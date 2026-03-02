Vũ công tóc đỏ biến tấu áo dài cá tính, gợi ý phong cách mới cho ngày 8/3

Vũ công Hoa Xù dung hòa vẻ năng động và cá tính khi diện áo dài (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, người mẫu, vũ công Hòa Xù (tên thật là Nguyễn Mỹ Hoa, SN 2004) thực hiện bộ ảnh đặc biệt bên mẹ. Hai mẹ con cùng diện áo dài theo hai tinh thần khác nhau: Một trẻ trung năng động, một truyền thống nền nã.

Nguyễn Mỹ Hoa (SN 2004), thường được biết đến với biệt danh Hoa Xù, là vũ công và nhà sáng tạo nội dung sở hữu nhiều video đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok. Cô đang theo học năm cuối ngành Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hình ảnh mái tóc đỏ cá tính cùng nguồn năng lượng sôi nổi giúp Hoa Xù tạo được dấu ấn riêng trong cộng đồng mạng.

Trong bộ ảnh lần này, Hoa Xù diện thiết kế áo dài tông hồng cam chủ đạo. Trang phục được may từ chất liệu tơ tằm 100%, bề mặt phủ họa tiết hoa nhí chìm, tạo độ bắt sáng nhẹ và chiều sâu khi lên hình. Sự kết hợp giữa gam màu ấm và chất liệu mềm mại mang đến cảm giác nữ tính, phù hợp cho những buổi dạo chơi.

Điểm nhấn nằm ở phần quần ống suông đính kim sa ánh nâu mận thay cho quần lụa trơn quen thuộc. Khi di chuyển, lớp kim sa bắt sáng tạo hiệu ứng lấp lánh vừa đủ, giúp tổng thể nổi bật nhưng không gây cảm giác phô trương.

Về trang điểm, cô chọn tông màu trong trẻo, nhấn má hồng đậm để tạo diện mạo tươi tắn. Phụ kiện được tiết chế nhằm tránh lấn át trang phục. Hoa Xù sử dụng bóp cầm tay tông nâu trầm, dáng hộp nhỏ gọn với bề mặt da trơn, giúp trung hòa bảng màu ấm của bộ áo dài.

Về trang sức, cô lựa chọn khuyên tai bản tròn bọc vải họa tiết hoa tiệp màu nền áo tạo sự đồng điệu nhẹ nhàng. Đi kèm là vòng cổ hạt gam nâu - xanh trầm, kích thước vừa phải, đủ tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ tổng thể thanh thoát.

Thay vì những đôi cao gót hiện đại, nữ vũ công chọn guốc gỗ dáng cổ điển với độ cao vừa phải. Lựa chọn này góp phần giữ lại tinh thần truyền thống, đồng thời tạo sự cân bằng cho tổng thể trang phục vốn được làm mới ở họa tiết và bảng màu.

Không chỉ đầu tư trang phục, Hoa Xù còn chăm chút bối cảnh chụp hình với các chi tiết mang hơi hướng truyền thống như vải đỏ, trò chơi dân gian và bánh chưng. Những yếu tố này góp phần tạo chiều sâu hình ảnh, gợi nhắc đến giá trị văn hóa quen thuộc trong những ngày đầu năm.

Theo Hoa Xù, những buổi chụp ảnh không chỉ là dịp diện trang phục đẹp mà còn là khoảng thời gian để sáng tạo và đặc biệt là khi được quấn quýt bên mẹ.

Với cô, hình ảnh người phụ nữ Việt trong tà áo dài luôn gắn liền với ký ức về mẹ - người đã truyền cho cô tình yêu dành cho trang phục truyền thống từ khi còn nhỏ.

Chính vì vậy, trong bộ ảnh lần này, Hoa Xù mong muốn có thêm những khung hình cùng mẹ như một cách ghi lại sự đồng hành của gia đình qua từng chặng đường trưởng thành.

Mẹ cô - chị Bùi Thu Thủy - xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống với gam màu trang nhã. Sự kết hợp giữa thiết kế cách tân của Hoa Xù và phong cách nền nã của mẹ tạo nên sự hài hòa thú vị giữa hai thế hệ. Những khung hình không chỉ tôn lên vẻ đẹp của trang phục mà còn khắc họa sự gắn bó, sẻ chia trong gia đình Việt.

Trong khi Hoa Xù diện áo dài hồng kết hợp quần đính kim sa ánh rượu vang nổi bật, thì mẹ cô chọn thiết kế gấm tím trầm, giá khoảng 5 triệu đồng. Chất liệu gấm dày với sự chuyển sắc giữa tím - xanh - ánh đồng giúp bề mặt vải có độ đậm nhạt rõ ràng, tạo hiệu ứng thị giác.

Chia sẻ về cách bảo quản áo dài, Hoa Xù cho biết cô học kinh nghiệm từ mẹ. Với các chất liệu lụa, voan hoặc thêu tay, nên giặt tay bằng nước lạnh, dùng xà phòng dịu nhẹ và lộn trái trang phục. Áo dài cần phơi nơi thoáng mát, là ủi ở nhiệt độ phù hợp; những thiết kế có đính kết nên treo bằng móc chuyên dụng và bọc túi vải để tránh bụi, ẩm.

Theo Hoa Xù, hình ảnh hai thế hệ cùng diện áo dài là cách thể hiện rõ nhất sự chuyển tiếp giữa gìn giữ và làm mới. Dù có sự khác biệt về sắc độ và phong cách, cả hai vẫn gặp nhau ở tinh thần trân trọng chất liệu và giá trị cốt lõi của trang phục truyền thống.

Cô cũng cho rằng, người trẻ hoàn toàn có thể làm mới áo dài bằng tư duy sáng tạo, miễn là vẫn hiểu và tôn trọng nền tảng văn hóa phía sau. “Giữ gìn truyền thống không có nghĩa là lặp lại nguyên bản, mà là tiếp nối nó bằng sự tự tin và trách nhiệm của thế hệ hôm nay”, Hoa Xù chia sẻ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam