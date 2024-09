Quang Anh Rhyder: Suýt về quê bán trà sữa, lội ngược dòng "Anh trai say hi"

Nhiều ca khúc solo và biểu diễn nhóm của Quang Anh Rhyder đạt triệu lượt xem, xếp thứ hạng cao trên danh sách thịnh hành YouTube Việt Nam. Đặc biệt, ở tập 4 chương trình, ca khúc "Hào quang" do Quang Anh tham gia viết lời đạt 16 triệu lượt xem, là một trong những bài hát có lượt view cao nhất show. Ngoài ra, những tiết mục khác như "I'm thinking about you", "Chân thành", "Bảnh"... của Quang Anh và các thành viên trong đội cũng được khán giả đón nhận (Ảnh: Facebook nhân vật).