đã rất tức giận với những chuyện xảy ra quanh mình thay vì nhìn nhận sự việc, quyết định xem phải làm gì để thoát khỏi những bế tắc", Liam chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân hồi tháng 9.

Hai tháng trước, vào sinh nhật lần thứ 31 của mình, ngôi sao nổi tiếng đã nhắc đến con trai: "Chúa phù hộ cho con. Bây giờ con đã lớn lắm rồi. Con là một chàng trai đang trưởng thành và trông giống như một phiên bản mini của bố. Có thể, chúng ta cần một phiên bản khác của tôi trên thế giới này".