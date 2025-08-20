Hà Nội: Các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc không thể bỏ lỡ dịp 2/9

Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, trình diễn ánh sáng hấp dẫn sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến 5/9 nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cầu truyền hình trực tiếp Thời cơ vàng

Thời gian: 20h10 ngày 22/8

Địa điểm: Cột cờ Hà Nội

Chương trình hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh. Các thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại 3D mapping và hệ thống màn LED đa chiều sẽ mang lại trải nghiệm chân thực cho người xem.

Cầu truyền hình Thời cơ vàng sẽ kết nối ba điểm cầu: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập, quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại và Bến Nhà Rồng (TPHCM) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ.

Các chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Thời gian: Từ 28/8 đến 5/9

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Triển lãm có sự tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu. Triển lãm tập trung giới thiệu thành tựu phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh các hoạt động trưng bày là các chương trình nghệ thuật, diễn đàn, hội thảo, giao lưu, trải nghiệm phong phú.

Concert "Việt Nam trong tôi"

Thời gian: 20h ngày 26/8

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Concert "Việt Nam trong tôi" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: SOOBIN, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Với chủ đề Việt Nam trong tôi, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc.

Chương trình dành tặng vé miễn phí cho công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé, khi đi nhận vé mang theo căn cước công dân bản gốc.

Thời gian phát vé là các ngày 20, 21, 22/8, buổi sáng từ 9h đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 16h30 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Mỗi ngày ban tổ chức sẽ phát 3.000 vé.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam nơi diễn ra nhiều hoạt động dịp 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chương trình “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”

Thời gian: 20h10 ngày 31/8

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc gia

“Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” là sự kết hợp đa dạng giữa ca múa nhạc, múa đương đại, hoạt cảnh sân khấu, trình chiếu clip, mapping 3D, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Chương trình quy mô 10.000 người là điểm nhấn nghệ thuật khẳng định vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp của Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước trong chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

80 năm - Tự hào Việt Nam

Thời gian: Ngày 30/8 và 2/9

Địa điểm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Từ 9h đến 22h, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ mở ra 3 trạm trải nghiệm: Bác Hồ trong trái tim dân tộc, Ký ức Trường Sơn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Đêm 2/9, từ 19h đến 21h30, sân khấu lớn bên hồ sẽ rực sáng với chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng, sinh viên nghệ thuật.

Các chương trình nghệ thuật ngày 2/9

Tối 2/9, Hà Nội tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật gắn với các điểm bắn pháo hoa tầm cao.

Dưới ánh sao vàng: 19h30 ngày 2/9 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Bản hùng ca bất diệt: 19h30 ngày 2/9 tại sân khấu khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân.

Vang mãi khúc khải hoàn: 19h30 ngày 2/9 tại khu vực Hồ Văn Quán.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức tại các xã xa trung tâm thành phố (Thạch Thất, Phú Xuyên, Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức, Đan Phượng, Ứng Hòa) từ ngày 17/8 đến 2/9.