Cô gái Lâm Đồng được chồng tạo loạt kiểu tóc “nàng thơ” gây sốt

Loạt hình ảnh ghi lại nhiều kiểu tóc nữ cầu kỳ trên cùng một nhân vật đang thu hút sự chú ý với sự đa dạng, từ đơn giản hằng ngày đến những mẫu cầu kỳ trong dịp đặc biệt như lễ, Tết.

Đáng chú ý, chủ nhân của loạt kiểu tóc - chị Vũ Hàn Yến (SN 1997, Lâm Đồng) - cho biết các mẫu tóc trong ảnh đều do chồng chị là anh Nguyễn Cường (SN 1996) thực hiện.

Điều bất ngờ là anh Cường không hoạt động trong lĩnh vực tóc hay nghệ thuật, chủ yếu tự học qua mạng và thử nghiệm để giúp vợ thay đổi diện mạo hằng ngày.

Chị Yến kể, sáng mùng 1 Tết 2025, khi diện áo dài kim sa, chị cảm thấy kiểu tóc xoăn buông quen thuộc không phù hợp. Sau khi tìm mẫu trên các trang mạng và tự thử nhiều lần không thành công, chị quyết định nhờ chồng làm giúp.

“Tôi chỉ nghĩ anh làm cho xong, nhưng anh lại nghiên cứu rất kỹ. Anh vừa xem mạng vừa biến tấu, tự sáng tạo thêm các lọn tóc rủ để kiểu tóc mềm mại hơn”, chị nói.

Từ lần thử đầu tiên đó, việc chồng làm tóc dần trở thành thói quen. Những kiểu tóc được thực hiện với thời gian linh hoạt 2-5 phút cho ngày thường, 10-15 phút khi đi cà phê hoặc đi lễ và khoảng 20 phút cho dịp đặc biệt.

Việc dậy sớm hơn một chút để chồng tạo kiểu, theo chị Yến, trở thành “niềm vui nhỏ” mỗi ngày.

Trước đây, chị chủ yếu để tóc xoăn buông tự nhiên hoặc búi đơn giản, đôi khi dùng phụ kiện như các kiểu dây buộc tóc, cài, kẹp. Sự thay đổi này khiến diện mạo của chị đa dạng hơn mà không cần ra tiệm thường xuyên.

Người thân, bạn bè ban đầu khá bất ngờ khi biết anh Cường tự làm tóc cho vợ. “Mọi người khen anh khéo tay và bảo trông tôi đáng yêu hơn khi được tạo kiểu”, chị chia sẻ.

Theo chị Yến, điều khiến chị nhớ nhất không phải kiểu tóc đẹp mà là sự kiên nhẫn của chồng. Hai người hiếm khi tranh cãi vì chuyện này bởi luôn chủ động sắp xếp thời gian, khi bận thì làm kiểu đơn giản, khi thư thả sẽ cầu kỳ hơn.

Một kỷ niệm khiến chị nhớ mãi là lần máy ép vô tình chạm vào da khiến chị giật mình vì nóng. “Nhìn anh lo lắng, tôi vừa thương vừa cảm động. Từ đó, mỗi lần làm tóc anh càng cẩn thận hơn”, chị kể.

Về chi phí, chị Yến cho biết hai vợ chồng không đầu tư quá nhiều. Bộ dụng cụ khá cơ bản gồm lược, sáp, gôm, dây thun co giãn và kẹp ghim. Máy uốn, máy ép đã có sẵn từ trước.

“Với tôi, đôi bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ của chồng mới là "món đồ chuyên nghiệp" nhất”, chị nói.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi, chị Yến nhận nhiều lời khen, trong đó không ít người nói cảm thấy “ghen tị”. Tuy nhiên, chị cho rằng mỗi người có gu thẩm mỹ khác nhau và bản thân vốn thích phong cách lãng mạn, cầu kỳ.

“Điều khiến tôi hạnh phúc không phải mái tóc lộng lẫy mà là tình cảm anh gửi vào đó. Tôi chia sẻ để lan tỏa sự quan tâm nhỏ trong hôn nhân, không phải để khoe hay tạo áp lực cho ai”, chị nói.

Chồng tự học qua mạng, làm loạt kiểu tóc nàng thơ cho vợ gây sốt (Video: Vũ Hàn Yến).

Trước sự quan tâm của cộng đồng mạng, vợ chồng chị dự định quay video hướng dẫn làm tóc để nhiều người có thể theo dõi, làm theo. Họ kỳ vọng những clip này giúp phụ nữ hoặc các ông chồng muốn tự chăm sóc bạn đời có thể thử tại nhà.