Theo truyền thông quốc tế, Liam Payne tử vong sau khi rơi từ ban công phòng khách sạn ở Buenos Aires, Argentina, ngày 16/10 (giờ địa phương).

Thành viên tài năng của nhóm One Direction

Trước khi mất, Liam là thành viên của ban nhạc đình đám thế giới One Direction. Khi nhóm dừng hoạt động, anh phát triển sự nghiệp ca hát cá nhân và cũng gặt hái nhiều thành công.

Ngôi sao sinh năm 1993 lớn lên tại Wolverhampton (Anh). Liam từng nói về tuổi thơ của mình: "Tuổi thơ của tôi rất tốt, nhưng không có nhiều tiền". Vì vậy, trở thành ngôi sao là ước mơ lớn của Liam.

Liam Payne (thứ hai từ phải sang) là thành viên của nhóm nhạc One Direction (Ảnh: News).

Năm 2010, Liam Payne trở thành cái tên được truyền thông quan tâm khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng The X Factor. Nam ca sĩ sau đó được giám khảo Simon Cowell xếp chung nhóm với Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan và Louis Tomlinson để thành lập nhóm nhạc nam One Direction.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt, One Direction trở thành một trong những nhóm nhạc nam có doanh thu thương mại ấn tượng nhất thế giới, sở hữu hàng loạt giải thưởng âm nhạc cùng các chuyến lưu diễn được chào đón và lượng album được tiêu thụ "chóng mặt".

Nhóm One Direction từng được vinh danh tại các giải thưởng âm nhạc lớn như BRIT Awards, VMAs và American Music Awards. Tại Thế vận hội Olympic 2012 ở London (Anh), Liam và những người anh em đã biểu diễn ca khúc hit What Makes You Beautiful như một phần của lễ bế mạc.

Năm 2015, khi Zayn Malik rời One Direction, Liam và 3 thành viên còn lại tiếp tục phát hành thêm 2 album trước khi nhóm tạm dừng hoạt động vô thời hạn vào năm 2016.

Liam Payne (trái) cùng các thành viên trong One Direction khi nhóm chỉ còn 4 thành viên (Ảnh: Getty Images).

Thời điểm One Direction dừng hoạt động, Liam cũng tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp ca hát riêng. Giọng ca 31 tuổi ký hợp đồng với công ty Republic Records tại Mỹ vào năm 2016.

Năm 2017, anh phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên Strip That Down và ca khúc lọt thẳng vào bảng xếp hạng 3 ca khúc được yêu thích nhất tại Anh và 10 ca khúc được yêu thích tại Mỹ năm đó.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, Liam đã bán được hơn 18 triệu đĩa đơn cá nhân trên toàn cầu và có hơn 3,9 tỷ lượt tải nhạc trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến.

Cuộc sống áp lực, vật lộn với chứng nghiện rượu và chất kích thích

Thành viên nhóm One Direction từng thừa nhận với người hâm mộ về sự phụ thuộc vào rượu, các loại chất kích thích khi phải đối mặt với những áp lực trong cuộc sống. Liam từng nói, anh có ý định kết liễu cuộc đời mình từ khi còn khá trẻ.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2019, Liam kể: "Vì một lý do nào đó, tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn còn đây lúc này. Đôi lúc trong cuộc đời, khi rơi vào trạng thái cô đơn và bị mọi người can thiệp quá mức vào cuộc sống, tôi từng nói với mình: "Khi nào chuyện này sẽ kết thúc?". Và cảm giác đó từng suýt giết chết tôi trong một số thời điểm".

Liam Payne từng thừa nhận về chứng nghiện rượu, chất kích thích và rối loạn tâm lý của mình (Ảnh: Instagram nhân vật).

Năm 2023, Liam Payne thông báo anh vừa hoàn thành 100 ngày trong trung tâm cai nghiện ở Louisiana (Mỹ) và gửi lời cảm ơn những người thân đã cho anh không gian để theo đuổi sự tỉnh táo.

Tháng 7/2023, Liam nói trong một cuộc phỏng vấn, rất nhiều chuyện trong cuộc đời khiến anh bế tắc và cần sự giúp đỡ của những chuyên gia. Ngôi sao ca nhạc mô tả cảm giác như rơi xuống đáy sau khi xuất hiện trong chương trình podcast của Logan Paul vào năm 2022. Trong chương trình, anh có những bình luận gây tranh cãi về các đồng nghiệp trong nhóm One Direction và sau đó, Liam phải lên tiếng xin lỗi.

Giữa năm 2023, khi trò chuyện với người hâm mộ trên kênh YouTube cá nhân, Liam Payne bất ngờ nhắc đến người cũ, nữ ca sĩ Cheryl Cole. Họ từng có mối tình chị em nổi tiếng khắp thế giới. Liam và Cheryl gắn bó gần 3 năm, có chung một cậu con trai trước khi chia tay vào năm 2018.

Liam bày tỏ tình yêu với con trai và gửi lời cảm ơn Cheryl vì khuyên anh đi cai nghiện, điều trị tâm lý. Ngôi sao 31 tuổi còn gửi lời xin lỗi các thành viên trong One Direction vì chính anh đã khiến họ bị ảnh hưởng. Anh tin rằng, sự ủng hộ của các đồng nghiệp chính là phao cứu sinh với cuộc đời anh.

Sau khi chia tay Cheryl, cựu thành viên One Direction lao vào những mối quan hệ chớp nhoáng với nhiều phụ nữ. Danh sách bạn gái cũ của anh có siêu mẫu da màu Naomi Campbell, Maya Henry…

Liam Payne từng có mối tình nổi tiếng với "đàn chị" Cheryl Cole (Ảnh: Getty Images).

Người đẹp Maya Henry và Liam từng đính hôn trước khi họ chia tay vào đầu năm 2022. Bạn gái hiện tại của Liam là Kate Cassidy. Họ quen nhau tại một bữa tiệc vào năm 2022.

Cassidy chính thức công bố mối quan hệ của cô với Payne trong chuyến đi tới Rome (Italy) vào tháng 11/2022. Vào thời điểm Payne qua đời, Liam và Cassidy vẫn còn bên nhau. Hai người cùng nhau tới Argentina nhưng Cassidy được cho là rời đi trước khi bạn trai tử vong.

Trên trang Instagram của mình, Liam từng nói về mối quan hệ với bạn gái hiện tại: "Tôi chưa yêu ai như yêu Katelyn (tên khác của Kate). Chúng tôi khiến người yêu tốt hơn mỗi ngày. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy".

Vài ngày trước khi Liam mất, Kate đã nhờ luật sư can thiệp, tiết lộ việc Liam thường xuyên gửi cho cô những tin nhắn không phù hợp. Tuần trước, giọng ca 31 tuổi được cho là đã chia tay công ty quản lý và đang lên kế hoạch thực hiện album cá nhân thứ hai.

Dù liên tục gặp rắc rối trong cuộc sống cá nhân, các mối quan hệ tình cảm, Liam vẫn khát khao trở thành một người cha tốt, gương mẫu với con trai. Năm 2022, khi nói chuyện với tờ People, anh tâm sự: "Điều này rất quan trọng. Con trai tôi cần một người cha trong cuộc sống và tôi rất vui khi con nhìn tôi như một siêu anh hùng. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục như vậy".

Liam Payne và bạn gái hiện tại - Kate Cassidy (Ảnh: Getty Images).

Đồng nghiệp choáng váng trước sự ra đi đột ngột của Liam Payne

Sự ra đi của Liam khiến nhiều đồng nghiệp choáng váng. DJ người Đức Anton Zaslavski (nghệ danh Zedd) đã viết trên trang cá nhân: "Yên nghỉ nhé Liam. Tôi vẫn không thể tin điều này là sự thật". Hai người từng hợp tác thực hiện ca khúc Get Low vào năm 2017.

Dermot O'Leary, người gắn bó với chương trình The X Factor hàng chục năm, cũng bày tỏ sự tiếc thương khi đăng ảnh chụp chung với Liam trên trang cá nhân.

Anh viết: "Tôi vẫn nhớ Liam khi mới 14 tuổi và xuất hiện tại buổi thử giọng của chương trình The X Factor. Cậu ấy khiến tất cả chúng tôi kinh ngạc khi thể hiện ca khúc Sinatra. Cậu ấy thực sự đam mê ca hát". Dermot O'Leary mô tả Liam Payne là một người vui vẻ và khiêm tốn.

Mikey Graham (thành viên nhóm Boyzone) gọi sự ra đi của Liam là một "bi kịch" và kêu gọi các công ty quản lý nên quan tâm, chăm sóc nghệ sĩ tốt hơn. Những ngôi sao nổi tiếng khác như Rita Ora, Charlie Puth đều gửi lời chia buồn tới gia đình Liam và thừa nhận sốc khi nhận tin.

Bên ngoài khách sạn nơi Liam qua đời ở Argentina, rất đông người hâm mộ tụ tập, ôm nhau và khóc. Họ còn thắp nến bên ngoài khách sạn để tưởng nhớ thần tượng đoản mệnh.